Hoa hậu Vi Minh rời bản về thành phố, Ngân Khánh bỗng dưng nổi tiếng
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh choáng váng khi hình ảnh của cô bạn thân Ngân Khánh cùng con gái xuất hiện ngập tràn trên mạng xã hội.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 "Lời hứa đầu tiên", Hoa hậu Vi Minh cuối cùng cũng rời bản, về lại với công việc và cuộc sống ở thành phố. Chuyến đi này trên thực tế đã thay đổi cô nhiều hơn bản thân cô có thể nghĩ tới khi bắt đầu hành trình về quê hương. Chuyến về bản ấy có cả nước mắt, cả sự giận dữ nhưng ngược lại, cũng giúp Hoa hậu Vi Minh hiểu ra những giá trị của các mối quan hệ, những bài học cuộc sống.
Nếu không trở về, Hoa hậu Vi Minh sẽ không có cơ hội tiếp cận những người như bà Ngọ, như Dín để mà nảy sinh tình cảm, yêu thương những con người không ruột thịt ấy, vì họ mà đấu tranh và cũng vì họ mà nhận về chỉ trích.
Nếu không trở về bản, Hoa hậu Vi Minh cũng đâu có cơ hội mở rộng lòng mình với Sơn, với Ngân Khánh để từ đó, họ không chỉ là những con người được gia đình cô cưu mang. Tiếp xúc với anh em Sơn, Hoa hậu Vi Minh biết được tình cảm và sự quan tâm cả hai dành cho mình.
Hoa hậu Vi Minh đã muốn đưa câu chuyện của Ngân Khánh lên mạng để tìm kiếm sự đồng cảm nhưng ý tưởng này của cô đã bị Sơn gạt ngay đi từ trong trứng nước. Anh thậm chí đã đe dọa cô và Quang Lee, cấm không được mang hình ảnh mẹ con Ngân Khánh lên mạng. Một lần, Sơn từng bắt Quang phải xoá ảnh Ngân Khánh khi Quang đăng một tấm ảnh xinh xắn của Ngân Khánh lên mạng.
Sơn không muốn cuộc sống của em gái mình bị thêm điều tiếng. Ngân Khánh đã quá khổ rồi và anh muốn bảo vệ em gái với tất cả những nguy hiểm xung quanh. Tuy nhiên, trong thời gian ở bản, Quang Lee theo thói quen công việc vẫn ghi lại rất nhiều hình ảnh cuộc sống đời thường của mẹ con Ngân Khánh dù không sử dụng đến.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi Quang Lee và Hoa hậu Vi Minh trở về thành phố. Quỳnh Mai đã có cuộc gặp riêng với Quang Lee và trong cuộc trò chuyện này, Quỳnh Mai đã khen ngợi quá trình làm content ở bản của Quang Lee với Vi Minh. Kết quả rất tốt nhưng Quỳnh Mai muốn Quang Lee đẩy mạnh hơn nữa, đăng nhiều video về Vi Minh hơn nữa và có thể tự ý làm, không cần hỏi qua Vi Minh hay công ty.
Quỳnh Mai đã hứa với Quang Lee nếu làm tốt cô ta sẽ cất nhắc Quang lên chức quản lý nghệ sĩ chứ không còn là chân chạy việc vặt như hiện nay nữa.
Quang Lee đã làm như những lời Quỳnh Mai gợi ý đó là đưa lên mạng tất cả những gì ghi hình được thời gian ở bản, những câu chuyện xúc động, những hình ảnh lấy nước mắt của cộng đồng mạng. Vấn đề nghiêm trọng là Quang Lee đã đưa câu chuyện và hình ảnh của mẹ con Ngân Khánh lên mạng.
Video của Ngân Khánh lập tức viral, cùng với phần nội dung được viết để lôi kéo nước mắt, nó nhận được sự quan tâm lớn. Hình ảnh Ngân Khánh xuất hiện khắp cõi mạng. Vi Minh không hề biết về chuyện này, cô choáng váng khi được xem video và lập tức gọi điện cho Ngân Khánh.
Tập 12 phim "Lời hứa đầu tiên" phát sóng lúc 20h ngày 22/5 trên VTV3.
