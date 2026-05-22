Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'

Thứ sáu, 18:03 22/05/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Mùa hè 2026 hứa hẹn sôi động và bùng nổ với loạt phim gia đình đa sắc màu hấp dẫn dành cho đối tượng "khối nghỉ hè".

"Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" - Phiên bản mới nhiều bất ngờ

Là phiên bản làm lại từ bộ phim ra mắt năm 1983 đồng thời đánh dấu phần thứ 45 trong loạt phim điện ảnh Doraemon, phim điện ảnh "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" (Phiên bản mới) đưa khán giả bước vào chuyến phiêu lưu kỳ ảo giữa lòng đại dương bao la. 

Câu chuyện bắt đầu từ chuyến dã ngoại mùa hè của nhóm bạn Doraemon dưới đáy biển, nơi cả nhóm vô tình phát hiện một con tàu đắm bí ẩn và gặp gỡ El – cậu thiếu niên đến từ Liên bang Mu. Từ đây, Doraemon cùng những người bạn bị cuốn vào hành trình giải mã lời nguyền của Lâu đài Quỷ đang đe dọa sự an nguy của thế giới.

Không chỉ tái hiện tinh thần phiêu lưu quen thuộc của phiên bản gốc, bộ phim còn được làm mới với nhiều thay đổi đáng chú ý trong cách xây dựng nhân vật và phát triển câu chuyện. Xen giữa những màn phiêu lưu nghẹt thở vẫn là các thông điệp giàu tính nhân văn về tình bạn, lòng dũng cảm và ý thức bảo vệ môi trường biển. Phim khởi chiếu từ 22/5/2026.

Chuyến phiêu lưu của Doraemon và những người bạn được làm mới từ phiên bản năm 1983.

"Mandalorian và Grogu": Cuộc đối đầu với các thế lực trên thiên hà

Tác phẩm "Mandalorian và Grogu" thuộc thể loại hành động, phiêu lưu do Jon Favreau - đạo diễn Iron Man (2008) thực hiện, lấy bối cảnh sau ba mùa phim The Mandalorian trên Disney+. Nội dung kể về Din Djarin (Pedro Pascal) - lính đánh thuê người Mandalore - được tàn dư của phe Empire thuê bắt giữ Grogu, một đứa trẻ cùng chủng loài với Yoda.

Tuy nhiên, trong quá trình đồng hành, Djarin coi Grogu như con và quyết định bảo vệ cậu. Cả hai cùng trải qua nhiều chuyến phiêu lưu dưới sự chỉ đạo của phe New Republic, đối đầu với tàn dư Đế Chế, các thế lực tội phạm và nhiều hiểm họa khắp thiên hà.

Bộ phim "Mandalorian và Grogu" ra rạp vào ngày 22/5. Ảnh XSX

"Tây du ký đại náo" - Phim mang đến những tiếng cười

"Tây du ký đại náo" mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ khi Tôn Ngộ Không bị quạt Ba tiêu thổi bay... xuyên không rơi thẳng xuống một bãi rác tại Thái Lan hiện đại. Sự va chạm giữa phép thuật thần thông và nhịp sống đô thị nhộn nhịp, trần trụi chính là chất xúc tác tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười mang đậm phong cách hài hước.

Điểm sáng lớn nhất của tác phẩm nằm ở màn trình diễn đối lập của bộ đôi diễn viên chính. Trong khi "Thánh hài" Jazz Padung bảo chứng cho những tràng cười bùng nổ với một Tề Thiên Đại Thánh tinh quái, lầy lội thì 'nam thần triệu view" Junior Kajbhunditt (nổi tiếng với phim Quỷ ăn tạng) lại mang đến một Đường Tăng điềm tĩnh, thư sinh và đầy sức hút. 

"Tây du ký đại náo" dự kiến khởi chiếu từ ngày 29/5/2026.

Bộ phim Tây du ký do Thái Lan thực hiện gây tò mò với khán giả.

"Siêu quậy Marsupilami" - Chuyến phiêu lưu hàn gắn gia đình

Chú vượn đốm Marsupilami đã xuất hiện trở lại vào mùa hè năm nay. Tác phẩm đưa khán giả theo chân anh chàng David Ticoule cùng vợ cũ và con trai trong một phi vụ vận chuyển kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. 

Mọi rắc rối bùng nổ khi kiện hàng mở tung, giải phóng sinh vật Marsupilami bé nhỏ, đáng yêu nhưng kéo theo vô số tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, giữa biển khơi hỗn loạn và đầy rẫy hiểm nguy, hành trình "bất ổn" này lại vô tình trở thành chất xúc tác để gia đình David học cách thấu hiểu, bảo vệ và sát cánh bên nhau.

"Siêu quậy Marsupilami" được xây dựng dựa trên nhân vật truyện tranh nổi tiếng do André Franquin sáng tạo, lần đầu xuất hiện vào năm 1952 trên tạp chí Spirou. Ra rạp vào 5/6/2026, "Siêu quậy Marsupilami" là trạm dừng chân lý tưởng, mang đến những tràng cười sảng khoái và cả những bài học ý nghĩa về tình thân.

Marsupilami cùng gia đình David trải qua chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

"Minions & quái vật" - Giấc mộng Hollywood của hội chuối vàng

Gia nhập đường đua phòng vé tháng 7 là sự trở lại vô cùng khác biệt của dàn Minions đáng yêu. Ở phần phim này, thay vì tiếp tục tìm kiếm những vị chủ nhân độc ác trước khi gặp Gru, hội Minions lại chuyển hướng sang một mục tiêu mới để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời: lấn sân làm phim điện ảnh. 

Khán giả sẽ được trải nghiệm một câu chuyện náo nhiệt, ngớ ngẩn khi những chú Minions bé nhỏ từng bước chinh phục Hollywood, trở thành ngôi sao rồi lại đánh mất tất cả. Điểm nhấn bùng nổ nhất là lúc chúng quyết tâm giải phóng quái vật thật ra thế giới, cốt chỉ để phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay nhằm cứu vãn sự nghiệp.

Bộ phim dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 1/7/2026.

Hội chuối vàng muốn 'tấn công' Hollywood.

