Tài xế dịch vụ 'chấm' VinFast Limo Green vì 'mỗi chuyến đi như cuộc dạo chơi vui vẻ'

Thứ năm, 16:41 07/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Từ bài toán chi phí đến cảm giác cầm lái và trải nghiệm hành khách, VinFast Limo Green đang thuyết phục ngày càng nhiều tài xế dịch vụ nhờ khả năng cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và chất lượng vận hành trong thực tế.

"Chỉ thu, không chi": Bài toán lợi nhuận sáng cửa cho tài xế

Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng, từ thời điểm mở bán đến nay, VinFast Limo Green luôn duy trì được sức hút với khách hàng nhờ mức giá cạnh tranh trong phân khúc xe MPV 7 chỗ chạy dịch vụ. Cụ thể, Limo Green có giá niêm yết 749 triệu đồng. Khi cộng dồn mức hỗ trợ 6% từ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", 3% giá trị xe cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của mẫu MPV điện này còn dưới 690 triệu đồng.

Chi phí vận hành cũng tạo ra sự khác biệt đáng kể. Chuyên gia Mạnh Thắng tính toán với VinFast Limo Green, trong giai đoạn được miễn phí sạc (tối đa 10 lần sạc/tháng) đến ngày 10/2/2029, khoản chi lớn nhất này gần như không đáng kể. Với tài xế dịch vụ vận doanh độc quyền trên nền tảng Green SM, khoản chi này bằng 0 vì chính sách miễn phí sạc không giới hạn số lần.

Với tài xế dịch vụ, lợi thế chi phí chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh thu giữ lại nhiều hơn và thời gian hoàn vốn ngắn hơn. Theo tính toán của anh Mạnh Thắng, với chính sách chia sẻ 90% doanh thu từ GSM, nếu tài xế đạt doanh thu khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày, thời gian hoàn vốn có thể vào khoảng 27 tháng.

Khách hài lòng, tài xế yên tâm cày tiền lâu dài

Với một chiếc xe chạy dịch vụ, ngoài tính kinh tế, xe còn phải mang lại trải nghiệm tích cực cho cả người lái lẫn khách hàng để đảm bảo tài xế có thể khai thác lâu dài. Chính vì vậy, theo anh Nguyễn Xuân Cường, tài xế dịch vụ tại TP.HCM, khi tìm hiểu, cân nhắc và đi đến quyết định gắn bó với Limo Green, anh đã trải nghiệm nhiều lần và thấy rằng đây thực sự là một mẫu phù hợp.

Anh Cường cho biết, với không gian rộng rãi, Limo Green mang lại bầu không khí thoáng đãng trên từng chuyến đi. Đặc biệt, anh Cường tỏ ra tâm đắc với hệ thống treo liên kết đa điểm - một trang bị hiếm thấy trên một chiếc xe dịch vụ trong tầm giá 700 triệu.

"Người lái thấy thoải mái, nhẹ nhàng, khách hàng cũng có được trải nghiệm tốt. Có những lúc mệt, tôi có thể dừng xe, bật chế độ cắm trại nghỉ ngơi, mỗi chuyến đi giờ như cuộc dạo chơi vui vẻ", anh Cường chia sẻ.

Nhìn vào chất lượng vận hành, chuyên gia xe Việt Anh cho rằng Limo Green tạo được cảm giác lái phấn khích và thoải mái cho tài xế nhờ sở hữu sức kéo lên tới 280 Nm, thông số gấp đôi so với những mẫu xe cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7. Vị chuyên gia ấn tượng với hệ thống lái của chiếc xe vì tăng tốc rất mượt, chỉ mất 3,9 giây để tăng tốc từ 0 đến 50 km/h mà không có bất kỳ tiếng gằn hay gợn nào.

Chuyên gia này cũng đánh giá Limo Green đáp ứng tốt nhiều điều kiện vận hành nhờ nền tảng khung gầm vững, thân xe ổn định và khả năng kiểm soát dao động hiệu quả.

"Đánh lái rất thoải mái với số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải chỉ khoảng 2,75 vòng, chạy trong phố vô cùng dễ chịu. Tôi có thực hiện những cú lắc bất ngờ nhưng giảm xóc đã làm việc cực tốt để kiểm soát được thân xe. Tôi có thể khẳng định mẫu xe này sẽ phù hợp với nhiều nhóm người dùng", anh nhận xét.

Khi chi phí, hiệu quả khai thác và chất lượng vận hành cùng hội tụ, Limo Green đang tiếp tục khẳng định vị thế của "nhà vua" phân khúc MPV chạy dịch vụ và trở thành lựa chọn quen thuộc của các bác tài.

GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá bán siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng.

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 7/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

GĐXH - Từ năm 2026, cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp bán hàng online có thể phải thực hiện nhiều nghĩa vụ thuế tùy theo doanh thu, mặt hàng và hình thức kinh doanh. Ngoài thuế thu nhập cá nhân hay thuế giá trị gia tăng, một số trường hợp còn phát sinh thuế xuất nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt.

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 rất rẻ tiếp tục khiến các đối thủ trong cùng phân khúc cỡ C như Honda CR-V hay Hyundai Tucson 'gặp khó'.

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đang được đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng.

GĐXH - Những ngày đầu mùa nóng, thông tin điều chỉnh khung giờ tính giá điện đang trở thành chủ đề được nhiều gia đình quan tâm. Dù chưa bước vào cao điểm nắng hè, không ít người đã bắt đầu tính toán lại thói quen sử dụng điện vì lo hóa đơn tiền điện có thể tăng lên "âm thầm" từng tháng.

GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà riêng, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự bất phá mạnh mẽ khi giá bán vượt lên vùng 80 triệu đồng/kg.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

GĐXH - Tại Hà Nội, những ngày gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều xe tải treo biển sầu riêng 45.000 đồng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi tò mò.

