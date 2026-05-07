4 loại thuế người bán hàng online có thể phải nộp từ năm 2026

Bán hàng online ngày càng phổ biến, từ livestream, sàn thương mại điện tử đến kinh doanh qua mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các loại thuế phải đóng. Tùy quy mô doanh thu và loại hàng hóa kinh doanh, người bán có thể thuộc diện chịu một số loại thuế dưới đây:

1. Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Áp dụng với phần lớn hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn theo quy định.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở xuống thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.

Mức thuế suất phổ biến được áp dụng như sau:

- 0%: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

- 5%: Một số mặt hàng thiết yếu như nước sạch, thiết bị y tế, sách giáo khoa.

- 10%: Áp dụng với đa số hàng hóa, dịch vụ thông thường.

Cách tính: Thuế VAT phải nộp = Giá trị hàng hóa, dịch vụ chịu thuế × Thuế suất.

2. Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân áp dụng với cá nhân, hộ kinh doanh

Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với doanh thu trên 1 - 3 tỉ đồng/năm thuế tính theo tỉ lệ trên doanh thu. Hoạt động phân phối, bán hàng hóa chịu thuế suất 0,5%.

Với doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm, thuế tính theo thu nhập tính thuế sau khi trừ chi phí, với thuế suất 15%, 17% hoặc 20% tùy mức doanh thu.

Với doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp có thu nhập phát sinh tại Việt Nam đều thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế suất phổ biến được áp dụng như sau:

- 15% với doanh thu không quá 3 tỉ đồng/năm.

- 17% với doanh thu trên 3 - 50 tỉ đồng/năm.

- 20% với mức thông thường.

Cách tính: Thuế phải nộp = Thu nhập chịu thuế × Thuế suất.

3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Mức thuế tùy từng mặt hàng, thường dao động từ 0% - 30%. Một số trường hợp được hưởng ưu đãi theo các hiệp định thương mại.

Cách tính: Thuế xuất, nhập khẩu = Giá tính thuế × Thuế suất.

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt

Áp dụng với các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu, bia, thuốc lá. Thuế suất từ 60% - 90% tùy mặt hàng.

Thuế được tính theo tỉ lệ phần trăm trên giá tính thuế; hoặc mức thuế tuyệt đối theo số lượng hàng hóa chịu thuế.

