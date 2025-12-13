Mới nhất
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'

Thứ bảy, 11:26 13/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...

Liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ có tính chất nghiêm trọng xảy ra tại xã Phượng Dực (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực) về hành vi có dấu hiệu của tội "Giết người".

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thịnh tỏ ra ân hận và liên tục nhận lỗi về hành vi của mình. Khi được cán bộ điều tra hỏi về động cơ gây án, Thịnh trả lời: "Hôm qua, cán bộ đang dắt xe về chốt xử lý, em đi đằng sau, không hiểu được lý do vì sao lúc đó lại bộc phát, nóng giận... Em nghĩ chắc là do 2 - 3 hôm vừa rồi em vẫn đau đầu và uống mấy viên thuốc Panadol hàng ngày. Chắc lý do đấy mà em bộc phát".

Lời khai của đối tượng đẩy CSGT vào xe tải ở Hà Nội. Nguồn: Cục CSGT

Đối tượng này thừa nhận hành vi của mình là nguy hiểm cho cả cán bộ làm nhiệm vụ lẫn bản thân: "Em không hiểu sao em lại cầm tay và đẩy xe ra đường để gây nguy hiểm cho đồng chí CSGT. May mà đồng chí ngã tránh ra được... Bây giờ em rất hối hận, em nhận thức việc em làm là quá sai lầm, quá bộc phát, nông nổi quá".

Trước đó, vào khoảng 13h35 ngày 11/12, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 làm nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh 429 (xã Phượng Dực) thì phát hiện Đặng Từ Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, chiếc xe này có dấu hiệu nghi vấn sử dụng biển kiểm soát giả.

Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát' - Ảnh 1.

Khoảnh khắc đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải được camera an ninh ghi lại.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Trong quá trình Đại úy Nguyễn Duy Điệp đưa phương tiện vào chốt làm việc, Thịnh đi theo xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Bất ngờ, đối tượng này từ phía sau ôm chặt Đại úy Điệp và dùng sức đẩy cả người cùng xe máy lao thẳng vào đầu chiếc xe tải mang BKS 30M-302.09 đang lao tới ở chiều ngược lại.

Tình huống diễn ra trong tích tắc. Rất may mắn, Đại úy Điệp đã kịp thời phản xạ, ngã tránh được bánh xe tải tử thần. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Đặng Từ Thịnh bàn giao cho Công an xã Phượng Dực.

Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát' - Ảnh 2.Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.

