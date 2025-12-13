Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...
Liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ có tính chất nghiêm trọng xảy ra tại xã Phượng Dực (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực) về hành vi có dấu hiệu của tội "Giết người".
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thịnh tỏ ra ân hận và liên tục nhận lỗi về hành vi của mình. Khi được cán bộ điều tra hỏi về động cơ gây án, Thịnh trả lời: "Hôm qua, cán bộ đang dắt xe về chốt xử lý, em đi đằng sau, không hiểu được lý do vì sao lúc đó lại bộc phát, nóng giận... Em nghĩ chắc là do 2 - 3 hôm vừa rồi em vẫn đau đầu và uống mấy viên thuốc Panadol hàng ngày. Chắc lý do đấy mà em bộc phát".
Lời khai của đối tượng đẩy CSGT vào xe tải ở Hà Nội. Nguồn: Cục CSGT
Đối tượng này thừa nhận hành vi của mình là nguy hiểm cho cả cán bộ làm nhiệm vụ lẫn bản thân: "Em không hiểu sao em lại cầm tay và đẩy xe ra đường để gây nguy hiểm cho đồng chí CSGT. May mà đồng chí ngã tránh ra được... Bây giờ em rất hối hận, em nhận thức việc em làm là quá sai lầm, quá bộc phát, nông nổi quá".
Trước đó, vào khoảng 13h35 ngày 11/12, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 làm nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh 429 (xã Phượng Dực) thì phát hiện Đặng Từ Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, chiếc xe này có dấu hiệu nghi vấn sử dụng biển kiểm soát giả.
Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Trong quá trình Đại úy Nguyễn Duy Điệp đưa phương tiện vào chốt làm việc, Thịnh đi theo xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.
Bất ngờ, đối tượng này từ phía sau ôm chặt Đại úy Điệp và dùng sức đẩy cả người cùng xe máy lao thẳng vào đầu chiếc xe tải mang BKS 30M-302.09 đang lao tới ở chiều ngược lại.
Tình huống diễn ra trong tích tắc. Rất may mắn, Đại úy Điệp đã kịp thời phản xạ, ngã tránh được bánh xe tải tử thần. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Đặng Từ Thịnh bàn giao cho Công an xã Phượng Dực.
Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng ở Đà NẵngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắnPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Từ mâu thuẫn nhỏ qua tin nhắn, 2 thanh niên rủ nhóm bạn mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.
Sau 36 năm trốn truy nã, đối tượng từng vác súng AK đi cướp tài sản bị tóm gọnPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Sau 36 năm trốn truy nã về tội cướp tài sản của công dân và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đối tượng Đinh Nhiên - kẻ dùng súng AK, lựu đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng đã bị công an Quảng Trị tóm gọn.
Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng NaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.
Bắt giữ người đàn ông bị truy nã sau 36 năm lẩn trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Đinh Nhiên vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ sau 36 năm lẩn trốn.
Đến nhà con nợ đòi tiền, người đàn ông bị 5 đối tượng trói tay chân, đánh tử vong ở Bắc NinhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, ông Mong tìm đến nhà Hậu để đòi nợ thì xảy ra xô xát. Tại đây, nạn nhân đã bị 5 đối tượng khống chế, trói và hành hung dẫn đến tử vong. Sau 5 giờ truy xét, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ khẩn cấp toàn bộ nhóm nghi phạm.
Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ.
Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạyXã hội - 1 ngày trước
Người đàn ông bất ngờ giữ chặt và đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải đang đi ngược chiều. Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.
Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’Xã hội - 1 ngày trước
Chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng "nẹt pô" xe máy, 2 đối tượng Quân và Khoa đã dùng dao tự chế chém một người bị thương nặng.
Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốnXã hội - 1 ngày trước
Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khi tên này lẩn trốn tại địa phương.
Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết ngườiPháp luật
GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.