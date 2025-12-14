Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng
Trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Ngày 13-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) - nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp tại đám cưới anh V.K.L (SN 1996, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực).
Trước đó, ngày 25-11, bà N.T.L. (SN 1978, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản là phong bì mừng trong khi tổ chức đám cưới cho con trai là anh V.K.L.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phụ Dực đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra, xác định nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Sơn.
Tại cơ quan công an, Sơn khai vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 23-11, trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng tiền trong phong bì. Số tiền này, Sơn tiêu xài cá nhân hết 4 triệu đồng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình tại nhà bà L và tự nguyện giao nộp số tiền còn lại là 5,2 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn về tội "Trộm cắp tài sản".
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấuPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơnPháp luật - 4 giờ trước
Sau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếpPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tảiPháp luật - 6 giờ trước
Tại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêmPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...
Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng ở Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ mâu thuẫn nhỏ qua tin nhắn, 2 thanh niên rủ nhóm bạn mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.
Sau 36 năm trốn truy nã, đối tượng từng vác súng AK đi cướp tài sản bị tóm gọnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 36 năm trốn truy nã về tội cướp tài sản của công dân và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đối tượng Đinh Nhiên - kẻ dùng súng AK, lựu đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng đã bị công an Quảng Trị tóm gọn.
Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng NaiPháp luật
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.