Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Chủ nhật, 07:45 14/12/2025 | Pháp luật
L.V
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).

Thông tin từ Công an Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú xã Trường Long, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra, vào ngày 4/9, Cao Thanh Bình sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Úc đến tiệm vàng Kim Long đề nghị cầm 2 dây chuyền vàng, loại 980, tổng trọng lượng là 1,5 lượng với giá 100.000.000 đồng, thời hạn cầm 1 tháng.

Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Thanh Bình. Ảnh: CA Đồng Nai

Đến khoảng gần 10h sáng cùng ngày, tiếp tục có một đối tượng khác đến tiệm vàng Kim Long đề nghị cầm 1 sợi dây chuyền vàng, loại 980, tổng trọng lượng 1 lượng với 65.000.000 đồng, thời hạn 1 tháng.

Khoảng 18h30 phút ngày 9/9, thêm một đối tượng nữa mang 1 sợi dây chuyền vàng 1 lượng loại 980 đến đề nghị được cầm cố. Nghi ngờ sợi dây chuyền là vàng giả, chủ tiệm vàng yêu cầu đối tượng này cung cấp căn cước công dân để làm hợp đồng thì người này không cầm nữa mà bỏ đi.

Nghi ngờ những sợi dây chuyền vàng đã cầm cố trước đó đều là vàng giả, chủ tiệm kiểm tra kỹ thì phát hiện vàng giả, đồng thời không thấy người đến chuộc vàng nên đã trình báo cơ quan công an.

Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA Đồng Nai

Kết quả trưng cầu giám định chất lượng số vàng trên của Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, 3 sợi dây chuyền màu vàng có 99% thành phần là kim loại Bạc (Ag), tổng giá trị chỉ khoảng gần 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng xác định, trước đó, đối tượng Cao Thanh Bình đã từng thực hiện thủ đoạn tương tự với một tiệm vàng trên địa bàn phường Hoà Lợi (TP Hồ Chí Minh).

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Top