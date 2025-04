Thái Bình: Phát hiện tài xế dương tính với ma túy, mang theo đầu đạn cùng pháo tự chế

Sáng ngày 21/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 14h35, ngày 15/4/2025, tại Km 59+100 đường Quốc lộ 10, thuộc địa phận tổ 2, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Tổ công tác Trạm CSGT Cầu Nghìn, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện 01 xe ô tô biển kiểm soát 30E-766.75, lưu thông trên tuyến đường hướng Hải Phòng - Thái Bình có biểu hiện nghi vấn đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lái xe xuất trình giấy phép lái xe, căn cước công dân mang tên Hoàng Văn Thường (SN 1987, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng), 01 giấy chứng nhận kiểm định và 01 đăng kí xe biển kiểm soát 30E-766.75.



Đối tượng Hoàng Văn Thường và tang vật vụ án.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện giấy đăng kí xe và giấy chứng nhận kiểm định là giả. Đồng thời, tổ công tác tiến hành kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với lái xe Hoàng Văn Thường và thu được kết quả dương tính với ma túy (Amphetamin, Methamphetamine).

Tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô BKS 30E-76675, tổ công tác phát hiện: 01 viên đạn, 02 tràng pháo tự chế và 5,2785 gam ma túy.

Tổ công tác Trạm CSGT Cầu Nghìn đã tiến hành bàn giao đối tượng và tang vật cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

