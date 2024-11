Tài xế xe khách chạy tuyến Lai Châu - Thái Nguyên bị bắt vì ma tuý

6 giờ trước

Ngày 12/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quốc Thiện (SN 2002, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.