TAIKO GROUP – Tiên phong giải pháp chống thấm công nghệ Nhật Bản cho nhà Việt
Trong hành trình hơn 10 năm phát triển, TAIKO GROUP đã khẳng định vị thế là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sơn chống thấm và vật liệu bảo vệ bề mặt tại Việt Nam.
Sứ mệnh và tầm nhìn của TAIKO GROUP
Với triết lý "Bền vững từ nền móng – An tâm từng công trình", TAIKO không ngừng nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhằm mang lại những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa khắc nghiệt của Việt Nam.
TAIKO GROUP hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu quốc dân trong lĩnh vực chống thấm, góp phần kiến tạo hàng triệu ngôi nhà khô ráo, bền đẹp và thân thiện môi trường.
Công nghệ Nhật Bản – Nền tảng của chất lượng vượt trội
Các sản phẩm của TAIKO được sản xuất theo dây chuyền tiêu chuẩn Nhật Bản, ứng dụng công nghệ Nano Polymer và hiệu ứng lá sen giúp tạo lớp màng bảo vệ linh hoạt, tự làm sạch và ngăn nước thấm ngược.
Công nghệ này giúp màng sơn:
- Bám dính cực mạnh trên mọi bề mặt như bê tông, xi măng, tường gạch, mái tôn.
- Chống thấm thuận – nghịch dòng, ngăn nước xâm nhập cả từ trong ra ngoài và ngược lại.
- Khô nhanh, dẻo dai, chịu co giãn tốt, phù hợp với khí hậu nồm ẩm, mưa bão của Việt Nam.
Đặc biệt, các dòng sơn của TAIKO hoàn toàn không chứa dung môi độc hại, thân thiện môi trường, an toàn cho người thi công và người sử dụng.
Danh mục sản phẩm nổi bật
TAIKO hiện cung cấp hệ sinh thái sản phẩm chống thấm toàn diện cho mọi hạng mục công trình:
- TAIKO CT04: Sơn chống thấm gốc Acrylic khô nhanh, hiệu ứng lá sen, dùng cho nhà vệ sinh, tường, sân thượng.
- TAIKO PU95: Sơn chống thấm Polyurethane cao cấp, chống thấm mái lộ thiên, bể nước, hồ cá.
- TAIKO KB3: Dòng sơn đàn hồi chống nứt – chuyên dùng cho khu vực thường xuyên chịu co giãn nhiệt độ.
- TAIKO BITSUN: Lớp phủ Bitum cải tiến, phù hợp cho tầng hầm và khu vực ngập nước.
- TAIKO CT4: Sơn chống thấm hệ xi măng – Polymer 2 thành phần, thi công đơn giản, độ bám dính cao.
Nhờ sự đa dạng và chuyên biệt, TAIKO đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ dân dụng đến công trình lớn.
Ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc
Các sản phẩm chống thấm TAIKO được tin dùng tại hàng loạt dự án lớn:
Vinhomes Smart City, FLC Quy Nhơn, Lake View Thủ Thiêm, BIM Group Resort, Sunshine Grand Capital, cùng hàng nghìn công trình dân dụng và hạ tầng khắp ba miền.
TAIKO không chỉ cung cấp vật liệu mà còn đồng hành cùng nhà thầu và đại lý thông qua các chương trình đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn thi công chuẩn Nhật Bản, giúp đảm bảo hiệu quả chống thấm đạt tối đa và tuổi thọ công trình kéo dài trên 10 năm.
Cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi
Mỗi sản phẩm TAIKO đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về độ bền, độ bám dính, độ kháng nước và khả năng chịu kiềm, tia UV. Hệ thống tổng kho toàn quốc giúp TAIKO cung ứng nhanh, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi và bảo hành rõ ràng.
TAIKO Group tự hào áp dụng chính sách "3 An Tâm":
- An tâm về chất lượng – sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có chứng chỉ kiểm định.
- An tâm về thi công – hướng dẫn kỹ thuật chi tiết, hỗ trợ tư vấn miễn phí.
- An tâm về hậu mãi – giao hàng nhanh, bảo hành dài hạn, đổi trả linh hoạt.
Vì một Việt Nam bền vững – Mái ấm không thấm dột
Song song hoạt động kinh doanh, TAIKO Group còn triển khai chương trình "Mái ấm không thấm dột – Nhà Việt bền lâu", hỗ trợ sơn chống thấm miễn phí cho các hộ dân khó khăn vùng bão lũ. Đây là cách thương hiệu thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh và phát triển bền vững.
Định hướng phát triển tương lai
TAIKO Group đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thương hiệu sơn chống thấm dẫn đầu Đông Nam Á, mở rộng sang các thị trường như Lào, Campuchia và Thái Lan.
Tập đoàn cũng đang đầu tư mạnh vào R&D, số hóa hệ thống quản lý, thương mại điện tử (TikTok Shop, Shopee Mall, Website TaikoPaint.com), nhằm đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.
Kết luận
TAIKO GROUP – Lá chắn vững bền cho mọi công trình Việt.
Với tầm nhìn dài hạn, công nghệ tiên tiến và tinh thần tận tâm phục vụ, TAIKO không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn kiến tạo giá trị bền vững – giúp hàng triệu mái nhà Việt luôn khô ráo, an toàn và trường tồn cùng thời gian.
Tập đoàn Sơn TAIKO GROUP
Website: https://taikopaint.com
Hotline: 024 6689 2666
Trụ sở: Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng
TAIKO – Công nghệ Nhật Bản, bảo vệ nhà Việt trọn đời!
