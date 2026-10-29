Hé lộ dàn MC Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2026'

Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 26 không chỉ hút khán giả bởi màn so tài gay cấn của 4 nhà leo núi đến từ 4 tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước, mà còn bởi sự góp mặt của dàn MC tài năng, giàu bản lĩnh tại 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp.

Theo Thời báo VTV, bên cạnh hai MC chính dẫn dắt tại điểm cầu chính tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại các địa phương luôn là "chảo lửa" tinh thần không thể thiếu trong mỗi trận chung kết. Năm nay, Ban Tổ chức chương trình hé lộ dàn MC điểm cầu vừa quen thuộc, vừa có những gương mặt mới toanh với chương trình, gồm: MC Minh Tân, MC Sơn Lâm, MC Thái Trang và MC Châu Khang.

Bốn MC tại 4 điểm cầu Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2026".



Là một trong những gương mặt biên tập viên tài năng của VTV, MC Minh Tân tiếp tục được gửi gắm niềm tin để giữ nhịp điểm cầu. Với phong cách dẫn dắt điềm tĩnh, chỉn chu nhưng không kém phần sôi nổi và cá tính, anh hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tiếp lửa tinh thần đầy cảm xúc, kết nối nhịp nhàng giữa điểm cầu địa phương với chương trình chính, giữa các cổ động viên với nhà leo núi.

MC/ BTV Minh Tân. (Ảnh: FBNV)

Được mệnh danh là gương mặt quen thuộc tại các điểm cầu náo nhiệt của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, BTV/MC Sơn Lâm luôn mang đến năng lượng tích cực cùng sự dí dỏm, hài hước rất riêng . Khả năng tương tác tự nhiên, ứng biến linh hoạt cùng kinh nghiệm dày dặn tại các sự kiện trực tiếp lớn giúp anh dễ dàng biến điểm cầu thành nơi cổ vũ cuồng nhiệt.

MC Sơn Lâm. Ảnh VTV

Là bóng hồng duy nhất trong dàn MC điểm cầu tại các địa phương năm nay, MC Thái Trang thu hút khán giả bằng nụ cười rạng rỡ và sự kết nối tinh tế. Sự hiện diện của cô không chỉ mang đến không khí gần gũi, nhiều cảm xúc mà còn tiếp thêm niềm tin, sự cổ vũ nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững chắc tới các nhà leo núi và hàng ngàn cổ động viên tại địa phương. Thái Trang lần đầu tiên tham gia Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

BTV Thái Trang. (Ảnh: FBNV)

Là gương mặt MC trẻ nhất của Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2026", Châu Khang ghi dấu ấn bởi ngoại hình sáng, phong thái hiện đại và lối dẫn thông minh, năng động. Chàng MC sinh năm 2001 sẽ cùng hàng ngàn cổ động viên tạo nên bầu không khí cổ vũ chuyên nghiệp, rực rỡ sắc màu để đồng hành cùng nhà leo núi.

MC Châu Khang là gương mặt quen thuộc hiện nay trên VTV3. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, như thường lệ, tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam - nơi diễn ra cuộc thi với 4 nhà leo núi xuất sắc, vị trí host vẫn thuộc về bộ đôi MC quen thuộc - BTV Ngọc Huy và Khánh Vy.