Tin sao 27/10: Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước

Thứ ba, 18:00 27/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tái hiện diện mạo lúc giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cách đây 18 năm, trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu trong phim "Chị Chị, Em Em 3".

Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 1.

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Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 2.

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Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 3.

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Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 4.

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Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 5.

Ninh Dương Lan Ngọc hào hứng chia sẻ hình ảnh nhân vật Thị Liễu trong phim điện ảnh "Chị Chị, Em Em 3".

Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 6.

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Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 7.

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Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 8.

Võ Hoàng Yến gây chú ý khi đăng ảnh tái hiện diện mạo lúc giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa đầu tiên cách đây 18 năm.

(Ảnh FB nhân vật)

Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước - Ảnh 9.Tin sao 26/10: Bảo Thanh xinh tươi đón chào tuổi mới, Đăng Khôi xúc động về hành trình 20 năm ca hát

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