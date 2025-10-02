Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, thực hiện Công văn số 525/UBND ngày 26/9/2025 của UBND phường Bình Minh về việc giao nhiệm vụ bàn giao mặt bằng và đảm bảo ANTT thi công Dự án chỉnh trang đường Trần Phú khu vực Lộ Ủi, Công an phường Bình Minh xây dựng kế hoạch phân công lực lượng đảm bảo ANTT triển khai dự án.
Lúc 9h30’ ngày 30/9, tổ công nhân thuộc Công ty TNHH Tăng Việt Thắng tiến hành thi công công viên trên mặt đường mở rộng đường Trần Phú, thuộc khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tại vị trí đất của các hộ dân đã nhận tiền đền bù và đồng ý giao mặt bằng. Lúc này, Thảo và người thân trong gia đình ngăn cản không cho lực lượng tiến hành thi công (vị trí thi công cách vị trí đất nhà Thảo khoảng 30m).
Khi đó, CBCS Công an phường Bình Minh tham gia đảm bảo ANTT đã tiếp xúc, vận động Thảo và gia đình chấp hành chủ trương của Nhà nước, không có hành vi cản trở, rời khỏi khu vực đang thi công. Được CBCS tuyên truyền, giải thích, vận động thì người nhà Thảo chấp hành không cản trở việc thi công, riêng Thảo tiếp tục cản trở, la hét, phản đối việc thi công, đứng trước đầu xe cuốc. Đối tượng giữ càng của xe cuốc, ngồi trên xe và ngồi vào gàu xe cuốc đất cản trở không cho xe thi công.
Công an phường tiếp tục vận động, thuyết phục nhưng Thảo không chấp hành mà còn liên tiếp có những hành vi la hét, xô đẩy cán bộ đang thi hành công vụ. Đồng thời, Thảo xông vào khu vực thi công của công trình ngồi trên bánh xích xe, rồi ngồi vào gàu xe cuốc. Chưa dừng lại, đối tượng tấn công, cắn và nhặt đất, chất bẩn ném vào CBCS đang làm nhiệm vụ.
Để kịp thời ngăn chặn hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, Công an phường Bình Minh đã bắt giữ Thảo.
