Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đai
GĐXH - Do tranh chấp trong quá trình sử dụng đất, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông T. khiến nạn nhân tổn thương sức khỏe 38%.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Thắng (SN 1971, trú xã Ia O, tỉnh Gia Lai) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Trước đó, Thắng về quê thăm gia đình tại thôn 4, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh rồi xảy ra mâu thuẫn với ông N.Q.T. (SN 1961, trú tại thôn 4, xã Hương Phố) trong việc sử dụng đất đai. Không giữ được bình tĩnh, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông T.
Ông T. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Kết quả giám định kết luận tỷ lệ tổn thương sức khỏe của nạn nhân là 38%.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
