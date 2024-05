Tạm giữ nhiều trang sức có dấu hiệu là hàng giả mạo thương hiệu Chanel

Ngày 15/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An xử phạt 1 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng có trụ sở tại huyện Đô Lương (Nghệ An) với mức xử phạt tiền là 55 triệu đồng.

Đội QLTT số 11 kiểm tra hàng hóa tại doanh nghiệp.

Ngày 7/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng nói trên.

Qua kiểm tra, phát hiện tại cửa hàng của doanh nghiệp đang bày bán trang sức có in, gắn nhãn hiệu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Chanel. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến hàng hóa. Lực lượng chức năng tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Qua quá trình xác minh, làm việc với đại diện doanh nghiệp và các văn bản xác định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp về hành vi "Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu". Giá trị hàng hóa vi phạm là 23.210.000 đồng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra các cơ sở vàng bạc đá quý trên địa bàn, để chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý và cương quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện có sai phạm.