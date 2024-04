Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 17/4 tại phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Theo điều tra, Đỗ Thị Vân (SN 1987) và Đỗ Thị Bảy (SN 1993, em ruột Vân, cùng ở Bình Phước), làm ở tiệm cắt tóc ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Trong quá trình làm việc, cả hai quen chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1987, chủ quán cà phê ở phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) và vay tổng cộng 30 triệu đồng. Tiếp đó, chị em Vân rủ nhau mua vàng giả trên mạng xã hội, mang đến cầm cố cho người phụ nữ để trừ nợ, chiếm đoạt tiền.

Số vàng chị em Vân đã mua để đi cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Ảnh: VOV

Từ tháng 2 đến tháng 4/2024, Vân đã 7 lần mang vàng giả đến cầm cố, lừa đảo chị Hằng tổng số tiền 176 triệu đồng. Bảy cũng 10 lần mang vàng giả đến cầm cố, lừa đảo chị Hằng số tiền 341 triệu đồng.

Tổng cộng, hai chị em Vân và Bảy đã lừa đảo chị Hằng hơn 500 triệu đồng. Cho đến khi chị Hằng cần tiền và mang vàng đến tiệm vàng ở phường Thuận Giao, TP. Thuận An để cầm cố thì mới phát hiện toàn bộ là vàng giả.

Chị Hằng đã liên hệ hai chị em Vân đòi lại tiền nhưng cả hai đã tiêu xài hết nên trình báo công an. Sau đó, hai chị em Vân, Bảy đã đến Công an phường Thuận Giao đầu thú.

