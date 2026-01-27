Tầm soát ung thư đại tràng tại PhenikaaMec: Quy trình chuẩn quốc tế

Trung tâm Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã xây dựng chương trình tầm soát ung thư đại tràng theo chuẩn quốc tế, ứng dụng hệ thống nội soi hiện đại tích hợp công nghệ AI, mở ra cơ hội điều trị tối ưu với chi phí hợp lý.

Theo TS.BS Bùi Chí Nam – Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec, giai đoạn đầu của ung thư đại tràng gần như không có biểu hiện đặc hiệu, người bệnh dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Khi có đau bụng kéo dài, sụt cân, đi ngoài phân máu… đa phần khối u đã ở giai đoạn tiến triển. Chính vì vậy, tầm soát sớm được xem như chiến lược then chốt để kiểm soát ung thư.

Trường hợp nào nên thực hiện tầm soát ung thư đại tràng?

Tầm soát ung thư đại tràng được khuyến cáo cho người trưởng thành từ 45 tuổi trở lên, ngay cả khi không có triệu chứng. Đây là nhóm có tỷ lệ mắc mới và tử vong tăng rõ rệt theo tuổi, đặc biệt giai đoạn tổn thương tiền ung thư thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không gây đau hay rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, một số trường hợp sớm hơn 45 tuổi thuộc nhóm có nguy cơ cao nên chủ động tầm soát sớm bao gồm: Người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp đại tràng; mắc bệnh lý viêm loét đại tràng, Crohn; đã từng cắt bỏ polyp đại tràng; có các triệu chứng đi ngoài phân đen hoặc có máu, rối loạn đại tiện kéo dài, đầy bụng, đau quặn bụng, thiếu máu không rõ nguyên nhân; hoặc duy trì lối sống, chế độ ăn làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng như: thường xuyên uống rượu bia, ăn ít chất xơ, ít vận động, béo phì, thừa cân.

TS. BS Bùi Chí Nam cho biết: "Ung thư đại tràng được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt trên 90%, trong khi giai đoạn muộn tỷ lệ này giảm mạnh. Chủ động tầm soát đúng thời điểm giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế các can thiệp nặng nề và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh."

TS. BS Bùi Chí Nam khuyến cáo người trên 45 tuổi nên thực hiện tầm soát ung thư đại tràng định kỳ.

Tầm soát ung thư đại tràng PhenikaaMec: Kết quả nhanh, chính xác – Quy trình chuẩn quốc tế

Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec mang đến quy trình tầm soát ung thư đại tràng, ung thư dạ dày khép kín với hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên gia đầu ngành.

Trung tâm sở hữu hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 CV1500 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép phóng đại hình ảnh gấp hàng trăm lần, mở rộng độ sâu trường ảnh và tự động nhận diện tổn thương nghi ngờ ung thư từ kích thước chỉ 1mm, ở cả vị trí khó quan sát. Kết hợp ánh sáng dải hẹp (NBI) trên Olympus CV190 giúp bác sĩ phát hiện sự tăng sinh hệ vi mạch nông, hỗ trợ phân biệt tổn thương lành – ác tính trong quá trình nội soi. Công nghệ vượt trội này còn hỗ trợ can thiệp cắt polyp nội soi, không cần phẫu thuật mở, giảm đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Quá trình nội soi được bác sĩ ứng dụng phương pháp Target – Controlled Infusion (TCI) giúp bác sĩ gây mê điều chỉnh lượng thuốc phù hợp với đặc điểm sinh lý và phản ứng của người bệnh trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật. Kỹ thuật TCI góp phần nâng cao độ an toàn trong gây mê, hạn chế thay đổi đột ngột về huyết áp và nhịp tim, giảm thiểu các phản ứng không mong muốn sau gây mê như buồn nôn, chóng mặt, nôn ói hoặc mệt mỏi kéo dài.

Nội soi đại tràng được thực hiện bởi bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống máy công nghệ tiên tiến.

Chất lượng tầm soát được bảo đảm bởi hệ thống xét nghiệm sinh hóa – miễn dịch tự động hóa bằng robot, cho kết quả chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi. Tất cả quy trình nội soi được kết nối 1 chiều, đảm bảo an toàn kiểm soát nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn Bộ Y tế.

Trung tâm quy tụ đội ngũ bác sĩ được đào tạo từ các cơ sở y tế hàng đầu tại Đức, Nhật Bản. Các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao sẵn sàng hội chẩn liên chuyên khoa với các bác sĩ Ngoại khoa – Ung bướu – Chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán chính xác, thống nhất phác đồ tối ưu, cá thể hóa từng trường hợp, từ nội soi can thiệp, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đến điều trị hóa – xạ trị khi cần.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên và điều dưỡng tại Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec

Để được tư vấn chuyên sâu về dịch vụ tầm soát ung thư đại tràng, dạ dày

Địa chỉ: Trung tâm Tiêu hóa - Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 886648

Website: https://phenikaamec.com/

Bệnh viện Đại học Phenikaa