Loại củ mùa đông bán rẻ ở chợ Việt nhưng người bệnh suy thận cần hiểu rõ điều này

Người bị suy thận ăn khoai tây có tốt không?

Khoai tây là thực phẩm giàu tinh bột, vitamin C, vitamin B6 và chất xơ, nhưng cũng chứa hàm lượng kali khá cao. Vì vậy, việc "người bệnh suy thận ăn khoai tây được không?" còn phụ thuộc vào mức độ bệnh và cách chế biến.

Theo các chuyên gia y tế, với người suy thận giai đoạn sớm, khi nồng độ kali máu vẫn trong giới hạn cho phép, khoai tây vẫn có thể xuất hiện trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, cần ăn với lượng vừa phải và chế biến đúng cách.

Ngược lại, ở bệnh suy thận giai đoạn nặng hoặc đang chạy thận nhân tạo, khoai tây có thể làm tăng kali máu nếu ăn không kiểm soát. Vì vậy, cần đặc biệt thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thận.

Điều gì xảy ra nếu người bệnh suy thận ăn quá nhiều khoai tây?

Theo nghiên cứu, một củ khoai tây nướng cỡ vừa, khoảng 150g, chứa đến 610mg kali. Trong khi đó, với người suy thận, nhất là ở giai đoạn trung bình đến nặng, khả năng lọc bỏ kali của thận bị suy giảm nghiêm trọng.

Việc kali tích tụ trong máu có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu - một biến chứng nguy hiểm có thể gây rối loạn nhịp tim, đau cơ, tê liệt cơ.

Cách ăn khoai tây tốt nhất cho người bệnh suy thận

Để giảm lượng kali, người bệnh nên áp dụng phương pháp lọc kali (nấu hai lần), cụ thể:

Gọt vỏ khoai tây, thái lát mỏng hoặc cắt hạt lựu nhỏ. Ngâm khoai trong nước sạch 5 – 10 phút để giảm bớt kali. Luộc khoai với nước lạnh, đun sôi rồi đổ bỏ nước luộc đầu. Thêm nước mới và tiếp tục luộc cho đến khi khoai chín mềm, sau đó vớt ra để ráo.

Cách làm này có thể giúp giảm đáng kể hàm lượng kali, dù không loại bỏ hoàn toàn. Nhìn chung, bệnh suy thận có ăn được khoai tây không thì câu trả lời là có thể, nhưng chỉ nên ăn khẩu phần nhỏ, không ăn thường xuyên và tránh các món khoai tây chiên, nướng nguyên vỏ hoặc thêm nhiều muối.

3 nhóm thực phẩm người bị suy thận cần hạn chế Khi bị chẩn đoán suy thận, người bệnh nên hạn chế hoặc kiêng ăn một số loại thực phẩm dưới đây. Cắt giảm natri Chức năng của thận là lọc natri ra khỏi cơ thể và đưa vào nước tiểu. Khi bị tổn thương, chức năng lọc natri của thận sẽ bị suy giảm. Điều này làm cho natri bị tích tụ quá nhiều trong cơ thể, dẫn tới tăng huyết áp. Hàm lượng natri lý tưởng là < 2,3mg/ngày. Các loại thực phẩm nhiều natri mà người bệnh cần tránh như thịt muối, thịt xông khói, xúc xích, súp đóng hộp, hoa quả đóng hộp, khoai tây chiên, bánh quy mặn, bánh snack, rau quả ngâm muối, nước tương, các thức ăn dùng liền (ngũ cốc, bánh mì nướng…). Hạn chế photpho Photpho là khoáng chất có hầu hết trong những loại thực phẩm. Thận khỏe mạnh sẽ giúp giữ lại lượng photpho vừa đủ cho cơ thể. Khi thận hoạt động kém, photpho sẽ bị tích tụ dư thừa trong máu. Các thức ăn giàu photpho người bệnh thận nên tránh là thức ăn nhanh, các loại thực phẩm đóng gói, phô mai chế biến sẵn, thịt tươi đông lạnh, soda, các thức uống có hương vị, nước tăng lực, thức uống thể thao, bia, rượu. Giảm lượng kali hấp thụ Kali được tìm thấy nhiều trong hoa quả và rau củ. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim ổn định và sự co cơ. Tuy nhiên, khi suy thận, khả năng đào thải kali qua nước tiểu bị suy giảm, dẫn đến tình trạng tăng kali trong máu. Tình trạng này có thể gây yếu cơ, rối loạn nhịp tim, thậm chí là ngưng tim. Nhu cầu bổ sung kali của người chạy thận là < 2g mỗi ngày. Người bệnh suy thận nên kiêng các loại rau quả nhiều kali như những loại quả khô, sầu riêng, mơ, cam, chuối, bơ, đậu tương, đậu xanh, khoai tây, cà chua, măng, bí ngô, rau khoai lang, rau muống…











