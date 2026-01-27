Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

5 thói quen cần tránh để trái tim khỏe mạnh mỗi ngày

Thứ ba, 07:41 27/01/2026 | Sống khỏe

Nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày tưởng chừng vô hại có thể âm thầm làm tổn thương tim mạch theo thời gian. Nhận diện sớm những sai lầm phổ biến trong lối sống là bước quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bệnh tim mạch vẫn đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, nhưng điều đáng lo ngại là nhiều yếu tố nguy cơ không đến từ bệnh lý nặng hay di truyền, mà bắt nguồn từ chính những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày.

1. Ngồi quá lâu mỗi ngày

Lối sống hiện đại khiến nhiều người phải ngồi liên tục trong nhiều giờ tại nơi làm việc, khi di chuyển hoặc giải trí trước màn hình. Việc ngồi lâu làm chậm tuần hoàn máu, thúc đẩy tích tụ cholesterol xấu và góp phần làm tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi duy trì thói quen tập thể dục, việc ngồi kéo dài trong ngày vẫn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu không thường xuyên đứng dậy và vận động nhẹ.

5 thói quen cần tránh để trái tim khỏe mạnh mỗi ngày- Ảnh 1.

Việc ngồi kéo dài không gián đoạn trong ngày làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

2. Chất lượng giấc ngủ kém

Nhiều người chỉ quan tâm đến thời lượng ngủ mà bỏ qua yếu tố quan trọng không kém là chất lượng giấc ngủ. Thói quen ngủ không đều, thường xuyên thức giấc ban đêm hoặc sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ có thể làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Tình trạng thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu kéo dài có liên quan đến rối loạn đường huyết , tăng huyết áp và phản ứng viêm mạn tính – những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

3. Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch

Nhiều biểu hiện sớm của bệnh tim mạch như mệt mỏi kéo dài, khó thở, đau tức ngực nhẹ hoặc cảm giác tim đập nhanh thường bị xem nhẹ và quy cho căng thẳng hay tuổi tác. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm và làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, mỡ máu và chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể là những biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

4. Đường "ẩn" trong các món ăn hằng ngày

Ngay cả những người ít ăn đồ ngọt cũng có thể tiêu thụ quá nhiều đường mà không hề nhận ra. Nhiều thực phẩm chế biến sẵn như nước sốt, đồ ăn nhẹ đóng gói, ngũ cốc ăn sáng hay nước giải khát thường chứa lượng đường bổ sung cao. Việc nạp đường dư thừa kéo dài có thể dẫn đến tăng cân, kháng insulin và phản ứng viêm mạn tính – những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

5. Căng thẳng mạn tính

Căng thẳng trong cuộc sống hiện đại thường bị xem là điều khó tránh, nhưng khi kéo dài, nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch. Tình trạng stress mạn tính khiến cơ thể liên tục tiết các hormone như cortisol, làm tăng nhịp tim và huyết áp. Theo thời gian, áp lực này góp phần làm tổn thương thành mạch và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hải Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng việc duy trì thói quen đi bộ 9.000 bước mỗi ngày, sau nửa năm, những chỉ số sức khỏe của anh đã thay đổi tới mức chính anh cũng phải bất ngờ. Hãy cùng khám phá xem, liệu 9.000 bước chân ấy đã mang lại phép màu gì cho cơ thể?

Ăn cà chua sống hay nấu chín tốt hơn? 4 sai lầm cần lưu ý

Ăn cà chua sống hay nấu chín tốt hơn? 4 sai lầm cần lưu ý

Sống khỏe - 2 giờ trước

Cà chua là 'siêu thực phẩm' giàu lycopene nhưng có một số lưu ý khi chế biến. Tham khảo cách ăn cà chua đúng chuẩn để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như phòng tránh ngộ độc.

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Cholesterol xấu tăng cao là nguyên nhân âm thầm gây hại tim mạch. Ít ai ngờ rằng, ngay trong gian bếp gia đình lại có những loại gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu tự nhiên nếu được sử dụng đúng cách mỗi ngày.

Suy thận tiến triển rất nhanh: 4 dấu hiệu cảnh báo cho người tiểu đường

Suy thận tiến triển rất nhanh: 4 dấu hiệu cảnh báo cho người tiểu đường

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính không chỉ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu mà còn tàn phá thầm lặng các cơ quan, đặc biệt là thận, dẫn đến suy thận rất nhanh.

Top 4 dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ sơ sinh và giải pháp phát hiện sớm từ trong bụng mẹ

Top 4 dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ sơ sinh và giải pháp phát hiện sớm từ trong bụng mẹ

Sống khỏe - 16 giờ trước

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 40.000 trẻ chào đời mắc dị tật bẩm sinh – con số không chỉ phản ánh những nỗi lo dai dẳng của nhiều gia đình mà còn đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống y tế và xã hội.

Đa ối ở thai phụ: Nhận diện đúng – theo dõi chuẩn – can thiệp kịp thời để tránh biến chứng

Đa ối ở thai phụ: Nhận diện đúng – theo dõi chuẩn – can thiệp kịp thời để tránh biến chứng

Sống khỏe - 17 giờ trước

Nước ối là môi trường nuôi dưỡng và bảo vệ thai nhi. Thế nhưng, khi lượng nước ối tăng cao quá mức (đa ối) có thể kéo theo nhiều nguy cơ sản khoa nghiêm trọng như: sinh non, ngôi thai bất thường, rối loạn tim thai hay thậm chí tử vong chu sinh nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời.

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Trứng không phải là "thực phẩm cấm" với người mắc suy thận, nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu mới là điều quan trọng.

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ ca mổ viêm ruột thừa

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ ca mổ viêm ruột thừa

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Từ một ca viêm ruột thừa tưởng chừng thông thường, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị ung thư ruột thừa hiếm gặp.

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Khi thời tiết trở lạnh, không chỉ quần áo dày mới giúp giữ ấm cơ thể. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp gia đình đã có sẵn nhiều loại gia vị giữ ấm, vừa dễ dùng, vừa hỗ trợ tăng thân nhiệt tự nhiên nếu sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.

Tế bào ung thư hình thành có đặc điểm gì? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnh

Tế bào ung thư hình thành có đặc điểm gì? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tế bào ung thư hình thành từ chính tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Chỉ cần xảy ra đột biến gen và mất kiểm soát phân chia, ung thư có thể âm thầm xuất hiện.

Xem nhiều

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Bệnh thường gặp

GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế
6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày

Sống khỏe
Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Bệnh thường gặp
2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top