5 thói quen cần tránh để trái tim khỏe mạnh mỗi ngày

Bệnh tim mạch vẫn đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, nhưng điều đáng lo ngại là nhiều yếu tố nguy cơ không đến từ bệnh lý nặng hay di truyền, mà bắt nguồn từ chính những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày.

1. Ngồi quá lâu mỗi ngày

Lối sống hiện đại khiến nhiều người phải ngồi liên tục trong nhiều giờ tại nơi làm việc, khi di chuyển hoặc giải trí trước màn hình. Việc ngồi lâu làm chậm tuần hoàn máu, thúc đẩy tích tụ cholesterol xấu và góp phần làm tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi duy trì thói quen tập thể dục, việc ngồi kéo dài trong ngày vẫn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu không thường xuyên đứng dậy và vận động nhẹ.

Việc ngồi kéo dài không gián đoạn trong ngày làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

2. Chất lượng giấc ngủ kém

Nhiều người chỉ quan tâm đến thời lượng ngủ mà bỏ qua yếu tố quan trọng không kém là chất lượng giấc ngủ. Thói quen ngủ không đều, thường xuyên thức giấc ban đêm hoặc sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ có thể làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Tình trạng thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu kéo dài có liên quan đến rối loạn đường huyết , tăng huyết áp và phản ứng viêm mạn tính – những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

3. Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch

Nhiều biểu hiện sớm của bệnh tim mạch như mệt mỏi kéo dài, khó thở, đau tức ngực nhẹ hoặc cảm giác tim đập nhanh thường bị xem nhẹ và quy cho căng thẳng hay tuổi tác. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm và làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, mỡ máu và chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể là những biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

4. Đường "ẩn" trong các món ăn hằng ngày

Ngay cả những người ít ăn đồ ngọt cũng có thể tiêu thụ quá nhiều đường mà không hề nhận ra. Nhiều thực phẩm chế biến sẵn như nước sốt, đồ ăn nhẹ đóng gói, ngũ cốc ăn sáng hay nước giải khát thường chứa lượng đường bổ sung cao. Việc nạp đường dư thừa kéo dài có thể dẫn đến tăng cân, kháng insulin và phản ứng viêm mạn tính – những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

5. Căng thẳng mạn tính

Căng thẳng trong cuộc sống hiện đại thường bị xem là điều khó tránh, nhưng khi kéo dài, nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch. Tình trạng stress mạn tính khiến cơ thể liên tục tiết các hormone như cortisol, làm tăng nhịp tim và huyết áp. Theo thời gian, áp lực này góp phần làm tổn thương thành mạch và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.