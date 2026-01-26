Suy thận tiến triển rất nhanh: 4 dấu hiệu cảnh báo cho người tiểu đường

Nhiều người lầm tưởng chỉ cần đường huyết ổn định là "xong chuyện", nhưng tổn thương thận thường rất kín đáo, nhất là với người bệnh tiểu đường. Đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt thì bệnh thường đã ở giai đoạn trung bình hoặc nặng. Hãy cùng giải mã 4 tín hiệu "cứu mạng" mà cơ thể đang cố phát đi trước khi quá muộn.

Suy thận thường được cảnh báo khá sớm nhưng nhiều người không nhận ra. Ảnh minh họa

4 tín hiệu cảnh báo suy thận sớm cho người tiểu đường

1. Thay đổi về tiểu tiện: Tín hiệu dễ bị lờ đi nhất

Sự thay đổi trong việc đi tiểu thường là dấu hiệu sớm nhất của tình trạng tổn thương cầu thận.

Tiểu đêm tăng lên: Nếu bạn thấy số lần đi vệ sinh vào ban đêm tăng lên đột ngột, đừng chủ quan cho rằng đó là do uống nhiều nước hay do tuổi tác. Nghiên cứu cho thấy hơn một nửa bệnh nhân thận do tiểu đường đã xuất hiện triệu chứng này từ một năm trước khi chẩn đoán.

Nước tiểu có bọt: Nếu nước tiểu xuất hiện nhiều bọt và bọt lâu tan, đó là biểu hiện của protein niệu. Điều này chứng tỏ màng lọc của thận đã bị hư hại, để rò rỉ protein ra ngoài.

2. Phù nề cơ thể: Cảnh báo giữ nước và muối

Thận suy giảm chức năng dẫn đến việc không thể đào thải hết nước và muối natri ra ngoài, gây nên tình trạng phù nề.

Dấu hiệu đặc trưng: Buổi sáng thức dậy thấy mí mắt căng nặng, buổi chiều thấy bắp chân hoặc cổ chân sưng mọng.

Lưu ý: Khoảng 60% bệnh nhân thận do tiểu đường giai đoạn trung và cuối đều bị phù nề ở các mức độ khác nhau. Đừng đơn giản đổ lỗi cho việc đứng lâu hay uống nhiều nước, đó là tiếng chuông cảnh báo đỏ từ thận.

3. Mệt mỏi kéo dài và chán ăn: Độc tố tích tụ

Nhiều bệnh nhân tiểu đường vốn đã hay mệt mỏi nên thường bỏ qua triệu chứng này. Tuy nhiên, khi thận suy yếu, các chất độc trong cơ thể không được thanh lọc sẽ tích tụ lại gây rối loạn chuyển hóa và thiếu máu.

Biểu hiện: Tinh thần uể oải kéo dài, ăn không ngon miệng, cơ thể thiếu sức sống.

Lưu ý: Gần 70% người bị tiểu đường kèm suy giảm chức năng thận đã xuất hiện tình trạng này từ nửa năm đến một năm trước khi phát hiện bệnh chính thức.

Ảnh minh họa

4. Huyết áp khó kiểm soát đột ngột

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Khi thận bị tổn thương, huyết áp sẽ trở nên "đỏng đảnh", khó kiểm soát hơn hẳn dù bạn vẫn dùng thuốc như bình thường.

Vòng xoáy bệnh lý: Huyết áp càng cao, chức năng thận càng giảm nhanh, và ngược lại. Có tới hơn 80% bệnh nhân thận do tiểu đường bị cao huyết áp. Nếu bỗng nhiên các loại thuốc huyết áp vốn đang hiệu quả lại trở nên kém tác dụng, hãy nghĩ ngay đến việc kiểm tra thận.

Những dấu hiệu khác không nên xem thường

Ngoài các biểu hiện kể trên, người bệnh còn có thể gặp những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ như ngứa da nhẹ, chuột rút về đêm, tay chân lạnh hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Sau khi thận suy giảm chức năng, chất thải và điện giải trong cơ thể mất cân bằng, có thể gây co cơ, ngứa da hoặc rối loạn cảm giác. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, khoảng một phần ba bệnh nhân tiểu đường kèm bệnh thận giai đoạn sớm từng xuất hiện tình trạng chuột rút ban đêm hoặc ngứa da.

Nếu những dấu hiệu này xuất hiện đồng thời với thay đổi tiểu tiện, phù nề, mệt mỏi hay huyết áp bất ổn, chúng có giá trị rất lớn trong việc giúp bác sĩ đánh giá tình trạng thận.

Đừng chỉ nhìn vào đường huyết, hãy lắng nghe cơ thể

Các bác sĩ nhấn mạnh, để tránh tiến triển tới suy thận, người tiểu đường không thể chỉ chăm chăm nhìn vào chỉ số đường huyết. Những thay đổi nhỏ của cơ thể như rối loạn tiểu tiện, phù nề, mệt mỏi kéo dài, huyết áp dao động, chuột rút hay ngứa da đều có thể là tín hiệu sớm của tổn thương thận.

Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là yếu tố then chốt giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận. Nếu người bệnh nhạy cảm với những dấu hiệu này và chủ động đi khám, phần lớn trường hợp có thể tránh được việc bước vào giai đoạn suy thận nặng.

Tầm soát định kỳ: Đừng chỉ thử đường huyết, hãy xét nghiệm nước tiểu (đặc biệt là vi đạm niệu - microalbuminuria) và chức năng thận định kỳ.

Lối sống khoa học: Chế độ ăn nhạt (giảm muối), vận động vừa sức, kiểm soát tốt cả đường huyết lẫn huyết áp. Việc tái khám định kỳ, kiểm tra chức năng thận, xét nghiệm nước tiểu và vi đạm niệu cũng giúp phát hiện sớm nguy cơ.

Lắng nghe cơ thể: Một khi tổn thương thận đã vào giai đoạn muộn, y học chỉ có thể trì hoãn chứ không thể đảo ngược tình thế. Việc phát hiện ở "giai đoạn vàng" sẽ giúp bạn tránh được viễn cảnh phải chạy thận nhân tạo.

Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đi khám và tư vấn trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa.

Theo Sohu