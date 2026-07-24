Tân Á Đại Thành ra mắt bộ ba máy lọc nước ROSSI ứng dụng công nghệ Bio-Hydro Active

Các sản phẩm được ứng dụng công nghệ Bio-Hydro Active kết hợp hệ thống 12 cấp lọc chuyên sâu, hướng tới mang đến nguồn nước khỏe chứa kiềm và hàm lượng Hydrogen cao.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt bộ ba máy lọc nước ROSSI thế hệ mới RA-X96D, RA-75D và RS-25U.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, người tiêu dùng không chỉ kỳ vọng máy lọc nước loại bỏ tạp chất, vi khuẩn và kim loại nặng mà còn mong muốn sản phẩm tạo ra nguồn nước có thêm những giá trị hỗ trợ sức khỏe, đồng thời đáp ứng trải nghiệm sử dụng tiện nghi trong cuộc sống hằng ngày.

Đáp ứng xu hướng đó, Tân Á Đại Thành phát triển ba dòng máy lọc nước ROSSI với những lựa chọn khác nhau. RA-X96D tích hợp ba chế độ nước nóng, nguội và lạnh; RA-75D hướng tới sự cân bằng giữa hiệu quả sử dụng và chi phí đầu tư; trong khi RS-25U có thiết kế lắp đặt âm dưới chậu rửa, giúp tối ưu diện tích cho các không gian bếp hiện đại.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc ra mắt bộ ba sản phẩm mới không chỉ mở rộng danh mục máy lọc nước ROSSI mà còn thể hiện định hướng phát triển lấy công nghệ làm nền tảng, chất lượng làm cam kết và trải nghiệm người dùng làm trung tâm. Đồng thời, đây cũng là bước tiếp theo trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp ngành nước của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Công nghệ kiến tạo từng giọt nước khỏe

Với hơn ba thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực ngành nước, Tân Á Đại Thành cho biết doanh nghiệp tập trung nghiên cứu các giải pháp phù hợp với đặc điểm nguồn nước và nhu cầu sử dụng đa dạng của người Việt.

Điểm nổi bật của thế hệ máy lọc nước ROSSI mới là công nghệ Bio-Hydro Active, giúp điều tiết dòng nước chảy chậm từ đó nâng cao hiệu quả tạo, hòa tan Hydrogen vào trong nước và ứng dụng kỹ thuật Hydro Lock để nén áp suất lớn, khóa giữ Hydrogen hàm lượng cao trong nước.

Công nghệ Bio-Hydro Active giúp nước sau lọc chứa hàm lượng Hydrogen cao.

Song song với đó, sản phẩm sử dụng màng RO Hàn Quốc công suất 100 GPD kết hợp hệ thống 12 lõi lọc chức năng, giúp loại bỏ hiệu quả vi khuẩn, kim loại nặng và các tạp chất siêu nhỏ. Lõi X-Fiber hỗ trợ giữ lại các khoáng chất cần thiết, trong khi công nghệ Nano Bạc góp phần hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong lõi lọc, duy trì hiệu quả vận hành lâu dài.

Theo công bố của doanh nghiệp, chất lượng nước sau lọc đáp ứng QCVN 6-1:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Kết quả được thử nghiệm bởi Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST.

Ba lựa chọn cho nhiều nhu cầu sử dụng

Mỗi gia đình có một nhu cầu riêng, mỗi không gian sống cần một lựa chọn phù hợp. Chính vì vậy, ROSSI phát triển ba dòng sản phẩm với những ưu điểm khác nhau, mang đến trải nghiệm tối ưu cho từng phong cách sống hiện đại.

Máy lọc nước ROSSI RA-X96D là dòng cao cấp nhất trong bộ ba vừa ra mắt.

RA-X96D tích hợp ba chế độ nước nóng - nguội - lạnh trong cùng một thiết bị, phù hợp với nhu cầu sử dụng nước đa dạng của gia đình, từ pha sữa, pha trà đến sử dụng nước mát hằng ngày.

RA-75D hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu quả lọc và chi phí đầu tư. Với kiểu dáng hiện đại cùng hiệu suất vận hành ổn định, sản phẩm phù hợp cho nhiều loại hình nhà ở, từ căn hộ chung cư đến nhà phố.

Trong khi đó, RS-25U được thiết kế lắp đặt âm dưới chậu rửa, góp phần tối ưu diện tích bếp và tạo không gian gọn gàng cho những gia đình có diện tích sử dụng hạn chế.

Dù khác nhau về thiết kế và công năng, cả ba sản phẩm đều được phát triển trên cùng nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng, hướng tới mục tiêu mang đến nguồn nước khỏe, an toàn và phù hợp với nhu cầu sử dụng của các gia đình Việt.

Hiện bộ ba máy lọc nước ROSSI thế hệ mới đã được phân phối tại hệ thống Điện Máy Xanh trên toàn quốc.

Việc ra mắt bộ ba máy lọc nước ROSSI thế hệ mới tiếp tục khẳng định định hướng của Tân Á Đại Thành trong nghiên cứu, phát triển các giải pháp xử lý nước ứng dụng công nghệ hiện đại. Thông qua bộ sản phẩm này, doanh nghiệp hướng tới một chuẩn nước uống mới: không chỉ sạch tinh khiết mà còn góp phần tạo nên nguồn nước khỏe, tiện nghi và phù hợp hơn với nhu cầu sống hiện đại. Đây cũng là cách Tân Á Đại Thành từng bước hiện thực hóa sứ mệnh "Lan tỏa phồn vinh" bằng những giá trị thiết thực dành cho mỗi gia đình Việt.

Tân Á Đại Thành