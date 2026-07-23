Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước giảm mạnh, ngược chiều thế giới.

Sáng nay, dù giá thế giới vẫn tăng lên trên 4.120 USD/ounce, nhưng SJC lại điều chỉnh giảm giá rất mạnh vàng trong nước.

Đến 9h45' ngày 23/7, giá vàng miếng SJC giảm về mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC xuống mức 134-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính từ sáng đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã "bốc hơi" tổng cộng 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng và vàng nhẫn SJC ở mức 5 triệu đồng mỗi lượng.

Lúc 8h58, SJC tiếp tục giảm mạnh giá vàng chiều mua vào còn 136 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức chênh lệch mua vào - bán ra đã lên tới 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 5,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và hạ 4,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 138-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo đó, lúc 8h39', giá vàng miếng SJC chiều bán ra và mua vào giảm tới 5 triệu đồng/lượng, giao dịch lùi về mức giá 137-142 triệu đồng/lượng (mua- bán). Chênh lệch mua - bán nới rộng ra tới 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên trước, giao dịch ở mức 138,5-142 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 22/7 ghi nhận giá vàng miếng SJC giảm khá mạnh, trái ngược với diễn biến tăng trên thị trường quốc tế.

Đến cuối phiên 22/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Chiều 22/7, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141-145 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì mức cao trên 4.120 USD/ounce.

Tính đến 20h30 ngày 22/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.127 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.123 USD/ounce. Đến 22h24, giá vàng thế giới vọt lên trên 4.160 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,8%, tương ứng mất 208 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt cuối phiên chiều 22/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ trong tối 22/7 tăng khoảng 1%, lên 4.127 USD/ounce, bất chấp đồng USD vẫn duy trì ở vùng cao và giá dầu tiếp tục đi lên. Nhu cầu đối với kim loại quý cải thiện sau khi giá vàng nhiều lần kiểm định thành công vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, củng cố nhận định đây có thể là vùng đáy ngắn hạn.