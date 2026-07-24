Đau đầu với câu hỏi có nên mua nhà lúc này, hay chờ thêm?

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026 GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi căn chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tử GĐXH - Điều gì xảy ra khi căn hộ chung cư, lô đất hay dự án bất động sản được gắn hồ sơ điện tử. Người đi mua nhà, người bán nhà, những nhà đầu tư bất động sản, thị trường bất động sản được hưởng lợi gì?