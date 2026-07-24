Đau đầu với câu hỏi có nên mua nhà lúc này, hay chờ thêm?

Có 100 triệu đồng gửi tiết kiệm Vietinbank, Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm VietinBank, Agribank ghi nhận mức cao nhất là 6,0%/năm.
Giá iPhone 16e giảm sốc chỉ 13,7 triệu đồng, có nên mua lúc này?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá iPhone 16e có mức phải chăng nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng và hỗ trợ lâu dài, đây là cái tên rất đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại.
VinFast Evo Lite hút khách trẻ: Gọn trong phố, êm khi chạy, nhẹ chi phí sử dụngSản phẩm - Dịch vụ -
Không yêu cầu giấy phép lái xe, sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển và có thể đổi pin nhanh chóng, VinFast Evo Lite đang trở thành mẫu xe "ruột" cho phố thị đông đúc.
Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC giảm tới 1 triệu đồng/lượng, đưa vàng của thương hiệu này về dưới 140 triệu/lượng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 24 - 26/7/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Tỷ giá USD hôm nay 24/7: Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá Đô la Mỹ tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 24/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Cạnh tranh SH Mode, xe máy điện ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp siêu rộng, chạy 200 km/lần sạc, giá 54 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện hiệu năng cao sở hữu động cơ 6.000W và pin LFP 3,2 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 200km/lần sạc cùng nhiều trang bị hiện đại.
3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mớiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Để làm thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ, nhanh chóng, dễ dàng, đúng quy định, người dân có thể tham khảo 3 bước cơ bản sau.
LPBank mở rộng hệ sinh thái tài chính số LPBank Healthcare, đồng hành xây dựng bệnh viện thông minhSản phẩm - Dịch vụ -
Hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia, LPBank đang phát triển LPBank Healthcare - hệ sinh thái tài chính số chuyên biệt cho lĩnh vực y tế, đồng hành cùng các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng bệnh viện thông minh, tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Rẻ nhất thị trường, xe máy điện giá 14,7 triệu đồng thiết kế có gu, đi xa tới 120km, trang bị khóa NFC và Smart Key xịn xòGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện giá 14,7 triệu đồng, chạy tối đa 120 km/lần sạc, thiết kế thể thao cùng nhiều tiện ích như khóa NFC và đèn LED.