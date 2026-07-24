Đau đầu với câu hỏi có nên mua nhà lúc này, hay chờ thêm?

Đau đầu với câu hỏi có nên mua nhà lúc này, hay chờ thêm?

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Có lẽ đây là câu hỏi khiến nhiều người muốn mua chung cư ở Hà Nội mất ngủ trong suốt những tháng gần đây.

Có nên mua chung cư lúc này, hay chờ thêm? - Ảnh 1.9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Có nên mua chung cư lúc này, hay chờ thêm? - Ảnh 2.Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi căn chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tử

GĐXH - Điều gì xảy ra khi căn hộ chung cư, lô đất hay dự án bất động sản được gắn hồ sơ điện tử. Người đi mua nhà, người bán nhà, những nhà đầu tư bất động sản, thị trường bất động sản được hưởng lợi gì?

Có nên mua chung cư lúc này, hay chờ thêm? - Ảnh 3.'Giảm nhiệt' giá chung cư, người bán chờ khách, người mua vẫn chần chừ

GĐXH - Sau thời gian tăng nóng, giá chung cư tại Nghệ An đang dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, giao dịch vẫn trầm lắng khi người bán chờ khách, còn nhiều gia đình vẫn khó chạm tới giấc mơ an cư.

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