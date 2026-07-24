3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới

Thứ sáu, 09:10 24/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Để làm thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ, nhanh chóng, dễ dàng, đúng quy định, người dân có thể tham khảo 3 bước cơ bản sau.

3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới - Ảnh 1.Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026

GĐXH - Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu đơn giản, nhanh chóng chỉ với 4 bước cơ bản sau, người dân có nhu cầu có thể tham khảo.

3 bước cấp đổi sổ đỏ theo quy định mới 

3 bước cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới năm 2026.

3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới - Ảnh 3.Quá hạn 4 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏ

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, người dân cần lưu ý các mốc thời gian khi sang tên sổ đỏ để tránh bị chậm trễ các thủ tục.

3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới - Ảnh 4.Nghe lỏm được con dâu nói một câu, cha già hủy ngay ý định cắm sổ đỏ vay tiền giúp con mua nhà

GĐXH - Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng con trai trong một đêm ở lại thành phố, cha già quyết định hủy kế hoạch thế chấp sổ đỏ để hỗ trợ con mua nhà.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

LPBank mở rộng hệ sinh thái tài chính số LPBank Healthcare, đồng hành xây dựng bệnh viện thông minh

LPBank mở rộng hệ sinh thái tài chính số LPBank Healthcare, đồng hành xây dựng bệnh viện thông minh

Sản phẩm - Dịch vụ -

Hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia, LPBank đang phát triển LPBank Healthcare - hệ sinh thái tài chính số chuyên biệt cho lĩnh vực y tế, đồng hành cùng các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng bệnh viện thông minh, tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.