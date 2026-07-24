3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới

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Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026 GĐXH - Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu đơn giản, nhanh chóng chỉ với 4 bước cơ bản sau, người dân có nhu cầu có thể tham khảo.

3 bước cấp đổi sổ đỏ theo quy định mới

3 bước cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới năm 2026.

Quá hạn 4 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏ GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, người dân cần lưu ý các mốc thời gian khi sang tên sổ đỏ để tránh bị chậm trễ các thủ tục.