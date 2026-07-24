3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới
GĐXH - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Để làm thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ, nhanh chóng, dễ dàng, đúng quy định, người dân có thể tham khảo 3 bước cơ bản sau.
Tỷ giá USD hôm nay 24/7: Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá Đô la Mỹ tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 24/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Cạnh tranh SH Mode, xe máy điện ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp siêu rộng, chạy 200 km/lần sạc, giá 54 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện hiệu năng cao sở hữu động cơ 6.000W và pin LFP 3,2 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 200km/lần sạc cùng nhiều trang bị hiện đại.
LPBank mở rộng hệ sinh thái tài chính số LPBank Healthcare, đồng hành xây dựng bệnh viện thông minhSản phẩm - Dịch vụ -
Hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia, LPBank đang phát triển LPBank Healthcare - hệ sinh thái tài chính số chuyên biệt cho lĩnh vực y tế, đồng hành cùng các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng bệnh viện thông minh, tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Rẻ nhất thị trường, xe máy điện giá 14,7 triệu đồng thiết kế có gu, đi xa tới 120km, trang bị khóa NFC và Smart Key xịn xòGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện giá 14,7 triệu đồng, chạy tối đa 120 km/lần sạc, thiết kế thể thao cùng nhiều tiện ích như khóa NFC và đèn LED.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 - 26/7/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều muộn nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xăng dầu trong nước có thay đổi mới sau nhiều đợt giảm liên tiếpSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó có loại tăng tới hơn 2.000 đồng/lít.
Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số VietlottSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.
Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu đơn giản, nhanh chóng chỉ với 4 bước cơ bản sau, người dân có nhu cầu có thể tham khảo.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 23/7/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 23/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạmBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.