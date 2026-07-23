Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026
GĐXH - Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu đơn giản, nhanh chóng chỉ với 4 bước cơ bản sau, người dân có nhu cầu có thể tham khảo.
Hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 23/7/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 23/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạmBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.
Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi căn chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tửSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Điều gì xảy ra khi căn hộ chung cư, lô đất hay dự án bất động sản được gắn hồ sơ điện tử. Người đi mua nhà, người bán nhà, những nhà đầu tư bất động sản, thị trường bất động sản được hưởng lợi gì?
Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lại giảm mạnh tới 5 triệu đồng/lượng, rồi sau đó lại hạ tiếp, cênh lệch mua bán lên tới 6 triệu/lượng.
Cầm lái xe máy điện thương hiệu Việt giá hơn 30 triệu đồng sạc 15 phút chạy thêm 30km, đi tối đa 200km gây sốt thị trườngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện sở hữu động cơ 5.000W, pin LFP 4,3 kWh, quãng đường tối đa 200km cùng chế độ sạc nhanh giúp bổ sung 30km chỉ trong 15 phút.
Một vé bay, triệu đặc quyền: Cách khám phá Phú Quốc thông minh nhất mùa hè nàySản phẩm - Dịch vụ -
Với chương trình "Một tấm vé, triệu niềm vui", hành khách của Sun PhuQuoc Airways được hưởng ưu đãi lên tới 30% tại nhiều điểm vui chơi, nghỉ dưỡng và giải trí trong hệ sinh thái Sun Group. Và mùa hè này, điểm đến đáng để sử dụng những đặc quyền ấy nhất chính là Hòn Thơm – nơi vừa xuất hiện làn trượt nước thế hệ mới đầu tiên trên thế giới cùng hàng loạt trải nghiệm mới.
Xe ga của Honda giá 58 triệu đồng sở hữu động cơ 160cc, trang bị đẳng cấp, thiết kế sang trọng như SH khiến người dùng bất ngờGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga Honda 160cc mới sở hữu thiết kế sang trọng như SH, trang bị lấn át SH Mode, giá bán hấp dẫn chỉ 58 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 23/7: USD 'hạ nhiệt' trong ngân hàng, chợ đen đứng yên giữa lúc DXY giữ 101 điểmGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 23/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/7/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày sẽ không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
SUV 7 chỗ của Honda cạnh tranh trực tiếp Hyundai Santa Fe giá bao nhiêu nếu về Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - SUV 7 chỗ Honda Avancier thế hệ hoàn toàn mới vừa tiếp tục lộ diện trên đường phố Nhật Bản.