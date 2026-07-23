Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026

Thứ năm, 16:07 23/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu đơn giản, nhanh chóng chỉ với 4 bước cơ bản sau, người dân có nhu cầu có thể tham khảo.

Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026 - Ảnh 1.Quá hạn 4 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏ

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, người dân cần lưu ý các mốc thời gian khi sang tên sổ đỏ để tránh bị chậm trễ các thủ tục.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026

Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026.

 

Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026 - Ảnh 3.Nghe lỏm được con dâu nói một câu, cha già hủy ngay ý định cắm sổ đỏ vay tiền giúp con mua nhà

GĐXH - Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng con trai trong một đêm ở lại thành phố, cha già quyết định hủy kế hoạch thế chấp sổ đỏ để hỗ trợ con mua nhà.

Các bước đơn giản để được cấp sổ đỏ lần đầu năm 2026 - Ảnh 4.Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?

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