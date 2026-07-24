Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 24 - 26/7/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 24 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 24 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 24 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Vạn Kiếp, Tôn Thất Tùng, Cao Bá Quát.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Vạn Kiếp, Tô Hiệu, Bệnh Viện Nhi Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoàn Thị Điểm (Đ/C 05 đến 44), Pasteur (Đ/C 01 đến 15), Trường Chinh, Bà Triệu (Đ/C 01 đến 33), hẽm 25 Trần Phú, TT Hành Chính Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 12:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: 030260052 476/49/8/16/14 HÀ GIANG 030260314 476/49/8/16/12A/8 Hà Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực nhánh rẽ 473/205/1 vào hướng khu vực đường Phan Đình Phùng, Mạc Định Chi, Nguyễn Thái Học… Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực nhánh rẽ 474/153/16 vào hướng đi vào Lộc Tân - Phường 3 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030240240 - 474/153/15/12A/4 TÂN HÀ - Phường 3 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030240246 - 474/153/15/19 Phan Chu Trinh - Phường 3 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030240235 - 474/153/15/6 Phan Chu Trinh - Phường 3 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030240271 - 474/153/57A/13 Lộc Tân - Phường 3 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220578 - Trạm 473/319/9 - Trần Ngọc Tuyển

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 15:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực Đại lào sau nhánh 471/56/37

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực chợ Hà giang nhánh 476/49/1

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 16:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Khu vực xã Quảng Lập (trừ khu vực Đà Lạt Tự Nhiên); Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt, khu vực đồi năng lượng mặt trời Lạc Thạnh, một phần thôn Lạc Thạnh, Lạc Nghiệp, Suối Thông C thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Phân đoạn 475/16/73

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TBA Trần Xuân Hiến rụ số 475/16/315/02/31/9

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phân đoạn 473/28/195

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phân đoạn 471/127

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực xã Tà Hine, xã Tà Năng và một phần thôn Đăng Sron thuộc xã Ninh Gia (Từ ngã 3 Tà Hine dọc đường Quốc lộ 28B trở vào).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Tân Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 14:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực từ Tượng Đài dọc đường Quốc lộ 20 xuống đến ngã Ba Xóm Chung(gồm thôn 4, 6, 9, 10, 13, 15, 17, thôn Chi Rông thuộc xã Đức Trọng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực Tượng Đài dọc Đường Nguyễn Thái Học qua Nam Sông Đa Nhim và Khu Công Nghiệp Phú Hội thuộc xã Đức Trọng(gồm thôn 11, một phần thôn 2, thôn P’ré).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Thôn Lâm Pô, Phúc Cát xả Phúc Thọ Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 15:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lâm Pô Phúc Cát xã Phúc Thọ LH

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Liên Trung xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 15:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đan Phượng xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/07/2026 đến 15:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 1 xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 3- Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 2 - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lương xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần Thôn 1, 2, 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1; - Các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lộc Quảng Xã Bảo Lâm 1; - Các thôn: 1, 2, 3, 11 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1; - Một phần tổ 16, tổ 20 Lộc Phát, phường 1 Bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/7/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/7/2026.