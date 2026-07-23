Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi căn chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tử

Dốc hết tiền cho con mua nhà, khi ngã bệnh tôi mới nhận ra sai lầm lớn nhất tuổi già GĐXH - Một biến cố sức khỏe đã khiến bà nhận ra điều quan trọng nhất là muốn có tuổi già an yên, trước hết phải giữ lại một "đường lui" cho chính mình.

Có 5 tỷ thì đừng vội nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội GĐXH - Đó là câu trả lời mà một người đi mua nhà nhận được từ nhân viên môi giới. Khi đọc đến dòng chia sẻ ấy trên mạng xã hội, tôi đã khựng lại vài giây.