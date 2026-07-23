Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi căn chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tử

Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi căn chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tử

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Điều gì xảy ra khi căn hộ chung cư, lô đất hay dự án bất động sản được gắn hồ sơ điện tử. Người đi mua nhà, người bán nhà, những nhà đầu tư bất động sản, thị trường bất động sản được hưởng lợi gì?

Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tử - Ảnh 1.Dốc hết tiền cho con mua nhà, khi ngã bệnh tôi mới nhận ra sai lầm lớn nhất tuổi già

GĐXH - Một biến cố sức khỏe đã khiến bà nhận ra điều quan trọng nhất là muốn có tuổi già an yên, trước hết phải giữ lại một "đường lui" cho chính mình.

Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tử - Ảnh 2.Có 5 tỷ thì đừng vội nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội

GĐXH - Đó là câu trả lời mà một người đi mua nhà nhận được từ nhân viên môi giới. Khi đọc đến dòng chia sẻ ấy trên mạng xã hội, tôi đã khựng lại vài giây.

Tin vui cho triệu người dân đi mua nhà, mỗi chung cư, lô đất hay dự án bất động sản sẽ được gắn hồ sơ điện tử - Ảnh 3.2 trường hợp người mua nhà ở xã hội tại Hà Nội không phải bốc thăm

GĐXH - Mua nhà ở xã hội là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Để mua, thuê mua nhà ở xã hội người dân phải đáp ứng nhiều điều kiện. Tuy nhiên vẫn có 2 trường hợp người mua không phải bốc thăm và cũng không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở theo quy định.

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