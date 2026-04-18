Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

SUV hạng B giá 358 triệu đồng của thương hiệu đình đám thiết kế đẹp, trang bị sánh ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở quê nhà?

Thứ bảy, 10:27 18/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - SUV hạng B mới sở hữu thiết kế đẹp lấn át Kia Seltos và Honda HR-V, giá rẻ hơn cả Kia Morning và Grand i10.

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 1.SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

GĐXH - SUV hạng B của Suzuki có mức giá rẻ hơn nhiều so với Mitsubishi Xforce, sẽ trở thành ‘át chủ bài’ mới để thương hiệu Nhật Bản chiếm lĩnh thị trường.

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị sánh ngang Kia Seltos

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 2.

Kona 2027

Hyundai Motor vừa giới thiệu Kona 2027, phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ nhỏ, đồng thời cải thiện cả tính năng, giá bán và trải nghiệm số hóa. Việc tinh chỉnh này giúp tăng khả năng tiếp cận cho người dùng và hạ rào cản sở hữu SUV cỡ nhỏ.

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 3.

Phiên bản H-Pick được nâng cấp toàn diện với các trang bị khách hàng ưa chuộng

Phiên bản H-Pick được nâng cấp toàn diện với các trang bị khách hàng ưa chuộng, bao gồm màn hình dẫn đường 12,3 inch, điều hòa tự động kép, cảm biến mưa và mâm hợp kim 18 inch. Các tính năng trước đây là tùy chọn nay đã trở thành tiêu chuẩn, nâng cao đáng kể mức độ hài lòng so với giá bán.

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 4.

Đối với phiên bản Modern, một số trang bị như ghế da tổng hợp được tách thành tùy chọn

Đối với phiên bản Modern, một số trang bị như ghế da tổng hợp được tách thành tùy chọn, trong khi một số tiện nghi được chuyển lên các phiên bản cao hơn. Cấu trúc “chỉ chọn những gì cần thiết” giúp người tiêu dùng ưu tiên tính thực dụng cảm thấy hài lòng hơn, đồng thời vẫn giữ giá bán hợp lý.

Kona 2027 còn được nâng cấp các nội dung giải trí số hóa, cung cấp nhiều chủ đề nổi tiếng như Pokémon, Pororo và Tayo thông qua dịch vụ đăng ký. Đây là bước đi nhằm biến xe từ phương tiện di chuyển thuần túy thành nền tảng giải trí số, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho khách hàng trẻ. Ngoài ra, Hyundai Motor bổ sung ngoại thất màu đen và bộ mâm mới, mang đến nhiều lựa chọn thiết kế cá nhân hóa.

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 5.

Kona 2027 còn được nâng cấp các nội dung giải trí số hóa

Với những cải tiến về giá bán, nâng cấp trang bị H-Pick, tùy chọn linh hoạt ở Modern và trải nghiệm số hóa mở rộng, Kona 2027 hứa hẹn trở thành lựa chọn toàn diện trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.

Giá SUV hạng B Hyundai Kona 2027

Phiên bản xăng Modern được giảm giá khoảng 490.000 won, trong khi mẫu hybrid cũng giảm khoảng 590.000 won nhờ điều chỉnh một số trang bị. Chiến lược này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn và gia tăng sức cạnh tranh của Kona trong phân khúc SUV nhỏ.

Giá bán của Kona 2027 cho các phiên bản xăng 1.6 turbo dao động từ 24,29 triệu won (~ 369 triệu đồng) cho Modern, 26,47 triệu won (~ 402 triệu đồng) cho H-Pick, 28,75 triệu won (~ 437 triệu đồng) cho Premium và 31,02 triệu won (~ 471 triệu đồng) cho Inspiration.

Mẫu xăng 2.0 có giá 23,60 triệu won (~ 358 triệu đồng) cho Modern và 25,88 triệu won (~ 393 triệu đồng) cho H-Pick, trong khi phiên bản hybrid 1.6 lần lượt là 28,96 triệu won (~ 440 triệu đồng), 30,75 triệu won (~ 467 triệu đồng), 33,18 triệu won (~ 504 triệu đồng) và 35,12 triệu won (~ 533 triệu đồng) theo từng phiên bản.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 6.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.
Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 7.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 8.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 9.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 10.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp , cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Grand i10 - Ảnh 11.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo thua doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo thua doanh số

SUV hạng C giá siêu rẻ 532 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn Mitsubishi Xpander

SUV hạng C giá siêu rẻ 532 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn Mitsubishi Xpander

Cùng chuyên mục

Có nên mua sedan hạng B Toyota Vios giá 260 triệu đồng thiết kế đẹp, vận hành bền bỉ từ năm 2020?

Có nên mua sedan hạng B Toyota Vios giá 260 triệu đồng thiết kế đẹp, vận hành bền bỉ từ năm 2020?

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B Toyota Vios từ năm 2020 đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng với mức giá rẻ, thiết kế vẫn đẹp mắt nhưng liệu đây có là lựa chọn tốt?

Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốt

Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốt

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện mini được hãng nâng cấp tầm hoạt động 301 km, thêm sạc nhanh DC và giữ giá rẻ, tiếp tục khuấy động phân khúc xe điện đô thị.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhà riêng tại phường Phú Lương, Hà Nội có nguồn cung tương đối dồi dào, giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới, chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.

Giá bạc hôm nay 18/4: Bạc trong nước lại chạm đỉnh

Giá bạc hôm nay 18/4: Bạc trong nước lại chạm đỉnh

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 18/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại bật tăng, chạm đỉnh 82-83 triệu đồng/kg sau phiêm giảm ngày hôm qua.

Xe máy điện giá 32,6 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, động cơ 2.500W khỏe như xe xăng, chạy gần 100km/lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 32,6 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, động cơ 2.500W khỏe như xe xăng, chạy gần 100km/lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện nổi bật với động cơ 2.500W, vận tốc tới 70 km/h và quãng đường gần 100 km mỗi lần sạc, hướng tới thay thế xe xăng.

Ngân hàng nào gửi tiết kiệm có lãi nhất?: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Ngân hàng nào gửi tiết kiệm có lãi nhất?: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH, rẻ hơn cả SH Mode, chỉ ngang Lead

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH, rẻ hơn cả SH Mode, chỉ ngang Lead

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 150cc giúp khách hàng có cơ hội sở hữu phương tiện di chuyển thực dụng, đầy đủ công nghệ hàng đầu như Honda SH mà giá lại rẻ hơn rất nhiều.

Hà Nội: Nhà riêng tại phường Kiến Hưng thiết lập mặt bằng giá mới 2026

Hà Nội: Nhà riêng tại phường Kiến Hưng thiết lập mặt bằng giá mới 2026

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng nhà riêng rao bán khá sôi nổi. Giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 150 cho đến gần 400 triệu đồng/m2.

Giá USD hôm nay 17/4: 'Chợ đen' giảm sâu, ngân hàng thương mại giữ nhịp ổn định

Giá USD hôm nay 17/4: 'Chợ đen' giảm sâu, ngân hàng thương mại giữ nhịp ổn định

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 17/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, trong khi hệ thống ngân hàng thương mại duy trì trạng thái ổn định, chỉ điều chỉnh nhẹ.

Giá bạc hôm nay 17/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm 2 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 17/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm về vùng 80 triệu đồng/kg sau 2 ngày lập đỉnh

Xem nhiều

Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốt

Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốt

Giá cả thị trường

GĐXH - Ô tô điện mini được hãng nâng cấp tầm hoạt động 301 km, thêm sạc nhanh DC và giữ giá rẻ, tiếp tục khuấy động phân khúc xe điện đô thị.

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 triệu đồng thiết kế thời trang, pin LFP đi 120km/lần sạc, rẻ hơn Vision cực thích hợp với chị em đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 triệu đồng thiết kế thời trang, pin LFP đi 120km/lần sạc, rẻ hơn Vision cực thích hợp với chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Sedan hạng D giá 420 triệu đồng đi 630km, sạc siêu tốc, trang bị sánh ngang Toyota Camry, chi trả ngang Toyota Vios

Sedan hạng D giá 420 triệu đồng đi 630km, sạc siêu tốc, trang bị sánh ngang Toyota Camry, chi trả ngang Toyota Vios

Giá cả thị trường
Chi tiết ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế mui trần độc đáo, đi 280 km/sạc, rẻ chỉ ngang Kia Morning dễ được lòng giới trẻ liệu có về Việt Nam?

Chi tiết ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế mui trần độc đáo, đi 280 km/sạc, rẻ chỉ ngang Kia Morning dễ được lòng giới trẻ liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 32,6 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, động cơ 2.500W khỏe như xe xăng, chạy gần 100km/lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 32,6 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, động cơ 2.500W khỏe như xe xăng, chạy gần 100km/lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top