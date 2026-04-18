SUV hạng B giá 358 triệu đồng của thương hiệu đình đám thiết kế đẹp, trang bị sánh ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở quê nhà?
GĐXH - SUV hạng B mới sở hữu thiết kế đẹp lấn át Kia Seltos và Honda HR-V, giá rẻ hơn cả Kia Morning và Grand i10.
SUV hạng B giá 358 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị sánh ngang Kia Seltos
Hyundai Motor vừa giới thiệu Kona 2027, phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ nhỏ, đồng thời cải thiện cả tính năng, giá bán và trải nghiệm số hóa. Việc tinh chỉnh này giúp tăng khả năng tiếp cận cho người dùng và hạ rào cản sở hữu SUV cỡ nhỏ.
Phiên bản H-Pick được nâng cấp toàn diện với các trang bị khách hàng ưa chuộng, bao gồm màn hình dẫn đường 12,3 inch, điều hòa tự động kép, cảm biến mưa và mâm hợp kim 18 inch. Các tính năng trước đây là tùy chọn nay đã trở thành tiêu chuẩn, nâng cao đáng kể mức độ hài lòng so với giá bán.
Đối với phiên bản Modern, một số trang bị như ghế da tổng hợp được tách thành tùy chọn, trong khi một số tiện nghi được chuyển lên các phiên bản cao hơn. Cấu trúc “chỉ chọn những gì cần thiết” giúp người tiêu dùng ưu tiên tính thực dụng cảm thấy hài lòng hơn, đồng thời vẫn giữ giá bán hợp lý.
Kona 2027 còn được nâng cấp các nội dung giải trí số hóa, cung cấp nhiều chủ đề nổi tiếng như Pokémon, Pororo và Tayo thông qua dịch vụ đăng ký. Đây là bước đi nhằm biến xe từ phương tiện di chuyển thuần túy thành nền tảng giải trí số, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho khách hàng trẻ. Ngoài ra, Hyundai Motor bổ sung ngoại thất màu đen và bộ mâm mới, mang đến nhiều lựa chọn thiết kế cá nhân hóa.
Với những cải tiến về giá bán, nâng cấp trang bị H-Pick, tùy chọn linh hoạt ở Modern và trải nghiệm số hóa mở rộng, Kona 2027 hứa hẹn trở thành lựa chọn toàn diện trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.
Giá SUV hạng B Hyundai Kona 2027
Phiên bản xăng Modern được giảm giá khoảng 490.000 won, trong khi mẫu hybrid cũng giảm khoảng 590.000 won nhờ điều chỉnh một số trang bị. Chiến lược này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn và gia tăng sức cạnh tranh của Kona trong phân khúc SUV nhỏ.
Giá bán của Kona 2027 cho các phiên bản xăng 1.6 turbo dao động từ 24,29 triệu won (~ 369 triệu đồng) cho Modern, 26,47 triệu won (~ 402 triệu đồng) cho H-Pick, 28,75 triệu won (~ 437 triệu đồng) cho Premium và 31,02 triệu won (~ 471 triệu đồng) cho Inspiration.
Mẫu xăng 2.0 có giá 23,60 triệu won (~ 358 triệu đồng) cho Modern và 25,88 triệu won (~ 393 triệu đồng) cho H-Pick, trong khi phiên bản hybrid 1.6 lần lượt là 28,96 triệu won (~ 440 triệu đồng), 30,75 triệu won (~ 467 triệu đồng), 33,18 triệu won (~ 504 triệu đồng) và 35,12 triệu won (~ 533 triệu đồng) theo từng phiên bản.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
