Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền
Ngày 22/11, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình "Diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền (YHCT) phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân".
"Diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng YHCT phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân" là dịp để các thầy thuốc, lương y tiêu biểu trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; cùng nhau đề xuất những giải pháp, kiến nghị thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các bài thuốc gia truyền, cũng như các phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
Diễn đàn vinh dự có sự góp mặt của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Công tác đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV; Ông Lê Duy Tường - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước; Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam…
PGS.TS Đậu Xuân Cảnh khẳng định: Từ những bài thuốc dân gian trải qua thực tiễn lâu đời, ông cha ta đã đúc kết nên kho tàng kiến thức và kinh nghiệm trị bệnh vô cùng phong phú. Nền y lý và y thuật Đông y Việt Nam được xây dựng trên cơ sở kết hợp tinh hoa y học phương Đông với kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng 54 dân tộc anh em, cùng sự hiểu biết và tận dụng các nguồn dược liệu, thảo dược phong phú của một đất nước nhiệt đới. Tất cả những yếu tố đó đã hun đúc nên một nền Y học cổ truyền Việt Nam độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.
"Công tác bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, cũng như việc kết hợp Đông – Tây y trong chăm sóc sức khỏe hiện nay vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều bài thuốc hay, nhiều kinh nghiệm chữa bệnh quý báu của các bậc danh y, lương y nổi tiếng đang dần bị mai một; một số dược liệu quý cũng ngày càng khan hiếm. Làm thế nào để những "di sản" vô giá ấy không bị thất truyền? Làm sao để các bài thuốc quý của cha ông tiếp tục được kế thừa và phát triển trong cuộc sống hiện đại? Đó là mục tiêu mà Diễn đàn hướng tới" - PGS.TS Đậu Xuân Cảnh cho biết.
Tại Diễn đàn, rất nhiều tham luận chuyên môn của các thầy thuốc giỏi, lương y giàu đức – tâm - tài đã được chia sẻ cởi mở. Các tham luận tập trung vào những nhóm vấn đề chính: từ bệnh lý cơ xương khớp, tiêu hóa, da liễu, đến phương pháp chữa mất ngủ và thậm chí cả điều trị khối u bằng y học cổ truyền.
Một số tham luận nhận được sự quan tâm đặc biệt như tham luận của: Thầy thuốc Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Công ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam; Lương y Đào Quang Lam - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Chi hội phó Chi hội Đông y Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Lương y Phan Nhật Anh – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập Chỉ Gia truyền, Bác sĩ Hoàng Thị Ánh – Công ty TNHH Đầu tư sản xuất TMDV Wellbeing Group …
Cuối chương trình là Lễ trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã lập nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Đông y Việt Nam trong năm 2025, đồng thời có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.
Cũng tại Diễn đàn, Hội Đông y trao Chứng nhận cho các Thầy thuốc, Lương y tiêu biểu trên toàn quốc. Các Chứng nhận bao gồm: "Đăng ký bảo tồn các bài thuốc dân tộc Việt Nam", "Bảo tồn Bài thuốc Quý – Di sản Gia truyền", và "Bảo tồn phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng Y học cổ truyền".
Hoạt động ý nghĩa này nhằm ghi nhận và tôn vinh những thầy thuốc, lương y đã có nhiều đóng góp trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát huy các bài thuốc quý gia truyền cùng những phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền. Qua đó, các thế hệ thầy thuốc góp phần phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tuyết Hà
6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơnBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia khuyên không nên đợi đến khi khát mới uống nước vì khi cảm thấy khát, cơ thể đã bắt đầu mất nước.
Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngaySống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ có thịt, trứng hay sữa mới giàu protein, nhưng thực tế có những loại rau củ giàu protein bất ngờ, giúp bạn vừa ăn rau, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 5 loại rau dưới đây không chỉ bổ dưỡng mà còn dễ chế biến, cực hợp cho bữa ăn hàng ngày.
Đau đầu như ‘búa bổ' - dấu hiệu cảnh báo túi phình mạch máu não nguy hiểmSống khỏe - 18 giờ trước
Chỉ trong vài ngày, một bệnh viện ở cửa ngõ Tây Nam TPHCM tiếp nhận 3 nam bệnh nhân trung niên nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não. Theo chuyên gia, cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo và hành động cần thiết, kịp thời.
Ngày hội hiến máu “Hành Bồ Tát đạo” trao sự sống, gieo hạt thiện lànhY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 23/11 đã diễn ra ngày hội hiến máu “Hành bồ tát đạo” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tinh thần từ bi của Phật giáo với truyền thống yêu thương, đùm bọc của dân tộc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới dự.
Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' nàySống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn đủ bữa là cơ thể tự nhiên nhận được các vitamin cần thiết. Tuy nhiên, thói quen ăn nhiều tinh bột, ít rau củ, ít thực phẩm tươi và lối sống thiếu tiếp xúc ánh sáng tự nhiên khiến tình trạng thiếu vitamin ngày càng phổ biến. Các bác sĩ cho biết phần lớn vitamin quan trọng không được dự trữ trong thời gian dài, vì vậy chỉ cần ăn lệch một chút là cơ thể đã dễ rơi vào thiếu hụt.
Thức ăn nhiễm đầy hạt vi nhựa chỉ vì thói quen này trong căn bếp của người ViệtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Việc hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm hạt vi nhựa, hóa chất, gây hại cho sức khỏe.
Mạch máu bị tổn thương chỉ sau 4 tiếng ăn loại thực phẩm này: Món "khoái khẩu" của rất nhiều người ViệtSống khỏe - 1 ngày trước
Một nghiên cứu mới cho thấy, mạch máu có thể bị tổn thương tạm thời, giảm đi độ co giãn linh hoạt chỉ sau 4 tiếng tiêu thụ loại thực phẩm này.
Thanh niên 22 tuổi chân 'mềm nhũn', không đứng dậy nổi sau một đêm: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờSống khỏe - 1 ngày trước
Nam thanh niên 22 tuổi có thân hình cao lớn, vạm vỡ, chăm tập thể dục thể thao. Thế nhưng, một buổi sáng sau khi thức dậy, cậu phát hiện 2 chân "mềm nhũn", không thể tự đứng dậy.
Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ cho biết bệnh nhân đau họng vì mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans.
Cho 4 thứ này vào sinh tố thì đừng hỏi vì sao mãi không giảm cân!Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng uống sinh tố mỗi sáng là “chiếc chìa khoá” để giảm cân. Nhưng sự thật là chỉ cần thêm sai vài nguyên liệu, ly sinh tố healthy có thể trở thành “bom calo” khiến bạn mãi không thấy dáng thon. Dưới đây là 4 thứ tưởng vô hại nhưng lại âm thầm cản trở hành trình giảm cân của bạn.
Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp
GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.