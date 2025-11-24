Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền

Thứ hai, 14:10 24/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ngày 22/11, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình "Diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền (YHCT) phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền - Ảnh 1.

Diễn đàn do Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Công tác đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV và ông Lại Đức Hồng – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng điều hành.

"Diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng YHCT phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân" là dịp để các thầy thuốc, lương y tiêu biểu trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; cùng nhau đề xuất những giải pháp, kiến nghị thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các bài thuốc gia truyền, cũng như các phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền - Ảnh 2.

Lương y Phan Nhật Anh - Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập chỉ Gia truyền Phan Nhật Anh chia sẻ tham luận.

Diễn đàn vinh dự có sự góp mặt của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Công tác đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV; Ông Lê Duy Tường - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước; Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam…

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh khẳng định: Từ những bài thuốc dân gian trải qua thực tiễn lâu đời, ông cha ta đã đúc kết nên kho tàng kiến thức và kinh nghiệm trị bệnh vô cùng phong phú. Nền y lý và y thuật Đông y Việt Nam được xây dựng trên cơ sở kết hợp tinh hoa y học phương Đông với kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng 54 dân tộc anh em, cùng sự hiểu biết và tận dụng các nguồn dược liệu, thảo dược phong phú của một đất nước nhiệt đới. Tất cả những yếu tố đó đã hun đúc nên một nền Y học cổ truyền Việt Nam độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền - Ảnh 3.

BS đa khoa Hoàng Thị Ánh - Cty TNHH Đầu tư sản xuất TMDV Wellbeing Group chia sẻ tham luận tại Diễn đàn.

"Công tác bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, cũng như việc kết hợp Đông – Tây y trong chăm sóc sức khỏe hiện nay vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều bài thuốc hay, nhiều kinh nghiệm chữa bệnh quý báu của các bậc danh y, lương y nổi tiếng đang dần bị mai một; một số dược liệu quý cũng ngày càng khan hiếm. Làm thế nào để những "di sản" vô giá ấy không bị thất truyền? Làm sao để các bài thuốc quý của cha ông tiếp tục được kế thừa và phát triển trong cuộc sống hiện đại? Đó là mục tiêu mà Diễn đàn hướng tới" - PGS.TS Đậu Xuân Cảnh cho biết.

Tại Diễn đàn, rất nhiều tham luận chuyên môn của các thầy thuốc giỏi, lương y giàu đức – tâm - tài đã được chia sẻ cởi mở. Các tham luận tập trung vào những nhóm vấn đề chính: từ bệnh lý cơ xương khớp, tiêu hóa, da liễu, đến phương pháp chữa mất ngủ và thậm chí cả điều trị khối u bằng y học cổ truyền.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền - Ảnh 4.

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Một số tham luận nhận được sự quan tâm đặc biệt như tham luận của: Thầy thuốc Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Công ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam; Lương y Đào Quang Lam - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Chi hội phó Chi hội Đông y Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Lương y Phan Nhật Anh – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập Chỉ Gia truyền, Bác sĩ Hoàng Thị Ánh – Công ty TNHH Đầu tư sản xuất TMDV Wellbeing Group …

Cuối chương trình là Lễ trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã lập nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Đông y Việt Nam trong năm 2025, đồng thời có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền - Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm sau khi Diễn đàn kết thúc tốt đẹp

Cũng tại Diễn đàn, Hội Đông y trao Chứng nhận cho các Thầy thuốc, Lương y tiêu biểu trên toàn quốc. Các Chứng nhận bao gồm: "Đăng ký bảo tồn các bài thuốc dân tộc Việt Nam", "Bảo tồn Bài thuốc Quý – Di sản Gia truyền", và "Bảo tồn phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng Y học cổ truyền".

Hoạt động ý nghĩa này nhằm ghi nhận và tôn vinh những thầy thuốc, lương y đã có nhiều đóng góp trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát huy các bài thuốc quý gia truyền cùng những phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền. Qua đó, các thế hệ thầy thuốc góp phần phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuyết Hà


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia khuyên không nên đợi đến khi khát mới uống nước vì khi cảm thấy khát, cơ thể đã bắt đầu mất nước.

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ có thịt, trứng hay sữa mới giàu protein, nhưng thực tế có những loại rau củ giàu protein bất ngờ, giúp bạn vừa ăn rau, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 5 loại rau dưới đây không chỉ bổ dưỡng mà còn dễ chế biến, cực hợp cho bữa ăn hàng ngày.

Đau đầu như ‘búa bổ' - dấu hiệu cảnh báo túi phình mạch máu não nguy hiểm

Đau đầu như ‘búa bổ' - dấu hiệu cảnh báo túi phình mạch máu não nguy hiểm

Sống khỏe - 18 giờ trước

Chỉ trong vài ngày, một bệnh viện ở cửa ngõ Tây Nam TPHCM tiếp nhận 3 nam bệnh nhân trung niên nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não. Theo chuyên gia, cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo và hành động cần thiết, kịp thời.

Ngày hội hiến máu “Hành Bồ Tát đạo” trao sự sống, gieo hạt thiện lành

Ngày hội hiến máu “Hành Bồ Tát đạo” trao sự sống, gieo hạt thiện lành

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/11 đã diễn ra ngày hội hiến máu “Hành bồ tát đạo” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tinh thần từ bi của Phật giáo với truyền thống yêu thương, đùm bọc của dân tộc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới dự.

Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn đủ bữa là cơ thể tự nhiên nhận được các vitamin cần thiết. Tuy nhiên, thói quen ăn nhiều tinh bột, ít rau củ, ít thực phẩm tươi và lối sống thiếu tiếp xúc ánh sáng tự nhiên khiến tình trạng thiếu vitamin ngày càng phổ biến. Các bác sĩ cho biết phần lớn vitamin quan trọng không được dự trữ trong thời gian dài, vì vậy chỉ cần ăn lệch một chút là cơ thể đã dễ rơi vào thiếu hụt.

Thức ăn nhiễm đầy hạt vi nhựa chỉ vì thói quen này trong căn bếp của người Việt

Thức ăn nhiễm đầy hạt vi nhựa chỉ vì thói quen này trong căn bếp của người Việt

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Việc hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm hạt vi nhựa, hóa chất, gây hại cho sức khỏe.

Mạch máu bị tổn thương chỉ sau 4 tiếng ăn loại thực phẩm này: Món "khoái khẩu" của rất nhiều người Việt

Mạch máu bị tổn thương chỉ sau 4 tiếng ăn loại thực phẩm này: Món "khoái khẩu" của rất nhiều người Việt

Sống khỏe - 1 ngày trước

Một nghiên cứu mới cho thấy, mạch máu có thể bị tổn thương tạm thời, giảm đi độ co giãn linh hoạt chỉ sau 4 tiếng tiêu thụ loại thực phẩm này.

Thanh niên 22 tuổi chân 'mềm nhũn', không đứng dậy nổi sau một đêm: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ

Thanh niên 22 tuổi chân 'mềm nhũn', không đứng dậy nổi sau một đêm: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nam thanh niên 22 tuổi có thân hình cao lớn, vạm vỡ, chăm tập thể dục thể thao. Thế nhưng, một buổi sáng sau khi thức dậy, cậu phát hiện 2 chân "mềm nhũn", không thể tự đứng dậy.

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết bệnh nhân đau họng vì mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans.

Cho 4 thứ này vào sinh tố thì đừng hỏi vì sao mãi không giảm cân!

Cho 4 thứ này vào sinh tố thì đừng hỏi vì sao mãi không giảm cân!

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng uống sinh tố mỗi sáng là “chiếc chìa khoá” để giảm cân. Nhưng sự thật là chỉ cần thêm sai vài nguyên liệu, ly sinh tố healthy có thể trở thành “bom calo” khiến bạn mãi không thấy dáng thon. Dưới đây là 4 thứ tưởng vô hại nhưng lại âm thầm cản trở hành trình giảm cân của bạn.

Xem nhiều

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình

Y tế
Người ăn tỏi thường xuyên vào các bữa ăn, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi

Người ăn tỏi thường xuyên vào các bữa ăn, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi

Sống khỏe
Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Sống khỏe
Người bố ôm con lao vào bệnh viện giữa đêm khi bé bị ngưng tim 10 phút

Người bố ôm con lao vào bệnh viện giữa đêm khi bé bị ngưng tim 10 phút

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top