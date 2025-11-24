Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền

Diễn đàn do Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Công tác đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV và ông Lại Đức Hồng – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng điều hành.

"Diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng YHCT phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân" là dịp để các thầy thuốc, lương y tiêu biểu trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; cùng nhau đề xuất những giải pháp, kiến nghị thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các bài thuốc gia truyền, cũng như các phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Lương y Phan Nhật Anh - Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập chỉ Gia truyền Phan Nhật Anh chia sẻ tham luận.

Diễn đàn vinh dự có sự góp mặt của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Công tác đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV; Ông Lê Duy Tường - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước; Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam…

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh khẳng định: Từ những bài thuốc dân gian trải qua thực tiễn lâu đời, ông cha ta đã đúc kết nên kho tàng kiến thức và kinh nghiệm trị bệnh vô cùng phong phú. Nền y lý và y thuật Đông y Việt Nam được xây dựng trên cơ sở kết hợp tinh hoa y học phương Đông với kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng 54 dân tộc anh em, cùng sự hiểu biết và tận dụng các nguồn dược liệu, thảo dược phong phú của một đất nước nhiệt đới. Tất cả những yếu tố đó đã hun đúc nên một nền Y học cổ truyền Việt Nam độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.

BS đa khoa Hoàng Thị Ánh - Cty TNHH Đầu tư sản xuất TMDV Wellbeing Group chia sẻ tham luận tại Diễn đàn.

"Công tác bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, cũng như việc kết hợp Đông – Tây y trong chăm sóc sức khỏe hiện nay vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều bài thuốc hay, nhiều kinh nghiệm chữa bệnh quý báu của các bậc danh y, lương y nổi tiếng đang dần bị mai một; một số dược liệu quý cũng ngày càng khan hiếm. Làm thế nào để những "di sản" vô giá ấy không bị thất truyền? Làm sao để các bài thuốc quý của cha ông tiếp tục được kế thừa và phát triển trong cuộc sống hiện đại? Đó là mục tiêu mà Diễn đàn hướng tới" - PGS.TS Đậu Xuân Cảnh cho biết.

Tại Diễn đàn, rất nhiều tham luận chuyên môn của các thầy thuốc giỏi, lương y giàu đức – tâm - tài đã được chia sẻ cởi mở. Các tham luận tập trung vào những nhóm vấn đề chính: từ bệnh lý cơ xương khớp, tiêu hóa, da liễu, đến phương pháp chữa mất ngủ và thậm chí cả điều trị khối u bằng y học cổ truyền.

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Một số tham luận nhận được sự quan tâm đặc biệt như tham luận của: Thầy thuốc Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Công ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam; Lương y Đào Quang Lam - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Chi hội phó Chi hội Đông y Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Lương y Phan Nhật Anh – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập Chỉ Gia truyền, Bác sĩ Hoàng Thị Ánh – Công ty TNHH Đầu tư sản xuất TMDV Wellbeing Group …

Cuối chương trình là Lễ trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã lập nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Đông y Việt Nam trong năm 2025, đồng thời có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm sau khi Diễn đàn kết thúc tốt đẹp

Cũng tại Diễn đàn, Hội Đông y trao Chứng nhận cho các Thầy thuốc, Lương y tiêu biểu trên toàn quốc. Các Chứng nhận bao gồm: "Đăng ký bảo tồn các bài thuốc dân tộc Việt Nam", "Bảo tồn Bài thuốc Quý – Di sản Gia truyền", và "Bảo tồn phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng Y học cổ truyền".

Hoạt động ý nghĩa này nhằm ghi nhận và tôn vinh những thầy thuốc, lương y đã có nhiều đóng góp trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát huy các bài thuốc quý gia truyền cùng những phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền. Qua đó, các thế hệ thầy thuốc góp phần phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuyết Hà



