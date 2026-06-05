Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tăng Thanh Hà tuổi 40 'lột xác' gây bất ngờ cho Lương Mạnh Hải

Thứ sáu, 16:59 05/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diện mạo khác lạ của Tăng Thanh Hà mới đây không chỉ khiến fan mà chính "bạn thân" Lương Mạnh Hải cũng không khỏi trầm trồ.

Mới đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh với "giao diện" khác lạ trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc được cắt tỉa khác thường cùng phần mái thưa trẻ trung. Kết hợp với layout makeup sắc nét hơn thường lệ, gương mặt của Tăng Thanh Hà trở nên cá tính nhưng có phần lạ lẫm. Ngay cả chính chủ cũng bất ngờ với màn "lột xác" này vì cô hài hước viết: "Đứng trước gương không biết nhỏ này là ai".

Dưới phần bình luận, nhiều người nhận xét nếu chỉ lướt qua, họ khó có thể nhận ra đây là "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Đáng chú ý, chính "bạn thân" Lương Mạnh Hải cũng phải trầm trồ thốt lên: "Hú hồn em ơi" - Đáp lại "người tình màn ảnh", Tăng Thanh Hà nhẹ nhàng: "Kỳ ghê!".

Bên cạnh đó, có khá nhiều bình luận dành lời khen cho kiểu tóc và phong cách trang điểm lần này vì giúp Tăng Thanh Hà trông trẻ trung, hiện đại và có phần nổi loạn hơn so với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng quen thuộc. Thậm chí, nhiều bình luận còn khuyến khích cô duy trì kiểu tóc này bởi vừa tôn đường nét gương mặt vừa mang đến cảm giác mới mẻ.

Tăng Thanh Hà tuổi 40 lột xác gây bất ngờ cho Lương Mạnh Hải - Ảnh 1.
Tăng Thanh Hà tuổi 40 lột xác gây bất ngờ cho Lương Mạnh Hải - Ảnh 2.

Khác với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng quen thuộc, lần xuất hiện này mang đến một Tăng Thanh Hà hoàn toàn mới. 

Tăng Thanh Hà tuổi 40 lột xác gây bất ngờ cho Lương Mạnh Hải - Ảnh 3.

Sắc vóc ở tuổi 40 của Tăng Thanh Hà.

Trước đó, Tăng Thanh Hà vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tại góc check-in quen thuộc ở tổ ấm của mình. Nàng "ngọc nữ" vẫn giữ được nét đẹp vốn có dù đã 40 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở.

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà nhận nhiều chú ý giữa loạt thông tin cô sắp trở lại màn ảnh với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng . Từ việc "makeup artist" xuất hiện ở buổi cúng khai máy tại Huế cho đến những động thái đáng ngờ từ Tăng Thanh Hà khiến cư dân mạng không thôi bàn tán. Chưa hết, nhiều nguồn tin còn đồn đoán cô sẽ đóng cặp cùng Ma Ran Đô trong bộ phim này.

Tăng Thanh Hà tuổi 40 lột xác gây bất ngờ cho Lương Mạnh Hải - Ảnh 4.

Tăng Thanh Hà ở tuổi 40.

Tăng Thanh Hà tuổi 40 lột xác gây bất ngờ cho Lương Mạnh Hải - Ảnh 5.

Nhan sắc của nữ diễn viên chưa từng khiến fan thất vọng.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'

Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'

Thói quen diện Tết của Tăng Thanh Hà và Louis nguyễn khiến ai cũng muốn 'xin vía'

Thói quen diện Tết của Tăng Thanh Hà và Louis nguyễn khiến ai cũng muốn 'xin vía'

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Cùng chuyên mục

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm 'hờn cả thế giới'

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm 'hờn cả thế giới'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, mới đây khiến fan thích thú bởi gương mặt "buồn thiu" cực đáng yêu, trái ngược với hình ảnh luôn cười tươi, lanh lợi bình thường.

Taylor Swift có khối tài sản 2 tỷ USD ở tuổi 36

Taylor Swift có khối tài sản 2 tỷ USD ở tuổi 36

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Taylor Swift trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất trong lịch sử với khối tài sản đạt mức 2 tỷ USD.

Thanh Thảo tặng món quà đặc biệt cho con trai 15 tuổi

Thanh Thảo tặng món quà đặc biệt cho con trai 15 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo cho biết, con trai học giỏi nên món quà tặng của mẹ là chuyến du lịch vòng quanh các danh lam thắng cảnh của Việt Nam trong suốt mùa hè 2026.

Phim hoạt hình chiếu hè có doanh thu 1.580 tỷ đồng gây chú ý với chuyện tình Bạch Xà - Hứa Tiên đổ bộ phòng vé Việt

Phim hoạt hình chiếu hè có doanh thu 1.580 tỷ đồng gây chú ý với chuyện tình Bạch Xà - Hứa Tiên đổ bộ phòng vé Việt

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bom tấn hoạt hình Trung Quốc "Bạch Xà: Một kiếp nhân gian" vừa chính thức tung poster và trailer, đồng thời xác nhận sẽ khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 19/6/2026.

Khoe ảnh cũ cách đây 21 năm, Lê Phương khiến khán giả cảm thán 'ngày càng trẻ đẹp'

Khoe ảnh cũ cách đây 21 năm, Lê Phương khiến khán giả cảm thán 'ngày càng trẻ đẹp'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Phương vừa chia sẻ hình ảnh của mình vào năm 2005 bên cạnh nhan sắc hiện tại. Sau 21 năm, nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài ngày càng trẻ trung, rạng rỡ.

Tuyết Lan bảo vệ Cương khiến Thái tức giận

Tuyết Lan bảo vệ Cương khiến Thái tức giận

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tuyết Lan bất ngờ lên tiếng bảo vệ Cương trước những lời chế giễu của Thái, điều này khiến Thái tỏ ra bực tức.

Hoa hậu Vi Minh tố cáo công ty cũ, quyết tìm lại danh dự

Hoa hậu Vi Minh tố cáo công ty cũ, quyết tìm lại danh dự

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh đã livestream tố cáo công ty cũ, nói cô là nạn nhân của truyền thông bẩn.

Đoàn Thiên Ân và Hương Giang làm giám khảo Miss Grand Vietnam 2026

Đoàn Thiên Ân và Hương Giang làm giám khảo Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hương Giang, Đoàn Thiên Ân sẽ xuất hiện với vai trò giám khảo tại Miss Grand Vietnam 2026.

Cặp song sinh của BTV truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang gây cười với màn 'tấu hài'

Cặp song sinh của BTV truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang gây cười với màn 'tấu hài'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Cặp song sinh của BTV truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang khiến khán giả bật cười khi liên tục có những màn "tấu hài" đáng yêu trên sóng truyền hình.

Hoa hậu Vi Minh sắp bị tước danh hiệu

Hoa hậu Vi Minh sắp bị tước danh hiệu

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bị hàng loạt nhãn hàng huỷ hợp đồng khiến cô phải đền bù khoản tiền lớn, có nguy cơ bị tước danh hiệu hoa hậu.

Xem nhiều

Hoa hậu Vi Minh sắp bị tước danh hiệu

Hoa hậu Vi Minh sắp bị tước danh hiệu

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bị hàng loạt nhãn hàng huỷ hợp đồng khiến cô phải đền bù khoản tiền lớn, có nguy cơ bị tước danh hiệu hoa hậu.

Mai Trâm Anh quê Hà Tĩnh - gương mặt mới gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2026

Mai Trâm Anh quê Hà Tĩnh - gương mặt mới gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí
Tin vui của Phương Oanh

Tin vui của Phương Oanh

Giải trí
Cặp song sinh của BTV truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang gây cười với màn 'tấu hài'

Cặp song sinh của BTV truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang gây cười với màn 'tấu hài'

Giải trí
Bị chỉ trích vì cho Hương Giang điểm thấp, giám khảo Lupita Jones lên tiếng

Bị chỉ trích vì cho Hương Giang điểm thấp, giám khảo Lupita Jones lên tiếng

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top