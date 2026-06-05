Tăng Thanh Hà tuổi 40 'lột xác' gây bất ngờ cho Lương Mạnh Hải

Mới đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh với "giao diện" khác lạ trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc được cắt tỉa khác thường cùng phần mái thưa trẻ trung. Kết hợp với layout makeup sắc nét hơn thường lệ, gương mặt của Tăng Thanh Hà trở nên cá tính nhưng có phần lạ lẫm. Ngay cả chính chủ cũng bất ngờ với màn "lột xác" này vì cô hài hước viết: "Đứng trước gương không biết nhỏ này là ai".

Dưới phần bình luận, nhiều người nhận xét nếu chỉ lướt qua, họ khó có thể nhận ra đây là "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Đáng chú ý, chính "bạn thân" Lương Mạnh Hải cũng phải trầm trồ thốt lên: "Hú hồn em ơi" - Đáp lại "người tình màn ảnh", Tăng Thanh Hà nhẹ nhàng: "Kỳ ghê!".

Bên cạnh đó, có khá nhiều bình luận dành lời khen cho kiểu tóc và phong cách trang điểm lần này vì giúp Tăng Thanh Hà trông trẻ trung, hiện đại và có phần nổi loạn hơn so với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng quen thuộc. Thậm chí, nhiều bình luận còn khuyến khích cô duy trì kiểu tóc này bởi vừa tôn đường nét gương mặt vừa mang đến cảm giác mới mẻ.

Khác với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng quen thuộc, lần xuất hiện này mang đến một Tăng Thanh Hà hoàn toàn mới.

Sắc vóc ở tuổi 40 của Tăng Thanh Hà.

Trước đó, Tăng Thanh Hà vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tại góc check-in quen thuộc ở tổ ấm của mình. Nàng "ngọc nữ" vẫn giữ được nét đẹp vốn có dù đã 40 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở.

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà nhận nhiều chú ý giữa loạt thông tin cô sắp trở lại màn ảnh với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng . Từ việc "makeup artist" xuất hiện ở buổi cúng khai máy tại Huế cho đến những động thái đáng ngờ từ Tăng Thanh Hà khiến cư dân mạng không thôi bàn tán. Chưa hết, nhiều nguồn tin còn đồn đoán cô sẽ đóng cặp cùng Ma Ran Đô trong bộ phim này.

Tăng Thanh Hà ở tuổi 40.