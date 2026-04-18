Bắt 2 đối tượng đổ hơn 500 tấn da bò hôi thối xuống đất gây ô nhiễm môi trường
Lợi cùng đồng bọn đổ hơn 500 tấn da bò xuống nền đất và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm
Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa (cùng SN 1986, TPHCM) để điều tra làm rõ về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, xảy ra tại xã Lộc Thạnh.
Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, Phan Văn Lợi mua mặt hàng da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời. Mấy tháng cuối năm 2024, Lợi khai đã mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải nhưng không tìm được nơi tiêu thụ.
Vì vậy, Lợi đã gọi Phạm Trọng Nghĩa, tìm kiếm bãi đất trống thuê để tập kết chất thải da bò.
Sau đó, Nghĩa đã thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000 m2 của ông Tr. Ng. D. (SN 1982, ngụ ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh) với giá thuê là 15 triệu đồng/tháng để vận chuyển da bò phế thải về tập kết.
Tổng khối lượng da bò mà 2 đối tượng Lợi và Nghĩa đem đến đổ trái phép ra bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên xác định là hơn 567 tấn.
Sau khi đổ số chất thải trên ra môi trường, Lợi cùng đồng bọn đã bỏ mặc để đống chất thải tiếp xúc trực tiếp trên nền đất, không có mái che và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã được các bị can Phan Văn Lợi, Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên biết và nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc theo quy định.
