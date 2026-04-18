Hà Nội: 'Sập bẫy' nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”, người phụ nữ mất 1 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, sự việc bắt đầu khi bà N. tìm kiếm thông tin mua xe đẩy cho cháu trên mạng xã hội Facebook. Ngay lập tức, một tài khoản lạ nhắn tin tự xưng là bộ phận chăm sóc khách hàng của hệ thống Con Cưng để tư vấn.

Sau vài câu trao đổi, đối tượng này mời bà tham gia vào nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng” với lời quảng bá về các chương trình ưu đãi và cơ hội gia tăng thu nhập hấp dẫn.

Thực chất, đây là một nhóm giả mạo Công ty Cổ phần Con Cưng – thương hiệu mẹ và bé vốn có uy tín lớn, nhằm mục đích tạo vỏ bọc tin cậy để tiếp cận các nạn nhân là phụ nữ và người lớn tuổi.

Tại đây, các đối tượng dẫn dụ bà N. thực hiện các "nhiệm vụ online" được quảng cáo là nhằm tăng doanh số cho hệ thống, với cam kết mức lợi nhuận dao động từ 30% đến 50% trên mỗi số tiền đầu tư.

Nhóm lừa đảo giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng. Ảnh: CAHN

Khi nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, nộp 50 triệu đồng sẽ lãi 15 triệu đồng. Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng vào hệ thống nhưng khi rút tiền thì được thông bảo phải tiếp tục nạp thêm tiền mới được giải ngân. Phát hiện mình bị lừa, bà N đã đến cơ quan Công an trình báo.

Vụ việc của bà N. là hồi chuông cảnh báo về sự biến tướng tinh vi của tội phạm mạng khi tận dụng uy tín của các thương hiệu lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua sự việc này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các hội nhóm, ứng dụng hoặc website hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.

Việc đầu tư vào các sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, sàn chứng khoán hay tiền ảo "rác" tiềm ẩn nguy cơ mất trắng toàn bộ vốn liếng. Người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, đầu tư trên các nền tảng quảng cáo không chính thống, đặc biệt là các yêu cầu nạp tiền vào tài khoản cá nhân để làm nhiệm vụ.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.