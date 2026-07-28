Công an xác minh 3 người đăng clip phản cảm về chương trình quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 28/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải video clip có nội dung phản cảm trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video do 3 người diễn lại một cảnh trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ". Tuy nhiên, thay vì thể hiện thái độ nghiêm túc, trân trọng, cả 3 lại có những lời nói, hành động cợt nhả, thiếu tôn trọng đối với những người đã hy sinh xương máu, hy sinh hạnh phúc của bản thân và gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, kèm theo nhiều câu từ không phù hợp.

Đáng chú ý, đoạn clip được đăng tải đúng vào ngày 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sĩ, khiến dư luận xã hội bức xúc, phản ứng gay gắt và lên án.

Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với 3 thanh niên liên quan đến vụ việc - (ảnh CANB).

Ngay sau khi phát hiện đoạn video trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua đó, cơ quan công an xác định 3 người xuất hiện trong clip gồm: L.N.L (SN 2004, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), T.T.H (SN 2004, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) và V.C.G.B (SN 2007, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 28/7/2026, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với cả 3 trường hợp trên.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận trong lúc chuẩn bị lễ hầu đồng đã ngẫu hứng diễn và quay đoạn clip trên mà không có kịch bản từ trước. Sau đó, L.N.L. đăng tải clip lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích để bạn bè xem, hoàn toàn không có ý xúc phạm chương trình cũng như những người khác. Sau khi đăng tải, cả 3 đã nhận thức được hành vi chưa phù hợp nên chủ động xóa video.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, cả 3 đã nhận thức được việc đăng tải video có nội dung như trên là hành vi đưa thông tin xấu độc lên không gian mạng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Ăn quả nhớ người trồng cây". Các trường hợp này sau đó đã đăng tải video xin lỗi trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.