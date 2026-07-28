Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng căn cước công dân, sổ đỏ giả lừa vay 11 tỷ đồng

Ngày 28/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm (SN 1983, trú tại thôn Trung Thành, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Lâm tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng năm 2019 đến cuối năm 2021, Nguyễn Thị Lâm đã sử dụng thủ đoạn gian dối, gồm căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (SN 1983, trú tại Khu 12, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay và chiếm đoạt của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình số tiền 11 tỷ đồng, phục vụ mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

