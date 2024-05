Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 8): Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon số 10 Vũ Trọng Phụng khiến khách hàng nâng mũi phải tháo sụn vì mưng mủ kéo dài

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 7): Sau nâng mũi ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon khách hàng chịu cảnh 84 ngày bị đau nhức mưng mủ GĐXH - Mặc dù nỗi đau ở khu vực vùng mũi đã tan dần nhưng mỗi khi nhắc đến nâng mũi và hai chữ "Changwon", chị N.B.H (53 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh. Bởi sau khi nâng mũi (ngày 28/1/2024), chị H có hơn 3 tháng phải chống chọi với nỗi đau thể xác bằng các loại thuốc liều cao.

Viêm, mưng mủ sau nâng mũi tại cơ sở mang tên Changwon

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua đường dây nóng và đơn thư phản ánh, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã tiếp nhận 13 phản ánh của bạn đọc là khách hàng của cơ sở làm đẹp mang tên Changwon về việc gặp biến chứng sau nâng mũi.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội tiếp tục đăng tải trường hợp thứ 7 là chị H.T.N (30 tuổi, ở Bắc Giang) phải tháo sụn gấp vì vùng mũi viêm, mưng mủ kéo dài sau nâng mũi tại cơ sở mang tên Changwon.

Phản ánh đến Chuyên trang GĐ&XH, chị H.T.N chia sẻ, cũng giống như các nạn nhân khác, chị N biết đến Changwon qua các quảng cáo trên mạng xã hội với công nghệ nâng mũi bằng sụn sinh học lạnh Seogsun nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc và cam kết nâng mũi nhiều "không" như: không phẫu thuật, không đau, không nẹp, không phát sinh chi phí…

Bạn đọc H.T.N phản ánh, đã nâng mũi tại cơ sở này và phải tháo sụn gấp vì viêm nặng, mưng mủ kéo dài. Ảnh: NVCC

Chị N cho biết, thông qua điện thoại, chị được giới thiệu Changwon là một cơ sở thẩm mỹ nổi tiếng, uy tín, có trụ sở chính tại 179-9 Sinsa Dong, Seoul (Hàn Quốc) và trụ sở tại Việt Nam tọa lạc tại số 22A-22B Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng), số 10 Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân), tòa nhà 22 đường 3/2 (Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Ngày 24/3/2024, chị N được hẹn đến Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 10 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) để tư vấn, thực hiện nâng mũi bằng sụn sinh học lạnh Seogsun với chi phí gói gọn là 10 triệu đồng, không phát sinh chi phí.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chị N bị nhân viên cơ sở có dấu hiệu ép thực hiện thêm các dịch vụ khác với tổng số tiền là 40 triệu đồng.

Bức xúc với phóng viên, chị H.T.N cho biết: "Tôi được một người đàn ông mặc áo blouse trắng thực hiện nâng mũi cho. Tôi không biết tên và mặt vì người này không đeo biển tên".

"Quá trình phẫu thuật nâng mũi, người này khẳng định da mũi tôi rất mỏng, sụn và trụ mũi yếu nên phải thay bằng sụn có trụ và thêm căn cơ tai để bọc đầu mũi nên không thể sử dụng sụn sinh học lạnh Seogsun. Tổng chi phí tăng thêm là 40 triệu đồng", chị N cho hay.

Cũng theo chị N, trong quá trình thực hiện, chị được "bác sĩ" tư vấn rằng, nếu làm trụ mũi riêng thì chi phí là 15 triệu đồng, nhưng nếu chuyển sang một loại sụn khác, chi phí sẽ là 35 triệu đồng.

Hóa đơn thanh toán dịch vụ của chị H.T.N tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon, cơ sở số 10 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: NVCC

"Khi tôi khóc lóc vì giá dịch vụ cao thì người đàn ông này đã giảm giá dịch vụ lấy căn cơ tai từ 15 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng. Tôi vẫn phải thay thế sụn sinh học lạnh Seogsun 10 triệu đồng bằng sụn Platinum với chi phí 35 triệu đồng. Tổng chi phí tôi phải bỏ ra là 40 triệu đồng", chị N cho hay.

Theo chị N, chỉ ít ngày sau khi thực hiện nâng mũi, vùng mũi của chị N đau nhức không giảm. Chị N nhiều lần trở lại cơ sở thẩm mỹ Changwon để tái khám nhưng cơ sở này một mực khẳng định không sao. Vì không tin tưởng nên chị N đã đến cơ sở khám chữa bệnh khác để khám, được chẩn đoán vùng mũi nổi mẩn đỏ, viêm, nâng mủ và chị N buộc phải tháo sụn mũi.

Chị N cho biết, sau khi tháo sụn mũi, chị đến cơ sở Changwon (số 10 Vũ Trọng Phụng) để phản ánh, yêu cầu đền bù, chị N đã được chi trả lại 30% tổng chi phí đã đóng trước đó. Bởi vậy, thông qua chuyên trang GĐ&XH, chị H.T.N mong mỏi các chị em hãy thực sự tỉnh táo khi "chọn mặt gửi vàng" trong các hoạt động làm đẹp bằng phương pháp can thiệp vào cơ thể.

Changwon cơ sở số 10 Vũ Trọng Phụng nâng mũi khi chưa được cấp phép

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 10 Vũ Trọng Phụng) đăng ký kinh doanh theo hình thức "Hộ kinh doanh thẩm mỹ ChangWon" với ngành nghề chính là: dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự, trừ hoạt động thể thao (chi tiết là: dịch vụ chăm sóc da (không bao gồm các thủ thuật xuyên qua da gây chảy máu)); cắt tóc, gội đầu, làm đầu;…



Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên do Phòng Tài chính - Kế hoạch (UBND quận Thanh Xuân) cấp lần đầu ngày 11/1/2024, với vốn kinh doanh là 100 triệu đồng do bà Nguyễn Diệu Linh làm chủ hộ.

Thông tin tra cứu website https://thammychangwon.vn/ do Công ty TNHH phần mềm Nhân Hoà đăng ký quản lý; chủ thể đăng ký sử dụng là bà Chu Thị Thanh Huyền.

Mặc dù hóa đơn và các tài liệu bạn đọc cung cấp thể hiện đã thực hiện nâng mũi tại cơ sở mang tên "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon" (số 10 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân), thậm chí, phóng viên có nhiều tư liệu chứng minh Viện Thẩm mỹ Changwon này có liên quan đến cơ sở Changwon tại số 22A-22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng nhưng trong buổi làm việc với phóng viên mới đây nhất, bà Nguyễn Diệu Linh đã liên tục phủ nhận về khách hàng H.T.N.

Theo hóa đơn thanh toán mang tên "Viện thẩm mỹ Quốc tế ChangWon" ghi địa chỉ CS1 toà nhà số 10 Vũ Trọng Phụng và CS2 Bệnh viện An Việt 1C Trường Chinh (Thanh Xuân), ngày 10/4, phóng viên liên hệ với Bệnh viện An Việt được nhân viên ở đây cho biết, đơn vị không liên kết với "Viện thẩm mỹ Quốc tế ChangWon". Bên cạnh đó, tại địa chỉ của Bệnh Viện An Việt cũng không có cơ sở thẩm mỹ nào.



Theo tìm kiếm của phóng viên tại Hệ thống tra cứu tên miền (Bộ Thông tin và Truyền thông), website https://thammychangwon.vn/ do Công ty TNHH phần mềm Nhân Hoà đăng ký quản lý; chủ thể đăng ký sử dụng là bà Chu Thị Thanh Huyền.

Tên chủ thể đăng ký này cũng trùng với người đại diện pháp luật Phòng khám Chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH thẩm mỹ Chu.Group (tầng 5 số 22A-22B Đại Cồ Việt) như đại diện Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng cung cấp trước đó.

Theo đó, phòng khám này được phép thực hiện tạo hình vùng mi mắt (xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt; khâu da mi; khâu cắt lọc vết thương mi); vùng mũi (khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi);

Vùng tai (phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai); vùng hàm mặt cổ (phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ, phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da tại chỗ).

Về danh mục thẩm mỹ, phòng khám này được thực hiện 10 danh mục, bao gồm: phẫu thuật thu gọn môi dày; phẫu thuật thừa da mi trên; phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày; phẫu thuật tạo hình mắt hai mí; phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí; phẫu thuật thừa da mi dưới; phẫu thuật treo cung mày trực tiếp; phẫu thuật thu gọn cánh mũi; phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch; phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi.

Như vậy, theo Quyết định trên, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Chu.Group không hề được cấp phép tạo hình hoặc/và thẩm mỹ phẫu thuật nâng mũi.

Bệnh viện An Việt khẳng định không liên kết với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon

Tính đến nay, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã đăng tải 6/13 phản ánh của bạn đọc về việc gặp sự cố khi làm đẹp ở "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon" gồm các độc giả Đ.L.D (37 tuổi, ở Hàm Yên, Tuyên Quang); Đ.T.T.M (34 tuổi, ở Yên Bình, Yên Bái); N.T.H (33 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh); P.N.M.P (32 tuổi, ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội); H.T.P (31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); N.B.H (53 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và người thứ 7 là chị H.T.N (30 tuổi, ở Bắc Giang).

Trong hóa đơn ghi rõ Cơ sở số 2 Bệnh viện An Việt số 1C Thanh Xuân, Hà Nội.

Các nạn nhân đều có một điểm chung là tiếp cận dịch vụ qua quảng cáo trên mạng xã hội và sau nâng mũi đều gặp biến chứng, mưng mủ kéo dài. Người may mắn chỉ bị viêm và chữa khỏi ngay sau đó nhưng thiếu may mắn hơn là trường hợp chị N.B.H (53 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) có thời gian khoảng 3 tháng ròng rã truyền kháng sinh liều cao để "vượt lên nỗi đau". Thậm chí, đau đớn hơn nữa là trường hợp chị H.T.P (31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải tháo sụn để cấy mỡ trung bì, nuôi lại cấu trúc mũi và buộc phải chỉ định thai do nguy cơ ảnh hưởng từ thuốc kháng sinh sau nâng/tháo sụn mũi.

Một điểm chung nữa là phần tư liệu bạn đọc cung cấp đến tòa soạn, các hóa đơn thanh toán, hóa đơn sử dụng dịch vụ đều giống nhau từ nội dung, cấu tứ, văn phong đến thương hiệu. Đặc biệt, phần góc trái hóa đơn thanh toán dịch vụ, đều thể hiện các cơ sở của Changwon tại 22A-22B Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng); tòa nhà số 10 Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân) và cơ sở khác là tại Bệnh viện An Việt (số 1C Trường Chinh, Thanh Xuân).

Phóng viên đã liên hệ với Bệnh viện An Việt để xác minh thông tin. Tại đây, đại diện Bệnh viện khẳng định, đơn vị không liên kết với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon và cũng không có cơ sở thẩm mỹ nào mang tên Changwon trực thuộc Bệnh viện như phóng viên cung cấp.

Trong thời gian thực chuyên đề này, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) mong sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều đơn thư từ bạn đọc về tình trạng làm đẹp nhầm chỗ, tiền mất tật mang, để góp phần vào việc loại bỏ những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng, đặt lợi nhuận lên trên nhu cầu làm đẹp chính đáng của khách hàng.

