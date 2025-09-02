Mới nhất
Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng'

Thứ ba, 10:23 02/09/2025 | Xã hội
Trong lễ diễu binh A80, dàn khối trưởng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vừa toát lên thần thái nghiêm trang của người lính, vừa sở hữu vẻ đẹp cuốn hút như màn ảnh.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 1.

Sáng nay (2/9), buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tham dự lễ diễu binh có sự tham gia của 43 khối diễu hành, 18 khối đứng, hàng nghìn phương tiện quân sự, cùng khoảng 40.000 người tham dự.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 2.

Trong đội hình chỉnh tề, hùng tráng, những khối trưởng dẫn đầu từng đội hình đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 3.

Họ không chỉ mang phong thái nghiêm trang của người lính mà còn toát lên vẻ đẹp điện ảnh, cuốn hút ánh nhìn của hàng vạn người.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 4.

Nổi bật nhất là Trung úy Ngô Lâm Phương, khối trưởng Nữ Sĩ quan Quân y. Từng gây “sốt” từ lễ diễu binh A50 cách đây hơn 4 tháng, nữ sĩ quan sinh năm 2000 vẫn giữ được thần thái tươi sáng, bước chân dứt khoát mà mềm mại.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 5.

Khi cô xuất hiện trên các tuyến phố ở Hà Nội, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt. Trên mạng xã hội, người hâm mộ thường ưu ái gọi cô với cái tên thân mật là “Hoa hậu diễu binh”.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 6.

Cũng trong dàn nữ khối trưởng, Vũ Thị Thu Ngọc – khối trưởng Nữ Quân nhạc khiến nhiều người chú ý khi cô xuất hiện với quân phục chỉnh tề, gương mặt tập trung và ánh mắt kiên định.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 7.

Mỗi động tác hiệu lệnh dứt khoát của cô như truyền năng lượng cho hàng quân phía sau, đồng thời khiến hình ảnh đội ngũ nữ quân nhạc thêm phần mềm mại nhưng đầy khí thế.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 8.

Sự xuất hiện của Vũ Thị Hà Trang, chỉ huy khối Nữ sĩ quan Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng tạo ấn tượng mạnh tại lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 9.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, Lê Thị Thảo Như – khối trưởng Nữ Chiến sĩ Biệt động và Đặng Thị Kim Oanh – khối trưởng Nữ Sĩ quan Thông tin cũng mang đến cho A80 những sắc thái riêng.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 11.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 12.

Không chỉ có các nữ khối trưởng, những gương mặt nam khối trưởng cũng góp phần tạo nên “thần thái điện ảnh” trong buổi diễu binh sáng nay.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 13.

Khối trưởng khối chiến sĩ Công binh.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 14.

Khối trưởng khối chiến sĩ Đặc công.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 15.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng' - Ảnh 16.

Những gương mặt nam khối trưởng tại lễ diễu binh sáng 2/9 khiến hàng vạn người hò reo, cổ vũ.

