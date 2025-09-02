Lần đầu diễu binh trên biển: Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa xuất hiện hùng tráng

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển

Lần đầu tiên tổ chức diễu binh trên biển

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển. Lễ diễu binh trên biển diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) và được truyền trực tiếp về màn hình chính tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Trong lễ diễu binh trên biển, nổi bật là sự góp mặt của tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng…

Các tàu xếp đội hình chào cờ, duyệt đội hình diễu binh trên biển với đội hình chữ A, V, quả trám. Quân chủng Hải quân cho biết từ những ca nô vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã có nhiều máy bay, tàu hiện đại, đa chủng loại, như máy bay thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, tàu ngầm Kilo 630, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu tuần tra đa năng, tàu cứu hộ đa năng, tàu vận tải đa năng…

Tất cả khẳng định chúng ta đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu tới độc giả hình ảnh và tính năng một số phương tiện tham gia diễu binh trên biển (A80) chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, phó tư lệnh - tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển

Lực lượng diễu binh trên biển xếp chữ V, A và quả trám trên biển

Lực lượng hải quân diễu binh trên biển

Biên đội máy bay DHC6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam là hệ tàu có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng và có khả năng chịu được sóng cấp 12. Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ

Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng

Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như: pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24hl/h; tàu có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.

Tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 là loại tàu có tốc độ cao, được mệnh danh là tàu “tia chớp”; có vận tốc lớn nhất 43hl/h, được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại, có khả năng theo dõi đồng thời 15 mục tiêu, khóa 3-5 mục tiêu cùng lúc; được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và cố định trên biển của đối phương.

Tàu tên lửa 1241RE có vận tốc lớn nhất 43hl/h, lượng giãn nước 502 tấn; trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, như: tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại quan sát tầm xa. Với tính cơ động cao, hỏa lực mạnh, tàu được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.

Tàu Pháo dạng TT-400TP có thể hoạt động được 30 ngày đêm trên biển, với tầm hoạt động khoảng 2.200 hải lý. Tàu được trang bị một số vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ của địch và làm nhiệm vụ tuần tiễu.

Trực thăng săn ngầm Ka28 được trang bị 2 động cơ tua bin khí mạnh mẽ, hệ thống dẫn đường, tự động lái, thiết bị chống ngầm hiện đại. Máy bay được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm từ giản đơn đến phức tạp.

Máy bay DHC6-Mắt thần trên biển của Không quân Hải quân là loại máy bay có tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước. DHC-6 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Tàu cứu hộ đa năng - tàu bộ đội biên phòng và tàu dân quân thường trực tham gia diễu binh trên biển

Biên đội tàu Cảnh sát biển tham gia diễu binh

Biên đội tàu bộ đội biên phòng tham gia diễu binh trên biển

Biên đội tàu Hải đội dân quân thường trực tham gia diễu binh trên biển