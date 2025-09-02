Ấn tượng hình ảnh buổi diễu binh trên biển trong đại lễ mừng Quốc khánh

Trong không khí trang nghiêm, tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 2/9, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân Việt Nam chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển là đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng cùng tham gia.

Cùng thời điểm diễn ra nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đã tổ chức chào cờ Tổ quốc trên biển. Hình ảnh lá cờ đỏ tung bay trên biển là biểu tượng bất khuất của ý chí, niềm tự hào dân tộc, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Tiếp đó, tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển.

Tham gia diễu binh là các biên đội máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, tàu tuần tra tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hình ảnh ấn tượng của buổi diễu binh trên biển:

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh -Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam chỉ huy lực lượng vũ trang diễu binh trên biển.

Thủy thủ trên tàu ngầm Kilo 636 thực hiện nghi lễ chào cờ trên biển, chuẩn bị cho lễ diễu binh.

Lễ chào cờ trên biển trước giờ diễu binh.

Tàu chỉ huy thực hiện nghi thức duyệt diễu binh trên biển.

Một số tàu tham gia diễu binh trên biển.

Hệ thống tàu tham gia diễu binh trên biển thể hiện rõ sức mạnh và tiềm lực vũ trang trên biển của Việt Nam.

Các tàu hiện đại diễu binh theo đội hình chữ A trên biển.

Màn diễu binh hình chữ V hoành tráng trên biển của các tàu hiện đại.





Biên đội máy bay DHC6 và biên đội trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa đồng loạt tham gia diễu binh trên biển.

Biên đội tàu của Bộ đội Biên phòng tham gia diễu binh trang nghiêm trên biển.

Biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam trang nghiêm diễu binh trên biển.

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 diễu binh trên biển. Đây là loại tàu có khả năng cơ động cao và hỏa lực mạnh, được trang bị pháo AK-726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc tối đa đạt 24 hải lý/giờ. Tàu có thể hoạt động độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác, được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu dưới nước của đối phương; đồng thời làm nhiệm vụ chống ngầm, bảo vệ tàu mặt nước và tàu ngầm của ta.

Tàu ngầm Kilo 636 diễu binh trên biển. Đây là loại tàu ngầm diesel - điện hiện đại, được mệnh danh là “Hố đen trong lòng đại dương” – niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hệ thống tàu diễu binh trên biển theo đội hình quả trám.

Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ tham gia diễu binh trên biển, thể hiện sức mạnh và trình độ hiện đại hóa của Hải quân nhân dân Việt Nam.



