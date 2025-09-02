Ấn tượng hình ảnh buổi diễu binh trên biển trong đại lễ mừng Quốc khánh
Từ những ca nô vỏ gỗ ngày đầu thành lập, đến nay các lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam đã vươn mình lớn mạnh, tiến thẳng lên hiện đại.
Trong không khí trang nghiêm, tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 2/9, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân Việt Nam chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.
Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển là đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng cùng tham gia.
Cùng thời điểm diễn ra nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đã tổ chức chào cờ Tổ quốc trên biển. Hình ảnh lá cờ đỏ tung bay trên biển là biểu tượng bất khuất của ý chí, niềm tự hào dân tộc, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Tiếp đó, tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển.
Tham gia diễu binh là các biên đội máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, tàu tuần tra tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hình ảnh ấn tượng của buổi diễu binh trên biển:
