Va chạm với xe đầu kéo, 2 phụ nữ đi xe máy tử vong
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 2 người tử vong thương tâm.
Khoảng 14h30 ngày 7/3, xe đầu kéo mang BKS Lào UN – 4573 kéo theo rơ-moóc mang BKS UN - 2118 di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.
Khi tới Km575+200 thuộc địa phận phường Sông Trí, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy di chuyển theo hướng ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến 2 người phụ nữ đi trên máy tử vong. Hai nạn nhân, bước đầu xác định danh tính là N.T.L. (SN 1980, phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh), người còn lại tên Kh. (chưa rõ năm sinh).
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
