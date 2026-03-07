Va chạm với xe đầu kéo, 2 phụ nữ đi xe máy tử vong

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khoảng 14h30 ngày 7/3, xe đầu kéo mang BKS Lào UN – 4573 kéo theo rơ-moóc mang BKS UN - 2118 di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:TL.

Khi tới Km575+200 thuộc địa phận phường Sông Trí, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người phụ nữ đi trên máy tử vong. Hai nạn nhân, bước đầu xác định danh tính là N.T.L. (SN 1980, phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh), người còn lại tên Kh. (chưa rõ năm sinh).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.