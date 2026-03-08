Tin sáng 8/3: Hà Nội kiểm tra hàng loạt bến đò, tàu thuyền; Có 163 điểm nguy cơ gây ô nhiễm bụi tại Thủ đô

Hà Nội kiểm tra hàng loạt bến đò, tàu thuyền: Thiếu áo phao có thể bị đình chỉ

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị vừa ban hành kế hoạch phối hợp kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố năm 2026.

Đáng chú ý, các phương tiện không trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh theo quy định sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động.

Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường thủy nội địa; đơn vị kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí trên mặt nước tại sông, hồ; phương tiện thủy như tàu, thuyền; thuyền viên và người điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, các phương tiện thủy và thiết bị xếp dỡ hàng hóa hoạt động trên tuyến cũng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm như xâm hại hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, neo đậu tàu thuyền trái phép gây mất an toàn hoặc làm hư hại kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy. Các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, hoạt động ngoài phạm vi luồng và vùng nước được quản lý cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định.

Những trường hợp thiếu áo phao hoặc không bảo đảm thiết bị cứu sinh cho hành khách sẽ bị yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định đối với thuyền viên và người lái phương tiện, bao gồm giấy phép điều khiển, chứng chỉ chuyên môn và các điều kiện an toàn của phương tiện.

Những trường hợp người điều khiển không có bằng hoặc chứng chỉ phù hợp, phương tiện chở xăng dầu hoặc hàng hóa nguy hiểm không bảo đảm điều kiện theo quy định, hoặc phương tiện tự ý cải tạo thiết kế khi chưa được cấp phép sẽ bị đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm.

Các đơn vị tham gia thực hiện kế hoạch phải báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng, quý và 6 tháng. Trước ngày 20/12/2026, kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp để báo cáo, đồng thời tham mưu đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách nếu cần thiết.

Hà Nội có 163 điểm nguy cơ gây ô nhiễm bụi

Theo VTV, Cục Viễn thám Quốc gia (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đã xác định 163 điểm trên địa bàn Hà Nội có nguy cơ phát sinh ô nhiễm bụi thông qua ứng dụng công nghệ viễn thám.

Theo dữ liệu ảnh vệ tinh thu thập trên toàn bộ khu vực thành phố từ đầu năm đến nay, nhiều công trình xây dựng mới và các bãi tập kết vật liệu đã xuất hiện, trong đó có các khu vực như tuyến đường Vành đai 2.5, đường Giải Phóng, đê La Thành và một số điểm tập kết vật liệu xây dựng ven sông Hồng. Đây được xác định là những khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do bụi.

Việc sử dụng công nghệ viễn thám với độ phân giải 1,5m cho phép cơ quan chuyên môn giám sát chính xác các công trình có quy mô từ vài trăm mét vuông, thậm chí trong thời gian tới có thể theo dõi tới các công trình chỉ vài chục mét vuông.

Các dữ liệu thu thập được sẽ được dùng để đối chiếu, đánh giá mức độ nguy cơ gây ô nhiễm, qua đó đề xuất giải pháp và kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, hình ảnh từ máy bay không người lái cũng được sử dụng để cung cấp thêm dữ liệu chi tiết, phục vụ công tác giám sát môi trường tại từng khu vực.

Ô tô tông liên hoàn 10 xe ở Hà Nội: 1 người tử vong, tài xế có nồng độ cồn

Chia sẻ trên VTCNews, thông tin mới cập nhật, vụ việc đã khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Tài xế được xác định là ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội). Khoảng 18h49 ngày 6/3, ông Sáu lái ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.89 lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước chung cư Nam Trung Yên, chiếc xe của ông Sáu va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương, 6 ô tô và 4 xe máy bị tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào tối 6/3 tại Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế gây tai nạn có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một tàu cá Quảng Trị mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển

Báo Thanh niên cho hay, gày 7.3, UBND xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận việc một tàu cá của địa phương mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển. Theo UBND xã Phú Trạch, lúc 8 giờ ngày 6.3, địa phương nhận được tin báo của anh Lê Hoài Nam (26 tuổi, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch) về việc tàu cá QB93827TS do ông Lê Ngọc Sơn (53 tuổi, bố của anh Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển.

Trên tàu thời điểm này có 2 thuyền viên gồm ông Lê Ngọc Sơn và ông Phạm Văn Khương (54 tuổi, cùng trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch).

Chiếc tàu cá trước khi mất tích. Ảnh: Thanh Lộc

Theo thông tin ban đầu, tàu cá gặp sự cố khi đang hoạt động tại khu vực cách bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khoảng 19 hải lý về phía đông bắc. Thiết bị giám sát hành trình của tàu đã mất tín hiệu kết nối từ lúc 23 giờ 5 phút ngày 5.3. Tàu cá QB93827TS có chiều dài 17,5 m, công suất 885 CV.

Được biết, khi làm thủ tục xuất bến tại cảng La vào ngày 25.2, trên tàu có 4 người, gồm: ông Lê Ngọc Sơn (chủ tàu kiêm thuyền trưởng), anh Lê Mạnh Cường (22 tuổi, máy trưởng), ông Phạm Văn Khương và anh Lê Hoài Nam (thuyền viên).

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục xuất bến, anh Lê Mạnh Cường và anh Lê Hoài Nam đã lên bờ, chỉ còn 2 người tiếp tục ra khơi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Phú Trạch đã phối hợp với Đồn biên phòng Ròon chỉ đạo các trạm kiểm soát biên phòng phát thông báo qua hệ thống ICOM, kêu gọi các tau cá đang hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm và ứng cứu.

UBND xã Phú Trạch cũng đã báo cáo sự việc đến UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh để chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá.

Thời tiết cả nước ngày 8/3

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, hu vực Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

- Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 18-21 độ C, ở Nam Bộ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C, ở Nam Bộ 31-34 độ C.

- Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông (xác suất mưa 60-70%). Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

- TP Huế: Có lúc có mưa, mưa rào (xác suất mưa: 70-75%). Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

- TP Đà Nẵng: Có lúc có mưa, mưa rào (xác suất mưa: 60-65%). Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

- TP.HCM: Ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa 10-30%). Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Hơn 16.500 thí sinh bước vào kỳ thi HSA đầu tiên, cuộc "săn suất" đại học từ sớm

Theo VOV, kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức khởi động với đợt thi đầu tiên diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3. Đợt này có 16.551 thí sinh dự thi, mở đầu cho chuỗi 6 đợt thi từ ngày 7/3 đến 24/5 tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Với kỳ vọng mở rộng cơ hội xét tuyển đại học, nhiều sĩ tử lựa chọn tham gia kỳ thi này từ sớm như một cách 'săn suất' vào trường mong muốn.

Theo TS. Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi Đại học Quốc gia Hà Nội, đợt thi đầu tiên thường có số lượng thí sinh đăng ký thấp hơn các đợt sau.

Kỳ thi HSA hiện là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước.

"Thời điểm này còn khá sớm nên nhiều thí sinh vẫn cân nhắc mức độ chuẩn bị kiến thức trước khi đăng ký dự thi. Vì vậy, chúng tôi chủ động bố trí số lượng thí sinh ở đợt 1 thấp hơn các đợt khác", bà Thảo cho biết.

Tuy vậy, với quy mô dự kiến hơn 120.000 lượt thí sinh, tăng hơn 30.000 lượt so với năm ngoái, nhu cầu tham dự kỳ thi đánh giá năng lực vẫn rất lớn và hiện cơ bản đã đạt chỉ tiêu đăng ký.

Đại diện ban tổ chức khẳng định kỳ thi được tổ chức an toàn, chính xác, công bằng và minh bạch, đặc biệt chú trọng bảo mật đề thi và dữ liệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh.

Cấu trúc bài thi HSA được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cơ bản được giữ ổn định qua các năm. Quy trình xây dựng đề thi gồm nhiều bước như xây dựng câu hỏi thô, thử nghiệm, đánh giá và sàng lọc trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi.

Những năm gần đây, đề thi được tăng cường các câu hỏi mang tính ứng dụng, đánh giá năng lực tư duy, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần nhằm hạn chế tình trạng học tủ, học vẹt.

Bài thi HSA được thực hiện trên máy tính trong 195 phút, gồm ba phần: Toán học và xử lý số liệu (50 câu, 75 phút); Văn học – ngôn ngữ (50 câu, 60 phút); Phần tự chọn khoa học hoặc tiếng Anh (50 câu, 60 phút)

Theo quy định, thí sinh chỉ được đăng ký một ca thi trong các đợt. Hệ thống chỉ mở thêm lựa chọn ca thi thứ hai nếu còn chỉ tiêu, tuy nhiên năm ngoái hầu như không còn suất sau đợt đăng ký đầu tiên.

Kỳ thi HSA hiện là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước. Năm 2025, gần 90.000 thí sinh tham dự với điểm trung bình đạt 78,8/150.

