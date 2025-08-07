Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe

Thứ năm, 07:16 07/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận âm lịch, nên tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng. Người dân tham khảo bài viết sau để giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt đón tháng 7 âm.

Người có dấu hiệu âm thịnh - dương suy trước, trong và sau tháng 7 âm

Trong phong thủy chính phái, cơ thể con người là một tiểu vũ trụ luôn chịu tác động của trường khí bên ngoài. Khi bước vào giai đoạn chuyển tiết, đặc biệt là tháng 7 âm lịch - là thời điểm âm khí trong thiên địa tăng cao. Nếu dương khí không đủ mạnh để cân bằng, cơ thể con người rất dễ xuất hiện trạng thái "âm thịnh – dương suy".

Tháng 6 nhuận là thời gian được &quot;tặng thêm&quot;, tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng &quot;cô hồn&quot; được cát lànhTháng 6 nhuận là thời gian được 'tặng thêm', tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng 'cô hồn' được cát lành

GĐXH - Tháng 6 nhuận như một khoảng thời gian được "tặng thêm", nên tận dụng làm sạch mọi thứ trước khi bước vào tháng 7 âm lịch. Vì vậy, đừng để tháng nhuận trôi qua như một tháng dư. Hãy chủ động làm sạch từ không gian đến tâm trí.

Âm - dương là hai nguyên lý gốc của vạn vật. Theo đó:

- Âm đại diện cho tĩnh – lạnh – tối – mềm – sâu – trong – trầm lắng.

- Dương là động – nóng – sáng – cứng – cao – ngoài – sôi nổi.

Âm thịnh - dương suy là trạng thái mất cân bằng khi năng lượng âm quá lớn làm cho dương khí bị suy yếu.

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe- Ảnh 2.

Âm thịnh - dương suy là trạng thái mất cân bằng khi năng lượng âm khí quá lớn làm cho dương khí bị suy yếu. Ảnh internet

6 dấu hiệu hay gặp khi âm thịnh - dương suy

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, người âm thịnh - dương suy có các dấu hiệu thường gặp sau:

Về sức khỏe trong tháng 7 âm

1. Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức mà không rõ nguyên nhân. Khi dương khí suy yếu, cơ thể mất khả năng vận hành trơn tru. Ngủ đủ vẫn uể oải, sáng dậy thiếu sức sống, tinh thần trì trệ – đó là lời cảnh báo năng lượng dương trong người bạn đang giảm mạnh.

2. Cảm thấy uể oải, lạnh trong người, dễ mắc cảm mạo, rối loạn tiêu hóa.

3. Thường xuyên thấy lạnh, đặc biệt tứ chi lạnh, mạch yếu, sắc mặt nhợt nhạt... Dương khí là nguồn ấm bên trong cơ thể. Nếu bạn hay thấy lạnh dù thời tiết bình thường, đặc biệt ở các đầu chi, đó là biểu hiện tà khí bắt đầu lấn át, năng lượng dương không còn bảo vệ được hệ thống kinh mạch.

4. Khó tập trung, trí nhớ giảm sút/ Âm thịnh làm dòng khí trong não bộ chậm lại, khả năng tư duy, ghi nhớ bị suy giảm. Đây là lý do nhiều người cảm thấy đãng trí, xử lý công việc thiếu mạch lạc khi năng lượng mất cân bằng.

5. Tinh thần nguội lạnh, cảm xúc nặng nề. Dương khí yếu thì tâm không sáng. Bạn dễ mất động lực, khó cảm nhận niềm vui và trở nên xa cách với mọi thứ xung quanh. Đó là hệ quả của việc tà khí chặn đứng dòng sinh khí nuôi dưỡng tinh thần.

6. Giấc ngủ chập chờn, hay tỉnh giấc giữa đêm. Ngủ không sâu, hay gặp ác mộng. Ngủ là lúc cơ thể hấp thu "tinh khí". Nếu bạn thường tỉnh giấc giữa đêm, ngủ dậy thấy nặng nề, đó là dấu hiệu năng lượng âm đang chi phối, cản trở quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Về tâm trạng

Ngoài ra, trạng thái âm thịnh - dương suy trong tháng 7 âm theo dân gian còn ảnh hưởng tới cả tâm trạng – nội tâm, gây nên:

- Tâm trạng bất ổn, dễ căng thẳng hoặc rơi vào trạng thái trầm uất.

- Dễ buồn vu vơ, hoài niệm, thậm chí trầm uất.

- Hay nghĩ về chuyện cũ, mất động lực sống...

Về không gian sống

- Nhà ẩm thấp, thiếu ánh sáng, không khí không lưu thông.

- Cây cối trong nhà dễ úa vàng, vật nuôi chậm chạp.

Như vậy, âm thịnh – dương suy tác động thể chất, còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí khiến con người có cảm giác lo âu vô cớ, cáu giận thất thường, hoặc chìm vào cảm xúc tiêu cực... khi trường khí cơ thể bị nghịch đảo.

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe- Ảnh 6.

Tháng 7 âm lịch vượng âm, cần cân bằng âm dương bằng cách tăng cường sức khỏe, tinh thần tốt hơn. Ảnh internet

Lời khuyên cho tháng 7 âm 2025

Do năm nay tháng 7 âm lịch vượng âm hơn các năm, nên ngay từ bây giờ cần cân bằng âm dương để tăng cường sức khỏe, bằng cách:

- Ngủ sớm, dậy sớm – tránh thức khuya sau 23h bởi âm khí mạnh về đêm, nếu thức khuya dễ nhiễm âm, rối loạn giấc ngủ.

- Tăng cường thời gian tiếp xúc ánh sáng ban ngày, vận động nhẹ ngoài trời, kích thích tuyến tùng – giữ tinh thần sáng – nâng dương khí tự nhiên.

- Không để nhà quá tối, ẩm thấp – nên mở cửa – thắp sáng – đốt trầm (vì không gian âm sẽ ảnh hưởng tới tâm và vận khí cả nhà).

- Tránh tụ tập than vãn, kể khổ... bởi cảm xúc tiêu cực rất dễ lan truyền vào mùa âm thịnh.

* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

Mùi hương riêng hợp với tháng 6 nhuận năm 2025Mùi hương riêng hợp với tháng 6 nhuận năm 2025

GĐXH - Tháng 6 nhuận năm 2025 hãy kết nối với chính mình bằng cách nhẹ nhàng nhất là chọn mùi hương nước hoa riêng, thơm sâu và lắng.

&quot;Sau khi khấn ông bà phù hộ cho con cháu biết thương nhau, mọi việc tốt lên&quot; - câu chuyện khắc phục một lỗi trên bàn thờ là phúc khí ngập tràn'Sau khi khấn ông bà phù hộ cho con cháu biết thương nhau, mọi việc tốt lên' - câu chuyện khắc phục một lỗi trên bàn thờ là phúc khí ngập tràn

GĐXH - Ban thờ tổ tiên là không gian linh thiêng với các gia đình Việt. Một ban thờ sạch, bố trí đúng cách ngoài thể hiện lòng hiếu kính, còn giúp con cháu lòng nhẹ – nhà an, giữ gìn phúc khí.


Ngọc Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách tận dụng nguồn năng lượng đặc biệt của tháng 6 nhuận để kích hoạt may mắn, thịnh vượng

Cách tận dụng nguồn năng lượng đặc biệt của tháng 6 nhuận để kích hoạt may mắn, thịnh vượng

Ban thờ không mang lại phép màu, nhưng là gốc rễ của mọi vận may trong nhà

Ban thờ không mang lại phép màu, nhưng là gốc rễ của mọi vận may trong nhà

Có một nơi đặt giường ngủ tuy không phạm, nhưng hạn chế dùng sẽ tốt hơn

Có một nơi đặt giường ngủ tuy không phạm, nhưng hạn chế dùng sẽ tốt hơn

Phòng ngủ cạnh phòng thờ có phạm gì không dưới góc nhìn phong thủy và khoa học

Phòng ngủ cạnh phòng thờ có phạm gì không dưới góc nhìn phong thủy và khoa học

Cùng chuyên mục

Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng

Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng

- 2 giờ trước

GĐXH - Việc bày trí cây xanh văn phòng là một cách cực kỳ hiệu quả để giúp các nhân viên công sở nâng cao tinh thần và cải thiện năng suất làm việc rất đáng kể. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây xanh trong văn phòng.

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

- 2 giờ trước

GĐXH – Lập Thu là một trong 24 tiết khí trong năm. Theo chuyên gia, trong ngày Lập Thu, mọi người hãy tranh thủ làm những điều này để đón vận may cho 6 tháng cuối năm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

- 22 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng clip tự tay cắm hoa tại nhà và viết: “Tự thưởng một điều mà bản thân yêu thích là cách chữa lành nhẹ nhàng nhất”.

Cách ngừa và khắc phục chuột gặm đứt dây điện cửa tự động

Cách ngừa và khắc phục chuột gặm đứt dây điện cửa tự động

- 22 giờ trước

GĐXH - Chuột gặm đứt dây điện cửa tự động sẽ làm cửa ngừng hoạt động, hư hỏng hệ thống điện và thậm chí dẫn đến chập cháy. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các cách hiệu quả để khắc phục tình trạng này.

Hãy từ bỏ thói quen xấu này nếu không tiền tài, sự nghiệp không có cơ hội phất lên được

Hãy từ bỏ thói quen xấu này nếu không tiền tài, sự nghiệp không có cơ hội phất lên được

- 1 ngày trước

GĐXH - Người có thói quen nhăn mặt, trợn mắt thường làm việc dễ cực đoan, suy nghĩ không thông suốt. Nếu không nhanh chóng từ bỏ thói quen xấu này, e rằng tiền tài, sự nghiệp hay tình yêu của bạn sẽ không có cơ hội phất lên được.

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày 8/8 tới là Rằm tháng 6 nhuận 2025 - ngày Rằm đặc biệt với chu kỳ 11 năm mới xuất hiện một lần. Đúng ngày Rằm, nếu gia chủ thành tâm đặt những vật phẩm cát lành này lên bàn thờ sẽ giúp rước tài lộc, gia đạo an yên.

Tác dụng của cây bồ quân trong cuộc sống nhất định bạn phải biết

Tác dụng của cây bồ quân trong cuộc sống nhất định bạn phải biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, cây bồ quân không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần điều hòa năng lượng tích cực trong ngôi nhà, giúp gia chủ đạt được sự thịnh vượng, bình an và hạnh phúc.

Kiểu nhà vượng dương khí mang lại sự thịnh vượng, càng ở càng giàu có

Kiểu nhà vượng dương khí mang lại sự thịnh vượng, càng ở càng giàu có

- 1 ngày trước

GĐXH - Ngôi nhà có dương khí dồi dào sẽ "nuôi dưỡng" mọi thành viên, giúp họ phát triển mạnh mẽ và gặt hái thành công. Ngược lại, những ngôi nhà thiếu dương khí, âm khí nặng nề thường kéo theo bệnh tật, bất hòa và hao tổn tài lộc.

Trồng cây to trước nhà lo ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy, đừng lo, hãy đọc cách hóa giải sau

Trồng cây to trước nhà lo ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy, đừng lo, hãy đọc cách hóa giải sau

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, cây cối có vai trò quan trọng giúp cân bằng năng lượng cho ngôi nhà nhưng không phải có cây to trước cửa nhà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy. Hãy đọc bài viết dưới đây về cách hóa giải đơn giản mà hiệu quả.

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.

Xem nhiều

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.

Bí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến

Bí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

Không phải đệm ngủ 213 triệu hay bộ rèm thông tầng siêu đẹp, góc nhỏ này trong nhà MC Ngô Mai Phương mới khiến 'dân tình' tranh cãi

Không phải đệm ngủ 213 triệu hay bộ rèm thông tầng siêu đẹp, góc nhỏ này trong nhà MC Ngô Mai Phương mới khiến 'dân tình' tranh cãi

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top