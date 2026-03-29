Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tiền điện trong Giờ Trái đất 2026

Theo số liệu từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), tối 28/3, chỉ sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2026), cả nước đã tiết kiệm được khoảng 463.000kWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Giờ Trái đất là sự kiện môi trường thường niên có quy mô toàn cầu, được khởi xướng từ năm 2007, đến nay thu hút gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Tại Việt Nam, chương trình do Bộ Công thương phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức, nhận được sự hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân và doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, EVN luôn là một trong những đơn vị tích cực phối hợp triển khai, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng trong Giờ Trái đất 2026.

Hưởng ứng chiến dịch, Bộ Công Thương kêu gọi các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất sản xuất và coi quản trị năng lượng là yếu tố quan trọng để tăng năng lực cạnh tranh. Đồng thời, mỗi cá nhân có thể góp phần thông qua những hành động thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh bền vững.

Theo ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, việc bảo đảm an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết. Định hướng này đã được xác định rõ trong Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời được cụ thể hóa tại Chỉ thị số 09/CT-TTg năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể.

"Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm mức tiêu thụ, mà quan trọng hơn là sử dụng năng lượng một cách thông minh, hiệu quả và bền vững hơn thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và sử dụng thiết bị hiệu suất cao", ông Đặng Hải Dũng nhấn mạnh.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 18 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang trải qua nhiều biến động phức tạp. Xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực, đặc biệt tại các trung tâm sản xuất và trung chuyển năng lượng lớn, đã tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và than trên thị trường quốc tế.

Những yếu tố này không chỉ làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung mà còn đẩy giá năng lượng biến động mạnh, tạo áp lực lớn đối với các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam.