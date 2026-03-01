Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đục

Chủ nhật, 06:42 01/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời dặn ấy lại là một triết lý sống thú vị.

Tháng Giêng – tháng mở đầu cho cả năm luôn được người Việt coi trọng trong từng nếp ăn, thói quen sinh hoạt. Không chỉ chuyện xuất hành, khai bút hay mở hàng, mà ngay cả mâm cơm gia đình cũng được các cụ dặn dò kỹ lưỡng. Trong đó có một điều ít người trẻ để ý: tháng Giêng không nên nấu canh khổ qua quá thường xuyên, bởi dân gian từng quan niệm món này dễ mang ý nghĩa "khổ" kéo dài, ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà.

Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời dặn ấy lại là một triết lý sống thú vị.

"Khổ qua" – cái tên đã mang thông điệp

Khổ qua (mướp đắng) vốn là món ăn thanh mát, giải nhiệt, tốt cho sức khỏe. Ở miền Nam, canh khổ qua nhồi thịt còn xuất hiện trong mâm cỗ Tết với ý nghĩa "khổ qua" mong điều khó khăn cũ trôi qua, bước sang năm mới nhẹ nhàng hơn.

Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đục - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nhiều gia đình miền Bắc lại có quan niệm khác. Các cụ cho rằng trong tháng Giêng – thời điểm khởi đầunên hạn chế nấu món mang chữ "khổ" quá nhiều. Bởi lời ăn tiếng nói đầu năm rất được coi trọng và tên món ăn cũng được xem là một phần của "khẩu khí".

Dù chỉ là quan niệm dân gian, nhưng nó phản ánh mong muốn chung: đầu năm nên nhắc nhiều đến điều vui, điều may thay vì nhấn mạnh vào chữ "khổ".

Ăn uống đầu năm và tâm lý gia đình

Thực tế, món ăn không tự tạo ra xung đột. Nhưng tâm lý con người trong tháng Giêng thường nhạy cảm hơn. Ai cũng mong một khởi đầu suôn sẻ, thuận hòa. Khi trong nhà thường xuyên nhắc đến "khổ", dù vô thức, điều đó có thể tạo cảm giác nặng nề.

Người xưa vì vậy thường khuyên: tháng Giêng ưu tiên những món mang ý nghĩa tròn đầy, ấm áp như canh bí đỏ, canh rau xanh, thịt kho, cá kho… Những món có tên gọi gợi cảm giác đủ đầy, sum vầy.

Khổ qua không phải món xấu, nhưng nên xuất hiện ở mức độ vừa phải thay vì lặp lại quá nhiều trong những ngày đầu năm.

Cách hiểu linh hoạt trong đời sống hiện đại

Ở góc nhìn ngày nay, khổ qua là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp thanh lọc cơ thể sau Tết, điều rất cần thiết sau chuỗi ngày ăn nhiều đạm và dầu mỡ. Vì vậy, không có lý do gì để kiêng hoàn toàn.

Điều các cụ nhấn mạnh thực ra không phải là loại bỏ món ăn, mà là giữ sự cân bằng trong tháng đầu năm. Thay vì nấu liên tục một món, hãy đa dạng bữa cơm, thay đổi thực đơn để tạo cảm giác mới mẻ, nhẹ nhàng.

Một căn bếp có nhiều màu sắc, nhiều hương vị khác nhau sẽ giúp không khí gia đình sinh động hơn điều này mới thật sự ảnh hưởng đến hòa khí.

Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đục - Ảnh 2.

Gia đạo thuận hòa bắt đầu từ điều nhỏ

"Gia đạo lục đục" không đến từ một nồi canh, mà đến từ tâm trạng và cách cư xử giữa các thành viên. Tuy vậy, phong tục ẩm thực đầu năm chính là cách người xưa gửi gắm mong muốn về sự êm ấm.

Tháng Giêng, thay vì tranh luận đúng – sai chuyện kiêng kỵ, có lẽ điều quan trọng hơn là cùng nhau nấu một bữa cơm vui vẻ, nói với nhau những lời dễ nghe, tạo không khí nhẹ nhàng trong nhà.

Nếu thích canh khổ qua, bạn vẫn có thể nấu. Nhưng hãy để nó là món cân bằng, không phải món lặp lại mỗi ngày. Bởi suy cho cùng, khởi đầu năm mới không nằm ở việc kiêng tuyệt đối một món ăn, mà nằm ở sự chủ động giữ cho căn bếp và cả gia đình luôn ấm áp, hài hòa.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới

Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới

Ăn - 16 giờ trước

Món ăn với những nguyên liệu quen thuộc trong những ngày Tết này được hầm cho đến khi thịt mềm tan, mang theo những lời chúc năm mới tốt lành, thịnh vượng.

Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lễ lên tổ tiên.

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Khám phá ngay các món ăn vặt hot nhất hiện nay đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn ẩm thực. Từ những món quen thuộc đến các xu hướng mới, bài viết này sẽ là mẹo vào bếp tuyệt vời để bạn tự tay làm những món ăn vặt ngon lành.

Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

Ăn - 1 ngày trước

Sau 4 ngày ăn cỗ Tết Việt, anh chàng khách Tây bất ngờ quay lại với món khoái khẩu giản dị và không ngần ngại cho điểm tuyệt đối.

Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” – câu nói quen thuộc của người xưa cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngày 15 tháng 1 âm lịch. Năm 2026, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) tiếp tục là dịp nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng tươm tất để cầu an, cầu tài và mong một năm hanh thông.

Vì sao người Nhật ăn cá sống mà không sợ nhiễm khuẩn?

Vì sao người Nhật ăn cá sống mà không sợ nhiễm khuẩn?

Ăn - 1 ngày trước

Nhiều người sợ hãi khi lần đầu thưởng thức sashimi; tự hỏi tại sao người Nhật kỹ tính và thận trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng lại thường xuyên ăn cá sống.

Ăn chay đầu năm và món chay may mắn trong văn hóa Việt

Ăn chay đầu năm và món chay may mắn trong văn hóa Việt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Vào những ngày đầu năm, việc lựa chọn món chay may mắn được xem như cách gửi gắm mong cầu về sự thuận lợi, an yên và hanh thông cho cả năm phía trước.

Hai lần vào bếp của Huỳnh Thanh Tuyền gây chú ý

Hai lần vào bếp của Huỳnh Thanh Tuyền gây chú ý

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần 20 năm rời showbiz chăm lo cho tổ ấm nhỏ, thi thoảng Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ những kinh nghiệm nấu nướng trên trang cá nhân.

10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn

10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn

Ăn - 2 ngày trước

Gà luộc là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, sau những ngày sum họp, không ít nhà rơi vào tình trạng “dư gà”. Thay vì hâm đi hâm lại gây ngán, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, vừa tiết kiệm vừa đổi vị cho cả gia đình.

Cách làm gỏi gà xé phay giải cứu gà sau Tết

Cách làm gỏi gà xé phay giải cứu gà sau Tết

Ăn - 2 ngày trước

Tận dụng gà cúng còn dư sau Tết, món gỏi gà xé phay chua ngọt, giòn thơm sẽ giúp chống ngán hiệu quả và làm mới mâm cơm gia đình ngày đầu năm

Xem nhiều

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Ẩm thực 360

GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Ẩm thực 360
Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Ăn
Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn
Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top