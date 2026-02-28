Mới nhất
Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới

Thứ bảy, 14:53 28/02/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Món ăn với những nguyên liệu quen thuộc trong những ngày Tết này được hầm cho đến khi thịt mềm tan, mang theo những lời chúc năm mới tốt lành, thịnh vượng.

Thịt ba chỉ kho là món ăn quen thuộc của mọi gia đình. Vào những ngày Tết, món ăn này còn tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn nhờ cấu trúc các lớp thịt mỡ xen kẽ, tượng trưng cho sự đầy đặn. Chúng ta đã khá quen thuộc với các món ăn từ thịt ba chỉ như: Thịt ba chỉ kho tàu, thịt ba chỉ nướng... Món thịt ba chỉ mà chúng tôi giới thiệu hôm nay tận dụng những nguyên liệu có nhiều vào ngày Tết làm nên món ăn quen mà lạ. Với việc dùng coca thay vì đường phèn truyền thống, kết hợp với vị tươi mát của măng, làm cho món thịt ba chỉ kho thêm đậm đà hương vị và mang đến một chút ngọt ngào cho bàn ăn những ngày đầu năm.

Thịt ba chỉ là linh hồn của món thịt kho. Sự cân bằng hoàn hảo giữa mỡ và thịt nạc, cùng với kết cấu mềm và mọng nước, khiến nó trở thành biểu tượng của sự sung túc, giàu có và sức khỏe tốt. Ngâm thịt ba chỉ trong nước để loại bỏ tạp chất và huyết thừa, sau đó xào cho đến khi mỡ tan chảy và thịt săn chắc, cuối cùng được tạo màu bằng nước tương và nước tương đen, tạo nên màu đỏ bóng bẩy, hấp dẫn, giống như những dải ruy băng đỏ rực rỡ của năm mới, mang lại niềm vui ngay lập tức. Thêm cola là điểm nhấn cuối cùng; hương thơm ngọt ngào của mạch nha thấm vào thịt, cân bằng độ béo ngậy và làm cho thịt càng mềm và mọng nước hơn. Hương vị ngọt và mặn cũng tượng trưng cho một năm mới ngọt ngào và thịnh vượng.

Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới - Ảnh 1.

Măng khô là một trong những nguyên liệu đặc sản của mùa Tết. Sau khi được phơi khô, chúng giữ được hương vị tươi ngon và giòn tan. Khi hầm cùng thịt ba chỉ, măng khô hấp thụ hương thơm của thịt và vị ngọt của coca, tạo nên món ăn vừa tươi mát vừa ngon miệng. Măng có độ giòn và mềm, với hương vị phong phú. 

Hương thơm của hoa hồi, quế và lá nguyệt quế giúp món ăn có thêm nhiều tầng hương vị. Món ăn được hầm chậm nên thịt mềm và mọng nước, dễ dàng tách khỏi nhau với một cái chạm nhẹ. Nước dùng sánh đặc bao phủ từng miếng thịt và măng khô, màu đỏ tươi và hương thơm đậm đà từ từ lan tỏa khắp nhà - đây chính là hương vị sống động nhất của năm mới. Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, rồi chan lên cơm để có hương vị ngon miệng nhất, kích thích vị giác.

Giờ thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào nấu món thịt ba chỉ kho coca và măng khô nhé!

Nguyên liệu làm món thịt ba chỉ kho coca và măng khô

Nguyên liệu chính: 500g thịt ba chỉ, lượng măng khô vừa đủ, 1 nhánh gừng, 1 cây hành lá thái nhỏ, 1 gốc hành baro thái lát, 6 tép tỏi, 2 cái hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, 1 lon coca-cola, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng canh nước tương đen.

Cách làm món thịt ba chỉ kho coca và măng khô

Bước 1: Rửa sạch hành lá và thái nhỏ. Rửa sạch và gọt vỏ gừng cùng tỏi và thái nhỏ. Cho hoa hồi, lá nguyệt quế vào túi lọc gia vị inox. Rửa sạch thịt ba chỉ sau đó cắt thành từng miếng vuông vừa phải. Ngâm thịt ba chỉ trong nước sạch khoảng nửa tiếng, sau đó rửa sạch lại, để ráo.

Bước 2: Cho một ít dầu vào nồi, đun nóng rồi thêm gừng và tỏi thái lát vào xào thơm. Thêm thịt ba chỉ đã sơ chế vào rồi xào nhanh cho đến khi đổi màu. Đổ rượu nấu ăn vào và tiếp tục xào nhanh tay. Cho thêm một lượng nước tương, nước tương đen vừa đủ và xào cho đến khi thịt ba chỉ thấm đều gia vị. 

Bước 3: Thêm gia vị và hành baro thái lát nhỏ. Thêm măng khô rồi đổ một lon coca vào. Tiếp đó bạn thêm lượng nước ngập thịt, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 45-60 phút. Sau đó tăng nhiệt độ và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt hơi sánh lại thì tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa. Cuối cùng rắc một chút hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt ba chỉ kho coca và măng khô

Món thịt ba chỉ kho coca và măng khô này được hầm cho đến khi thịt mềm tan, mang theo những lời chúc năm mới tốt lành. Màu đỏ bóng của thịt ba chỉ tượng trưng cho sự thịnh vượng; hương thơm ngọt ngào của cola tượng trưng cho vị ngọt; và độ tươi mát của măng khô đại diện cho hy vọng về vận may. Trong những ngày đầu năm mới, hãy nấu và thưởng thức món ăn này, hương vị ngọt ngào và đậm đà sẽ lan tỏa trên đầu lưỡi bạn. Những lời chúc về tài lộc và sức khỏe cũng sẽ được hòa quyện vào hương vị này, giúp sưởi ấm cả năm mới.

Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới - Ảnh 5.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt ba chỉ kho coca và măng khô!

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Ẩm thực 360

GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Ẩm thực 360
Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Ăn
Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn
10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn

10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn

Ăn

