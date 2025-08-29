Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời
GĐXH - Có những tháng được coi là "thời điểm vàng" để sinh ra, bởi những người sinh vào các tháng này thường khôn ngoan, thức thời, biết nắm bắt cơ hội để nhân sinh viên mãn, tài lộc đủ đầy.
Trong tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc quan trọng khi một con người cất tiếng khóc chào đời, mà còn gắn liền với vận mệnh, tính cách và con đường tương lai.
Dưới đây là 4 tháng sinh Âm lịch được xem là may mắn, mang đến trí tuệ, bản lĩnh và sự thịnh vượng cho những ai có duyên sinh vào.
Người sinh tháng 1 Âm lịch: Trí tuệ vượt trội
Tháng Giêng là thời điểm khởi đầu một năm mới, vạn vật hồi sinh, tràn đầy sức sống. Những người sinh vào tháng 1 Âm lịch thường được ban tặng sự khôn ngoan và trí tuệ hơn người.
Họ độc lập, mạnh mẽ, quyết đoán và có tầm nhìn xa trông rộng. Trong công việc, đây là những người tiên phong, thích thử thách và không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo.
Người sinh tháng này còn có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, biết dẫn dắt tập thể đi tới thành công.
Trước tuổi 40, đa phần họ đã có danh tiếng, sự nghiệp ổn định và một nền tảng tài chính vững vàng, trở thành điểm tựa đáng ngưỡng mộ cho gia đình.
Người sinh tháng 4 Âm lịch: Nhiệt huyết, giàu năng khiếu nghệ thuật
Theo tử vi, những ai sinh vào tháng 4 Âm lịch thường mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và sự đam mê.
Họ yêu thích trải nghiệm, luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi, không ngại thử thách. Với sự nhanh nhẹn và hoạt bát, họ dễ dàng thích nghi trong mọi hoàn cảnh và nhanh chóng nổi bật giữa đám đông.
Đặc biệt, người sinh tháng 4 Âm lịch còn có năng khiếu nghệ thuật thiên phú.
Họ biết cách bộc lộ cảm xúc qua âm nhạc, hội họa, văn chương và thường tạo ra những tác phẩm chạm đến trái tim người khác.
Trước tuổi trung niên, nhiều người sinh tháng này đã khẳng định được tên tuổi, vừa có danh tiếng vừa gặt hái được thành công về kinh tế.
Người sinh tháng 6 Âm lịch: Tự do, sáng tạo
Tháng 6 Âm lịch là mùa sen nở, tượng trưng cho sự thanh tao và mạnh mẽ vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
Người sinh vào tháng này cũng mang tính cách phóng khoáng, yêu thích tự do và không bao giờ chịu gò bó.
Họ có tinh thần tiên phong, sáng tạo không ngừng và dám nghĩ dám làm. Chính sự táo bạo này giúp họ ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật đến kinh doanh.
Trong hành trình theo đuổi giá trị bản thân, họ tích lũy không chỉ của cải vật chất mà còn những trải nghiệm sống vô cùng đáng giá.
Càng trưởng thành, họ càng trở nên giàu có, tự tại và được nhiều người ngưỡng mộ.
Người sinh tháng 7 Âm lịch: Bản lĩnh, logic
Những ai cất tiếng khóc chào đời vào tháng 7 Âm lịch thường có trí tuệ sắc bén và tư duy logic hơn người.
Họ thích phân tích vấn đề đa chiều, quan sát tinh tế trước khi đưa ra quyết định.
Chính sự cẩn trọng và thấu đáo này giúp họ thành công ở những công việc đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao. Họ cũng sở hữu khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy, khiến người khác phải nể phục.
Thêm vào đó, người sinh tháng 7 có tinh thần phiêu lưu, không ngại thử thách và luôn dũng cảm tiến lên phía trước.
Nhờ quyết tâm bền bỉ, họ dễ dàng đạt đến danh vọng, tiền bạc và khẳng định được vị thế trong xã hội.
4 tháng sinh Âm lịch mang lại sự thịnh vượng
Mỗi người sinh ra đều mang một vận mệnh riêng, nhưng theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của trí tuệ và sự thịnh vượng.
Dù là tháng 1, tháng 4, tháng 6 hay tháng 7 Âm lịch, những người sinh vào thời điểm này đều sở hữu bản lĩnh, sự khôn ngoan và thức thời để biến cuộc sống trở nên đủ đầy, viên mãn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối nay, từ Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.
Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, nhiều đối tượng sẽ không được hưởng lương hưu trong tháng 9. Đó là những đối tượng nào?
Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhấtĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.
Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh LiệtĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 28/8, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một kiot trên đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.
Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9.
Tháng sinh Âm lịch của người khó khăn mấy cũng vượt qua: Hậu vận nở hoa, an yên viên mãnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là 3 tháng sinh Âm lịch đặc biệt, càng trải qua gian khó càng tỏa sáng, càng về sau càng giàu có, hạnh phúc.
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ có sự thay đổi.
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80Đời sống - 1 ngày trước
Nhận tin cha qua đời, Binh nhất Phan Gia Huy quyết định nén nỗi đau riêng để tiếp tục ở lại, cùng đồng đội luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không ưa bon chen, chẳng thích tranh đấu thiệt hơn.
Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản nàyĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?
Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản nàyĐời sống
GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?