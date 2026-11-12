Chạy quá tốc độ 12km/h, lái xe 35 tuổi ở Bắc Ninh lộ thêm vi phạm bị phạt tới 34 triệu đồng

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GĐXH - Từ hành vi vượt quá tốc độ, CSGT TP Bắc Ninh phát hiện phương tiện do lái xe N điều khiển đã hết hạn kiểm định nhiều tháng. Tổng mức tiền phạt dự kiến lái xe N có thể phải nộp lên tới 34 triệu đồng.

Theo Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, lực lượng CSGT thành phố vừa phát hiện lái xe N (SN 1991, trú tại phường Cảnh Thụy, TP Bắc Ninh) điều khiển xe chạy quá tốc độ. Đáng chú ý qua kiểm tra, CSGT phát hiện phương tiện đã hết hạn kiểm định nhiều tháng.

Tổng mức tiền phạt dự kiến có thể lên tới 34 triệu đồng, tùy thuộc kết quả xác minh và xác định đầy đủ các hành vi vi phạm.

Chạy quá tốc độ 12km/h, lái xe 35 tuổi ở Bắc Ninh lộ thêm vi phạm bị phạt tới 34 triệu đồng - Ảnh 1.

Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát hiện xe ô tô do tài xế N điều khiển chạy vượt quá tốc độ 12 km/h. Ảnh: Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh

Trước đó, hồi 15 giờ 15 phút ngày 11/11/2026, tại Km15+100 Quốc lộ 1 (thuộc phường Lục Nam, TP Bắc Ninh, Tổ CSGT Lục Nam), Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát hiện xe ô tô do tài xế N điều khiển chạy với tốc độ 62km/h tại khu vực đông dân cư có tốc độ tối đa cho phép 50 km/h (vượt quá tốc độ 12 km/h).

Chạy quá tốc độ 12km/h, lái xe 35 tuổi ở Bắc Ninh lộ thêm vi phạm bị phạt tới 34 triệu đồng - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT phát hiện tem kiểm định của phương tiện đã hết hạn 4 tháng. Ảnh: Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tem kiểm định của phương tiện đã hết hạn 4 tháng. Khi được yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, anh N không xuất trình được và trình bày giấy phép đã hết hạn khoảng 5–6 tháng, hiện không tìm thấy.

Nội dung này đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định. Tổng mức tiền phạt dự kiến có thể lên tới 34 triệu đồng, tùy thuộc kết quả xác minh và xác định đầy đủ các hành vi vi phạm.

Chạy quá tốc độ 12km/h, lái xe 35 tuổi ở Bắc Ninh lộ thêm vi phạm bị phạt tới 34 triệu đồng - Ảnh 3.Đắk Nông: Đi xe phân khối lớn vượt quá tốc độ nhiều phương tiện bị ‘tuýt còi’

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