Thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì sai lầm nhiều người Việt mắc phải trong ngày nắng nóng

Suy thận cấp sau một ngày làm việc ngoài trời nắng

Mới đây, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nam bệnh nhân H.T. (25 tuổi, công nhân tại Hà Nội) trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay.

Theo người bệnh, trước đó một ngày anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần như quên uống nước vì quá tập trung vào công việc.

Là người trẻ, khỏe mạnh và không có bệnh nền, anh cho rằng bản thân “chịu nhiệt tốt”, nên không nghĩ cơ thể có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm chỉ sau một ngày mất nước.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - thước đo chức năng lọc của thận - tăng lên tới 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần bình thường. Đây là dấu hiệu của suy thận cấp, có nguy cơ phải lọc máu nếu diễn tiến nặng hơn.

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền - Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Nếu đến muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể đã phải chỉ định lọc máu cấp cứu.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, các triệu chứng co rút cơ và khó thở cũng biến mất.

Vì sao nắng nóng có thể gây suy thận cấp?

Theo các bác sĩ, mỗi mùa nắng nóng, số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất nước lại gia tăng, trong đó không ít trường hợp là người trẻ tuổi, khỏe mạnh.

Khi lao động hoặc vận động nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể phải tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước đầy đủ, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng, khiến lượng máu nuôi thận suy giảm, từ đó làm tổn thương chức năng thận.

Ngoài ra, vận động quá sức trong điều kiện thời tiết nóng bức còn có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất độc từ cơ giải phóng vào máu sẽ gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn đến suy thận cấp.

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền cảnh báo: “Cơ thể con người luôn có giới hạn chịu đựng. Nếu chủ quan, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của suy thận cấp trong mùa nắng nóng”.

4 dấu hiệu cảnh báo suy thận cấp cần đi viện ngay

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu bất thường sau khi làm việc hoặc đi ngoài trời nắng nóng:

- Lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc nhiều giờ không đi tiểu;

- Nước tiểu sẫm màu, vàng đậm hoặc đỏ như nước trà đặc;

- Đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút chân tay liên tục;

- Mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo.

Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang mất nước nặng hoặc chức năng thận bị suy giảm nghiêm trọng.

3 nguyên tắc bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận trong mùa nắng nóng

Để phòng ngừa nguy cơ suy thận cấp trong thời tiết cực đoan, các chuyên gia Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân cần thực hiện các nguyên tắc sau:

- Uống nước chủ động, không đợi khát mới uống. Người làm việc ngoài trời nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối khoáng mất qua mồ hôi;

- Hạn chế làm việc, vận động hoặc tập thể dục ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h;

- Khi cảm thấy quá nóng hoặc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ngay tại nơi thoáng mát, hạ nhiệt cơ thể và bù nước kịp thời.

- Các bác sĩ nhấn mạnh, chức năng thận có thể bị tổn thương rất nhanh chỉ sau một ngày mất nước nghiêm trọng. Khi xuất hiện tình trạng kiệt sức, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi đi nắng, người dân không nên tự theo dõi tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.