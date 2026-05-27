Trend 'thịt một nắng' gây sốt MXH, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm
GĐXH - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều cư dân mạng hào hứng tham gia trend “thịt một nắng”. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo cách làm này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.
Trend “thịt một nắng” lan truyền trên mạng xã hội
Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, cư dân mạng lại biến cái nóng thành một “trend” trên mạng xã hội: "thịt một nắng"
Trong các hình ảnh được chia sẻ, nhiều miếng thịt được treo trên móc phơi đồ hoặc đặt trực tiếp ngoài trời giữa cái nắng oi bức.
Thực tế, ý tưởng làm “thịt một nắng” không phải điều mới lạ. Đây vốn là phương pháp chế biến quen thuộc trong nhiều món ăn như bò một nắng, cá một nắng hay các loại thịt sấy truyền thống. Tuy nhiên, lần này nhiều người thực hiện chủ yếu theo hướng vui vẻ, bắt trend hơn là chế biến thực phẩm đúng quy trình.
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn từ "thịt một nắng"
Đánh giá trào lưu trên trên VnExpress, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) khẳng định đây là cách chế biến hoàn toàn sai lầm. Mức nhiệt 40 độ C không đủ sức diệt khuẩn hay làm chín thực phẩm. Ánh nắng gắt chỉ làm se lớp vỏ ngoài, trong khi phần lõi bên trong vẫn giữ nguyên trạng thái sống lạnh. Môi trường "ngoài nóng, trong lạnh" tạo điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật sinh sôi, làm hỏng nguyên liệu ngay trước khi người dân kịp thu hoạch.
Phân tích sâu hơn cơ chế gây bệnh, bác sĩ Lê Văn Thiệu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết nền nhiệt 35-40 độ C cộng hưởng cùng độ ẩm không khí cao kích thích các mầm bệnh như Salmonella, E.coli, Campylobacter và tụ cầu vàng phát triển bùng nổ. Người tiêu thụ sản phẩm chứa vi khuẩn đối mặt rủi ro ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao. Nhóm người già, trẻ em và bệnh nhân nền dễ rơi vào tình trạng mất nước trầm trọng, tiến triển nhanh thành nhiễm trùng máu.
Nhiều người cho rằng chỉ cần nấu chín lại sau khi phơi là có thể loại bỏ nguy cơ. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết việc vi khuẩn sinh sôi trong quá trình phơi kéo dài vẫn có thể khiến thực phẩm biến chất, làm tăng nguy cơ ngộ độc nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách.
Thịt một nắng: Không nên nhầm lẫn với phương pháp bảo quản truyền thống
Trao đổi với Báo điện tử VTC News, Tiến sỹ Vũ Thị Tần, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, nhiều người hiện nay đang nhầm lẫn giữa việc làm “thịt một nắng” tự phát với các phương pháp bảo quản thực phẩm truyền thống vốn có quy trình nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
“Cá một nắng thường được xẻ mỏng, sống trong môi trường mặn và được ướp lượng muối khá lớn để hạn chế vi khuẩn. Trong khi đó, nhiều người hiện nay chỉ treo nguyên miếng thịt dày ra ngoài nắng mà gần như không ướp đủ muối hay gia vị bảo quản”, bà cho biết.
Chuyên gia cũng nhấn mạnh, ngay cả các loại thực phẩm phơi khô bán trên thị trường cũng phải trải qua quy trình chế biến, bảo quản kỹ lưỡng, có biện pháp chống côn trùng và kiểm soát vi sinh.
Ngoài ra, những phương pháp bảo quản thực phẩm của người xưa như rán thịt rồi ngâm mỡ hay làm thịt gác bếp đều có cơ chế riêng để hạn chế vi khuẩn phát triển. Đây là các kỹ thuật hoàn toàn khác với việc chỉ mang thịt ra phơi vài tiếng giữa trời nóng.
Làm “thịt một nắng” thế nào để an toàn hơn?
Để chế biến thực phẩm dạng “một nắng” an toàn hơn, chuyên gia khuyến cáo nên thái thịt mỏng, tẩm ướp kỹ với muối và gia vị, đồng thời bảo quản trong ngăn đông đúng cách sau sơ chế.
Quan trọng hơn, người dân không nên chạy theo các trào lưu chế biến thực phẩm tự phát trên mạng xã hội, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan hiện nay.
Tiến sỹ Vũ Thị Tần nhấn mạnh: “Ăn chín, uống sôi vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, thực phẩm cần được bảo quản đúng nhiệt độ và chế biến trong điều kiện vệ sinh an toàn”.
