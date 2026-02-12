Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm
GĐXH - Thành cùng chú chó Coddy tiếp tục bám theo Linh Chi - cô hàng xóm mới và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình kéo dài tuổi thọ cho mẹ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Đồng hồ đếm ngược", theo điều tra của Thành về cô hàng xóm mới tên là Linh Chi, cô tuy có nhà tại Hà Nội - một dinh thự lớn nhưng lại không ở nhà mình mà ra ngoài thuê trọ. Bên cạnh đó, cô nàng có vóc dáng nhỏ con nhưng Linh Chi lại khá giỏi võ. Thành từng tận mắt chứng kiến cô hạ đo ván một gã thanh niên định cướp đồ của cô trên đường.
Ngoài gia thế khá bí ẩn, Thành còn điều tra được việc Linh Chi đang theo học công nghệ tại trường Đại học với thành tích học vấn khủng. Cô chỉ có một vấn đề duy nhất đó là người khiếm thính, bị hạn chế khả năng nghe.
Thành cũng tìm hiểu được mối quan hệ gia đình có vẻ rối rắm của cô - cô có mẹ kế và một em gái.
Thành cũng chưa hiểu lý do vì sao Thần chết lại giao nhiệm vụ đầu tiên cho anh là Linh Chi. Nhưng anh cũng không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục theo dõi cô. Và lần này, Thành và Coddy chứng kiến Linh Chi có việc làm đầy bí ẩn - đột nhập vào chính ngôi nhà mình - nơi mẹ kế của cô đang sống cùng "phi công" của bà.
Linh Chi đã lựa chọn thời điểm mẹ kế ra khỏi nhà để lẻn vào và cô đã thành công. Tuy nhiên, vào chính thời điểm cô đang thực hiện kế hoạch thì mẹ kế của cô phát hiện bà ta để quên điện thoại ở nhà. Mẹ kế của Linh Chi và nhân tình trẻ quyết định quay trở lại nhà để lấy điện thoại.
Tập 5 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 12/2 trên VTV3.
Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạpXem - nghe - đọc - 26 phút trước
GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam, Vân Dung sẽ có mặt trong bộ phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình khác lạ so với các vai diễn quen thuộc.
Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệXem - nghe - đọc - 42 phút trước
GĐXH - Trong tập 9 "Không giới hạn", Kiên bất ngờ kiểm tra lực lượng dân quân khiến Lợi nổi giận.
Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳngXem - nghe - đọc - 46 phút trước
GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.
Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh KiênXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.
'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập cuối "Gia đình trái dấu", cái kết viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình ông Phi - bà Ánh vốn là một gia đình trái dấu.
'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.
Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.
Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bácXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.