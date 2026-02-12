Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Đồng hồ đếm ngược", theo điều tra của Thành về cô hàng xóm mới tên là Linh Chi, cô tuy có nhà tại Hà Nội - một dinh thự lớn nhưng lại không ở nhà mình mà ra ngoài thuê trọ. Bên cạnh đó, cô nàng có vóc dáng nhỏ con nhưng Linh Chi lại khá giỏi võ. Thành từng tận mắt chứng kiến cô hạ đo ván một gã thanh niên định cướp đồ của cô trên đường.

Thành đã điều tra ra được một số thông tin bất ngờ về cô hàng xóm mới Linh Chi. Ảnh VTV

Ngoài gia thế khá bí ẩn, Thành còn điều tra được việc Linh Chi đang theo học công nghệ tại trường Đại học với thành tích học vấn khủng. Cô chỉ có một vấn đề duy nhất đó là người khiếm thính, bị hạn chế khả năng nghe.

Thành cũng tìm hiểu được mối quan hệ gia đình có vẻ rối rắm của cô - cô có mẹ kế và một em gái.

Thành và chú chó Coddy cùng thực hiện nhiệm vụ ban đầu trong nỗ lực kéo dài tuổi thọ cho mẹ. Ảnh VTV

Thành cũng chưa hiểu lý do vì sao Thần chết lại giao nhiệm vụ đầu tiên cho anh là Linh Chi. Nhưng anh cũng không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục theo dõi cô. Và lần này, Thành và Coddy chứng kiến Linh Chi có việc làm đầy bí ẩn - đột nhập vào chính ngôi nhà mình - nơi mẹ kế của cô đang sống cùng "phi công" của bà.

Linh Chi đã lựa chọn thời điểm mẹ kế ra khỏi nhà để lẻn vào và cô đã thành công. Tuy nhiên, vào chính thời điểm cô đang thực hiện kế hoạch thì mẹ kế của cô phát hiện bà ta để quên điện thoại ở nhà. Mẹ kế của Linh Chi và nhân tình trẻ quyết định quay trở lại nhà để lấy điện thoại.

Linh Chi có những việc làm đầy bí ẩn. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 12/2 trên VTV3.

