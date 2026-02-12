Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm

Thứ năm, 15:01 12/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thành cùng chú chó Coddy tiếp tục bám theo Linh Chi - cô hàng xóm mới và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình kéo dài tuổi thọ cho mẹ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Đồng hồ đếm ngược", theo điều tra của Thành về cô hàng xóm mới tên là Linh Chi, cô tuy có nhà tại Hà Nội - một dinh thự lớn nhưng lại không ở nhà mình mà ra ngoài thuê trọ. Bên cạnh đó, cô nàng có vóc dáng nhỏ con nhưng Linh Chi lại khá giỏi võ. Thành từng tận mắt chứng kiến cô hạ đo ván một gã thanh niên định cướp đồ của cô trên đường.

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm - Ảnh 1.

Thành đã điều tra ra được một số thông tin bất ngờ về cô hàng xóm mới Linh Chi. Ảnh VTV

Ngoài gia thế khá bí ẩn, Thành còn điều tra được việc Linh Chi đang theo học công nghệ tại trường Đại học với thành tích học vấn khủng. Cô chỉ có một vấn đề duy nhất đó là người khiếm thính, bị hạn chế khả năng nghe.

Thành cũng tìm hiểu được mối quan hệ gia đình có vẻ rối rắm của cô - cô có mẹ kế và một em gái.

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm - Ảnh 2.

Thành và chú chó Coddy cùng thực hiện nhiệm vụ ban đầu trong nỗ lực kéo dài tuổi thọ cho mẹ. Ảnh VTV

Thành cũng chưa hiểu lý do vì sao Thần chết lại giao nhiệm vụ đầu tiên cho anh là Linh Chi. Nhưng anh cũng không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục theo dõi cô. Và lần này, Thành và Coddy chứng kiến Linh Chi có việc làm đầy bí ẩn - đột nhập vào chính ngôi nhà mình - nơi mẹ kế của cô đang sống cùng "phi công" của bà.

Linh Chi đã lựa chọn thời điểm mẹ kế ra khỏi nhà để lẻn vào và cô đã thành công. Tuy nhiên, vào chính thời điểm cô đang thực hiện kế hoạch thì mẹ kế của cô phát hiện bà ta để quên điện thoại ở nhà. Mẹ kế của Linh Chi và nhân tình trẻ quyết định quay trở lại nhà để lấy điện thoại.

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm - Ảnh 3.

Linh Chi có những việc làm đầy bí ẩn. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 12/2 trên VTV3. 

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm - Ảnh 4.Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

GĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm - Ảnh 5.'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

GĐXH - Trong tập cuối "Gia đình trái dấu", cái kết viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình ông Phi - bà Ánh vốn là một gia đình trái dấu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Cùng chuyên mục

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Xem - nghe - đọc - 26 phút trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam, Vân Dung sẽ có mặt trong bộ phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình khác lạ so với các vai diễn quen thuộc.

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệ

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệ

Xem - nghe - đọc - 42 phút trước

GĐXH - Trong tập 9 "Không giới hạn", Kiên bất ngờ kiểm tra lực lượng dân quân khiến Lợi nổi giận.

Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳng

Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳng

Xem - nghe - đọc - 46 phút trước

GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập cuối "Gia đình trái dấu", cái kết viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình ông Phi - bà Ánh vốn là một gia đình trái dấu.

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.

Xem nhiều

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Xem - nghe - đọc
Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Xem - nghe - đọc
Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top