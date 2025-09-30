Thảo An – Người đam mê làm thiện nguyện và hành trình lan toả yêu thương

Gần 20 năm qua, với tâm niệm "mang hạnh phúc đến cho những người nghèo", Thảo An đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Vươn lên từ khó khăn, mất mát

Thảo An quê ở Thái Nguyên, sinh ra trong một gia đình công chức. Bố chị không may mất sớm, để lại mẹ chị và 3 anh em còn thơ dại, kinh tế gia đình rất khó khăn. Lên cấp hai, tưởng chừng chị phải nghỉ học thì được cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ, động viên để chị tiếp tục đến trường. Biết hoàn cảnh gia đình nghèo khó của học sinh, cô lấy những trang giấy thừa khâu lại thành vở; lấy đồng phục bị rách của bạn khác bỏ đi khâu lại rồi mang đến cho cô học trò nghèo…

Lên cấp ba, Thảo An đã phải xa gia đình xuống Hà Nội ở cùng họ hàng. Hàng ngày, Thảo An vừa đi học vừa phụ chị làm thêm công việc gia đình. Cuộc sống nơi phố thị khiến Thảo An mỗi ngày trở nên bản lĩnh, vượt lên những khó khăn để thay đổi cuộc sống. Cô thi đỗ vào trường Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương, vừa học vừa đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Có lẽ do lớn lên trong nghèo khó nên Thảo An luôn động lòng trắc ẩn khi gặp những mảnh đời vô gia cư, lang thang xin ăn trên phố… Không thể giúp đỡ được nhiều, cô chỉ biết dành xuất ăn của mình để sẻ chia. Khi thì cái bánh mì, khi thì gói xôi trắng, thậm chí củ khoai lang luộc lẽ ra là bữa sáng của mình. Dù đói nhưng nhìn ánh mắt hàm ơn, chan chứa niềm hạnh phúc của những mảnh đời bất hạnh ấy đã gieo vào suy nghĩ của cô những khát khao và mong muốn một ngày nào đó được cưu mang, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh này.

Nhiều năm qua, chị Thảo An luôn nỗ lực lan tỏa tinh thần thiện nguyện tới mọi người.

Năm 2002 Thảo An ra trường và trúng tuyển làm việc tại khách sạn Daewoo (Hà Nội). Ngày nhận đồng lương đầu tiên cũng là lúc hình ảnh về những người nghèo bất hạnh hiện ra trước mắt. Thay vì mua một món quà nào đó cho mình thì cô lại dùng số tiền ít ỏi đó để mua thức ăn, áo quần tặng cho người lang thang.

Chị Thảo An trao tặng quà cho người có công với cách mạng dịp 27/7 tại phường Hồng Hà (Hà Nội).

Rồi những nụ cười của người vô gia cư ngày một nhiều hơn khi thấy bóng cô trên đường. Không chỉ dựa vào sức mình, cô kêu gọi những người bạn, đồng nghiệp cùng chung tay. Cứ thế, những người được giúp đỡ mỗi ngày một nhiều lên, từ người lang thang đến các cụ già, em nhỏ không nơi nương tựa.

Đến đam mê hoạt động thiện nguyện, lan tỏa năng lượng sống tích cực

CLB Tâm An TN được chị Thảo An thành lập vào năm 2013 với mong muốn lan tỏa rộng rãi giá trị nhân văn, chia sẻ yêu thương, hỗ trợ những người khó khăn trong cuộc sống nhiều hơn. Những ngày đầu hoạt động CLB còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự, kinh phí. Nhưng rồi với sự hoạt động tích cực của các thành viên, càng ngày CLB càng được nhiều người ủng hộ.

Chị Thảo An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An TN (áo trắng từ phải qua) phát cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện E.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được chị và CLB Tâm An TN tổ chức hàng năm như: Phát cháo tại Bệnh viện E vào thứ 4 hàng tuần, phát cơm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tổ chức các chương trình Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, trao quà cho các điểm trường vùng cao, hỗ trợ bà con vùng bão lũ…

Một trong những hoạt động đáng nhớ nhất của Thảo An là trong cơn Bão số 3 Yagi năm 2024, khi nghe tin Thái Nguyên nước lũ ngập sâu, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, chị Thảo An và các thành viên Câu lạc bộ Tâm An TN đã lên đường hướng về TP Thái Nguyên - nơi nhiều hộ dân đang bị cô lập để trao nhu yếu phẩm cho người dân.

Nước lũ ngập sâu lịch sử, nhiều hộ dân bị cô lập, chị cùng các thành viên mặc áo phao lội nước đến ngang bụng mang nhu yếu phẩm vào tận nơi cho bà con.

CLB Tâm An TN đã tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các cháu nhỏ tại Chùa kiến Sơ xã Phú Xuyên (Hà Nội).

Gần đây nhất vào tối 25/9/2025 tại Chùa kiến Sơ xã Phú Xuyên (Hà Nội) CLB Tâm An TN đã tổ chức chương trình Tết Trung thu, trao tặng gần 300 suất quà cho các cháu thiếu nhi. Bên cạnh đó, các cháu nhỏ còn được thưởng thức màn ảo thuật đặc sắc đến từ nghệ sĩ xiếc.

Gần 20 năm làm từ thiện, Thảo An đã đi đến hàng trăm gia đình nghèo vùng sâu vùng xa để trao những món quà tình nghĩa; nhiều ngôi trường được xây lên từ sự chắt chiu, quyên góp của chị.

Ngoài các mạnh thường quân chung tay, chị còn có chồng ủng hộ và đồng hành. Chị kể, chồng không chỉ quán xuyến gia đình để chị có thời gian làm thiện nguyện mà còn ủng hộ cả vật chất. Các con của chị cũng được chị khuyến khích tham gia để các con cảm nhận được mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, từ đó học cách biết quan tâm đến những người kém may mắn. Có động lực từ gia đình nên không kể nắng mưa, gần xa, nơi nào cần là chị có mặt với hi vọng được chia sẻ chia, giúp họ vơi đi những khó khăn, thiếu thốn.

Chị Thảo An và các thành viên CLB Tâm An TN trao tặng quà cho điểm trường tại Thái Nguyên.

Điều mà những người bạn quý mến, ngưỡng mộ việc làm từ thiện của chủ nhiệm CLB Tâm An - TN đó là luôn giúp người bằng cái tâm và sự nhiệt huyết. Kể cả khi không kêu gọi ủng hộ, chị tự bỏ tiền túi để mua thực phẩm, đồ dùng tặng cho người nghèo. Chị quan niệm rằng: "Cho đi tức là nhận lại", vì vậy chị không ngừng gieo duyên mỗi khi có cơ hội.

Những hành động ý nghĩa của chị Thảo An và CLB Tâm An TN đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc chung tay vì xã hội. Thông qua sự sẻ chia và lòng nhân ái, không chỉ lan tỏa những giá trị tích cực mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi cá nhân, tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa yêu thương và góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn từng ngày.

Hoàng Bằng